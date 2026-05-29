Hivatalosan is indul a balatoni szezon: holnaptól várják a strandolókat a magyar tenger egyik fővárosában
MTI
Szombaton elkezdődik a strandszezon Balatonfüreden kinyit a Kisfaludy és az Esterházy strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd Strand is látogatható lesz - közölték a tóparti város honlapján.
Az Aranyhíd sétányról nyíló, 8 ezer négyzetméteres, korábban elhanyagolt állapotú vízparti területet hat évvel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat. A terület rendezése, az új stég kialakítása és a strand két kiszolgálóépületének megépítése évekig tartott - áll a közleményben.

Az Esterházy strand és a szintén néhány éve rendbe hozott Brázay-park között lévő területen létesített 250 férőhelyes hangulatos strandon, étterem, modern vizesblokkok és öltözők várják a vendégeket - ismertették.

A város honlapján arról is tájékoztattak, hogy a Füred Kemping előtti 180 férőhelyes parkolót bevonták a városi díjfizető övezetbe, így az autósoknak júniustól ott is fizetniük kell a parkolásért.

A parkoló melletti áruház vásárlóinak kétórás ingyenes parkolást biztosít a város, az ingyenes jegyet a parkoló automatáknál lehet megváltani.

Hozzátették: a rendelet júniustól érvényes, de a díjfizetés csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

