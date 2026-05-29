Itt a figyelmeztetés: Megjelent az iránytű medúza a horvát tengerparton

A felvételt az újság egyik olvasója készítette, miközben a népszerű üdülőhely közelében úszott. A lap videós tudósításban számolt be az esetről. Kiemelték, hogy a fürdőző "kellemetlen meglepetéssel" találta szembe magát a horvát tengerparton. Az eset ismét ráirányította a figyelmet erre a medúzafajra, amely a szakértők szerint az utóbbi években egyre gyakrabban bukkan fel az Észak-Adrián.

Az iránytűmedúza (Chrysaora hysoscella) könnyen felismerhető a jellegzetes, sárgásbarna ernyőjén lévő sötét, V alakú mintázatról. Ezek a rajzolatok egy iránytű rózsájára emlékeztetnek. Az állat látványos megjelenésű,

csápjai rengeteg csalánozósejtet tartalmaznak, amelyek fájdalmas bőrreakciókat okozhatnak.

Az osztrák lap által idézett szakértők szerint a medúzával való érintkezés erős fájdalommal, égő érzéssel, bőrpírral és duzzanattal járhat. Érzékenyebb embereknél hevesebb allergiás reakció is előfordulhat, bár a súlyos szövődmények ritkák. A hatóságok és a tengerbiológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a partra vetődött, látszólag elpusztult példányokkal is óvatosan kell bánni. Csalánozósejtjeik ugyanis még ilyenkor is aktívak maradhatnak.

Csípés esetén a szakértők azt javasolják, hogy az érintett bőrfelületet bőséges tengervízzel öblítsük le.

Édesvizet semmiképp se használjunk, és kerüljük a dörzsölést is, mert ezek a hatások további mérget szabadíthatnak fel a csalánozósejtekből.

A hűsítő krémek alkalmazása enyhítheti a tüneteket. Súlyosabb panaszok vagy allergiás reakciók esetén azonban azonnal orvoshoz kell fordulni.

Az iránytűmedúza az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben őshonos faj, amelyet az utóbbi időben egyre többször észlelnek az Adriai-tengerben is. Jellemzően májustól a nyár elejéig a legaktívabb, így a strandolók ebben az időszakban találkozhatnak vele a legnagyobb eséllyel.

Iránytű medúza (forrás: Getty Images)

