Kapacitás van, ellenszél is: ilyenkor üthet be a vendégmunkás stop a hazai járműiparnak

Miközben a hormuzi olajválság nyomán az európai elektromosautó-piac újra életjeleket mutat, a gyártókra több oldalról nehezedik nyomás (amerikai vámemelés, kínai piacvesztés, szűkülő profitmarzsok). A magyarországi járműgyártás helyzetét alapvetően a meglévő és részben újonnan kiépített, modern kapacitások határozzák meg (BMW, Mercedes, Audi), de a termelés bővülését nem ugrásszerű felfutásként írta le Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára a Portfolio Checklist tegnapi adásában (a 18. perctől).

Kilián a beszállítói oldalon különösen feszült képet vázolt fel: a hazai KKV-kat egyszerre terheli a technológiaváltás (belső égésű–hibrid–elektromos platformok párhuzamos fejlesztése), az ingadozó rendelésállomány és a költségprés, amely a nagy gyártóktól végiggördül a teljes ellátási láncon.

Ennek következménye, hogy a tőkeszegényebb cégeknek

a túlélés is napi kihívás, miközben a verseny az ázsiai szereplőkkel élesedik.

A kilábalás egyik feltétele a rugalmasság és a piacok, illetve vevők diverzifikálása, de a potenciális kitörési irányok (például hadiipari beszállítás) szerinte nem automatikusan kínálnak hosszú távú stabilitást, mert a volumenek és a gyártási logika jelentősen eltérhet az autóipari sorozatgyártástól.

A BYD szegedi gyárával kapcsolatban elhangzott, hogy a tömeggyártás tényleges indulása csúszik, próbagyártás már van, az építkezés még folyamatban, a felfutás pedig inkább fokozatosan várható 2027–2028-ban, miközben a magyar beszállítók becsatlakoztatása és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek (K+F, beszerzés) erősíthetik a hazai beágyazottságot.

A munkaerő oldalon a június 1-jétől tervezett „vendégmunkás stop” kockázata került előtérbe: a gyárak több műszakos munkarendben már most nehezen találnak betanított fizikai dolgozókat, és több vállalat jelentős külföldi állományra támaszkodik. Miután nincs elegendő munkaerő, ezért a részletszabályok és egy kiszámítható, kontrollált keretrendszer nélkül a folyamatban lévő bővítések és a stabil termelés munkaerőigénye könnyen szűk keresztmetszetté válhat.

