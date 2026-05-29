„Kirúgták” a horvát jegybankelnököt, de vélhetően nem bánja

A horvát parlament pénteken egyhangúlag felmentette tisztségéből Boris Vujcicot, a Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnökét, aki saját kérésére távozik posztjáról, mert június 1-jétől az Európai Központi Bank alelnöke lesz Frankfurtban.

Vujcic megbízatása május 31-ével szűnik meg. Utódjáról a parlamentnek kell döntenie. A kormányzó többség Ante Zigmant, a horvát pénzügyi szervezetek állami felügyelete, a Hanfa igazgatótanácsának eddigi elnökét javasolja a posztra. Zigman 2018 óta vezeti a Hanfát, amely a nem banki pénzügyi szektor - egyebek mellett a tőkepiac, a biztosítók, a befektetési és nyugdíjalapok, valamint a virtuális eszközök szolgáltatóinak - felügyeletéért felel. Pályafutását a HNB-nél kezdte, később a Raiffeisen Banknál dolgozott vezető elemzőként és főközgazdászként, majd a pénzügyminisztériumban is vezető tisztségeket töltött be. A zágrábi közgazdasági karon szerzett diplomát, mesterfokozatot és doktori címet.

A képviselőcsoportok június 1-jéig tehetnek javaslatot a jegybankelnök-jelöltekre. A szavazás várhatóan a parlament következő plenáris hetén, június 9-e után lesz, mivel

a törvényhozás a jövő héten nem ülésezik.

