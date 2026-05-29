Kiszivárgott a hír: felvásárolhatják a nehéz helyzetbe került légitársaságot

A Castlelake magánhitel-befektetési társaság fontolgatja a brit EasyJet felvásárlását, a vállalat részvényei a hír nyomán 7,2 százalékot ugrottak.

Az árfolyam-emelkedést az váltotta ki, hogy a Betaville üzleti blog bennfentes forrásokra hivatkozva számolt be a felvásárlási érdeklődésről. A kereskedés végére azonban alábbhagyott a lendület, és a papírok mindössze 1 százalékos pluszban zártak.

A légitársaság jelenleg nehéz időszakot él át. Az amerikai–iráni konfliktus miatt megugró kerozinárak súlyosan érintik a vállalat gazdálkodását. Az EasyJet e hónapban arról is beszámolt, hogy a nyári foglalások elmaradnak a tavalyi szinttől, mivel az utasok visszafogták a repülőjegy-vásárlásaikat.

Címlapkép forrása: Shutterstock