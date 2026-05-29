Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról

A hivatalos bejelentésre a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) tartott elnökségi ülésen került sor. Ezt követően Németh Szilárd egy állománygyűlés keretében búcsúzott el a szövetség munkatársaitól, a sportág legendáitól, edzőitől és versenyzőitől. Visszatekintve kiemelte, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a szervezet irányítása. Rámutatott, hogy
elnöksége során sikerült összefogást, békét és átlátható gazdálkodást teremteni.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a hazai birkózás jövőjét biztosító csepeli akadémia megőrzése, valamint a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés nyugodt körülményeket követel.
A távozó elnök ereje teljében, rendezett szakmai, pénzügyi és humánerőforrás-háttérrel adja át az MBSZ-t. Ehhez már a következő évekre vonatkozó, elfogadott tervek is rendelkezésre állnak. Németh Szilárd hozzátette: elvégzett munkájáért és döntéseiért teljes felelősséget vállal.
A szövetség oldala Német Szilárd érdemeit sorolja, azt írják, hogy a 2015-ben megválasztott, azóta kétszer is egyhangúlag megerősített volt elnök vezetése alatt a sportág kiemelkedő időszakot zárt. A magyar birkózók az elmúlt években összesen 368 érmet szereztek a különböző korosztályok világversenyein. Ezek között egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki cím is szerepel. Ezzel Magyarország jelenleg az Európai Unió legeredményesebb nemzete a sportágban, globálisan pedig a 12. helyen áll.
Nem ő az egyetlen
Az elmúlt hetekben több, korábban aktív vagy jelenleg is ismert politikus döntött úgy, hogy visszalép valamilyen sportági vagy sportjellegű szervezet vezető tisztségéből. A legnagyobb visszhangot Lázár János távozása váltotta ki, aki május végén jelentette be, hogy lemond a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról.
Szűcs Lajos, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője is közölte, hogy elengedi a Magyar Országos Horgász Szövetség vezetését, miközben a szervezeten belüli viták és a tisztújítás körüli feszültségek is a nyilvánosság elé kerültek.
Hasonló folyamat zajlott a korcsolyasportban is, ahol Kósa Lajos a tisztújítás előtt visszalépett az elnökjelöltségtől, így nem indult újabb ciklusért a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség élén.
