Lezárják a fél várost, de megéri: milliárdokat hozhat Budapestnek a BL-döntő

Egy Bajnokok Ligája-döntő néhány nap alatt olyan turisztikai keresletet hozhat a rendező városba, amely a vendégforgalomban, a szállásárakban és a küldőpiaci adatokban is mérhetővé válik. A Paris Saint-Germain és az Arsenal szombati budapesti mérkőzése előtt már most erős nemzetközi érdeklődés látszik: a Magyarországra irányuló foglalások száma 263 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az Egyesült Királyságból érkező utasok száma pedig több mint tizenhétszeresére emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján körbejárjuk, mit jelenthet egy ekkora sportesemény a stadionon túl.

Budapest az elmúlt években több olyan nemzetközi sporteseménynek adott otthont, amelynek hatása nemcsak a lelátókon, hanem a turisztikai adatokban is egyértelműen megjelent. A magyar fővárosban rendezték például 2020-ban az UEFA Szuperkupa-döntőt, 2021-ben a labdarúgó Európa-bajnoki találkozókat, 2023-ban pedig az Európa-liga-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is.

Az ilyen események rövid idő alatt nagy tömegeket mozgatnak meg.

A legelkötelezettebb szurkolók külföldre is követik a csapatukat, sokan szervezett csoportokban, mások egyénileg érkeznek, és gyakran több napot is eltöltenek az adott városban. Egy BL-döntő ebből a szempontból külön kategória: az európai klubfutball egyik legnagyobb mérkőzésére nemcsak a két finalista drukkerei érkeznek, hanem semleges nézők, kísérők, szponzori vendégek, médiamunkások és sportturisták is.

Várható budapesti költési nagyságrend - forrás: KSH-gyűjtés (Sports Value elemzése, SBI Barcelona / Garanti BBVA tanulmány, Mastercard Economics Institute, London & Partners, UEFA, Statista)

A BL-döntő hatása ráadásul jóval túlmutat a helyszíni közönségen. Az UEFA becslése szerint a 2023/24-es Real Madrid-Borussia Dortmund-finálét világszerte mintegy 145 millióan követték, az otthoni nézőket, a streamelőket, valamint a bárokban, éttermekben és szurkolói helyszíneken meccset nézőket is beleszámítva. Ez nem jelenik meg közvetlenül a vendégéjszakákban vagy a szállásdíjbevételekben, de jól érzékelteti, hogy a budapesti döntőre irányuló nemzetközi figyelem messze túlmutat a stadion nézőszámán.

Több mint 60 ezer néző érkezik a Puskás Arénába

A Paris Saint-Germain és az Arsenal BL-döntőjének a Puskás Aréna ad otthont, vagyis a mérkőzést Budapest legnagyobb sportlétesítményében rendezik meg. A stadion UEFA-rendezvényeken használt befogadóképessége mintegy 67 ezer fő, a döntőn pedig több mint 60 ezer kiadható hellyel lehet számolni. A helyszín turisztikai szempontból is kedvező, hiszen a Keleti pályaudvartól körülbelül egy, a belvárostól nagyjából két kilométerre található, így a mérkőzéshez kapcsolódó forgalom könnyen megjelenhet a főváros közlekedésében, szálláshelyein és belvárosi szolgáltatásaiban is.

A jegyelosztás alapján már önmagában is jelentős nemzetközi vendégmozgással lehet számolni.

A több mint 60 ezer férőhelyből az UEFA mintegy 39 ezer jegyet értékesít szurkolóknak és semleges nézőknek: a két döntős klub egyenként 17 200 jegyet kap saját szurkolói számára, további körülbelül 5 ezer jegy pedig semleges nézőkhöz kerülhet világszerte. A fennmaradó helyek az UEFA-családhoz, partnerekhez és meghívottakhoz kerülnek.

Egyes jegykategóriák ára egy átlagos havi nettó kereset arányában - forrás: UEFA, KSH

A jegyárak széles sávban mozognak, ami jól mutatja, hogy a BL-döntő egyszerre tömeges szurkolói esemény és prémium sportprogram. A legolcsóbb, 70 eurós Fans First jegy nagyjából a havi hazai nettó átlagkereset 6 százalékának felel meg, míg a legdrágább jegykategória a havi nettó átlagkereset közel kétharmadát teszi ki. Fontos ugyanakkor, hogy a kapacitás több mint 40 százalékát a két legolcsóbb kategóriában kínálják a döntős csapatok szurkolóinak, így a helyszíni közönségben nagy számban jelenhetnek meg klasszikus klubszurkolók is.

A sportturisztikai költés lehetséges szerkezete - forrás: Mabrian

Mekkora költést hozhatnak a szurkolók?

A várható turisztikai hatás szempontjából nemcsak az számít, hányan érkeznek Budapestre, hanem az is, honnan jönnek és mennyit költenek. A PSG-Arsenal-párosítás miatt a brit és a francia vendégforgalom kerülhet előtérbe, márpedig a rendelkezésre álló adatok alapján mindkét küldőpiac átlag feletti költésűnek számít. Egy Franciaországból érkezett vendég 2-4 napos tartózkodás során 2025-ben naponta átlagosan 44,9 ezer forintot költött Magyarországon, az Egyesült Királyságból érkezők pedig 46,4 ezer forintot. Ez mindkét esetben meghaladta a 40,2 ezer forintos külföldi átlagot. Ha csak a két klub közvetlen jegykontingensével és egyetlen nappal számolunk,

már ez is nagyjából 1,5 milliárd forintos költési nagyságrendet jelezhet.

Ez azonban csak részleges becslés, nem tartalmazza a semleges nézőket, a kísérőket, a médiát, a szponzori vendégeket, a többnapos tartózkodásokat, valamint az esetleges szállásár-emelkedést sem.

Európai nagyvárosok, ahonnan a szurkolók Budapesre érkeznek - forrás: kiwi.com

Az előzetes keresleti adatok is erős nemzetközi érdeklődést jeleznek. A Magyarországra irányuló foglalások száma 263 százalékkal, az utasszám 176 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb küldőpiac az Egyesült Királyság, ahonnan az utasszám több mint tizenhétszeresére emelkedett, de Franciaország, Spanyolország és Németország felől is jelentős bővülés látszik; utóbbi két országnál mintegy 220 százalékos növekedéssel. Az átlagos tartózkodási idő körülbelül három éjszaka.

Teljes hatás (2021-2025): 274 millió euró - forrás: KSH-gyűjtés (Sports Value elemzése, Mastercard Economics Institute, London & Partners, a portugál egészségügyi hatóságok (DGS) és Porto városának turisztikai és önkormányzati mérlegei)

A korábbi BL-döntőkre készült nemzetközi becslések több tízmillió eurós helyi hatást jeleznek, mivel az ilyen méretű események nemcsak a stadionban, hanem a szálláshelyeken, a vendéglátásban, a közlekedésben és a városi szolgáltatásokban is többletkeresletet szoktak generálni. Ezek a becslések ugyanakkor eltérő módszertanokra épülnek, ezért a budapesti döntő tényleges hatását elsősorban a hazai vendégforgalmi, szállásdíj- és küldőpiaci adatok alapján lehet majd pontosabban értelmezni.

Európa-liga-döntő: a külföldi vendégek adták a forgalomnövekedés nagy részét

A nagy nemzetközi sportesemények fővárosi hatását azért is érdemes külön vizsgálni, mert Budapest turizmusa eleve erősen épít a külföldi vendégekre. A 2023. május 31-én rendezett Sevilla-Roma Európa-liga-döntő ezt meg is mutatta, a budapesti turisztikai szálláshelyeken aznap 46 596 vendéget regisztráltak, miközben egy héttel korábban 35 096-ot. Ez 11 500 fős, vagyis 32,8 százalékos emelkedést jelentett egyetlen hét alatt.

A növekedés döntő része a külföldi vendégekhez kapcsolódott.

Május 31-én 40 508 külföldi vendég jelent meg a budapesti turisztikai szálláshelyeken, szemben az egy héttel korábbi 29 510 fővel. Ez közel 11 ezer fős, 37,3 százalékos növekedés volt a megelőző szerdához képest. A 2024-es, hasonló naptári naphoz képest is látható volt a különbség: 2024. május 29-én Budapesten 42 806 vendéget regisztráltak, vagyis a 2023-as döntőnap ennél is közel 3800 fővel, 8,9 százalékkal magasabb vendégszámot hozott.

A szálláshelyek gyorsan beárazzák a kiemelt keresletet

A szállásdíjaknál még erősebben látszott a kiemelt kereslet hatása. A 2023-as EL-döntő napján Budapesten a turisztikai szálláshelyek összes bruttó szállásdíjbevétele 1,43 milliárd forint volt. Ez 2024 hasonló naptári napján 903 millió forintot tett ki, vagyis a döntőnapon a bevétel mintegy 58 százalékkal volt magasabb – ezek az adatok azonban nem tartalmazzák az infláció hatását.

Még jelentősebb az eltérés, ha a döntő napját az egy héttel korábbi budapesti adatokhoz viszonyítjuk. 2023. május 24-én a turisztikai szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele 756,6 millió forint volt, ami közel 90 százalékos növekedést jelentett egy hét alatt.

forrás: NTAK, KSH

Az áremelkedés a szállodai átlagárakban is jól látszott 2023-ban. A négycsillagos budapesti szállodák átlagára 2023. május 24-én 35 880 forint volt, az EL-döntő napján viszont 55 391 forint. A különbség közel 19 500 forint, vagyis

a kiemelt kereslet egyetlen hét alatt több mint 50 százalékos emelkedéssel járt ebben a kategóriában.

Az egy vendégéjszakára jutó szállásdíjbevétel szintén jelentősen emelkedett Budapesten. 2023. május 31-én egy vendégéjszakára 30 695 forint bruttó szállásdíjbevétel jutott, míg 2024 hasonló napján 21 096 forint. Ez nagyjából 45 százalékos különbség. Az országos adatokkal összevetve nem önmagában a budapesti szint a beszédes, hiszen a fővárosi szállásdíjak jellemzően eleve magasabbak, hanem az eltérés mértéke: a változás jóval erősebben jelent meg Budapesten, ami arra utal, hogy az esemény árhatása elsősorban a fővárosi szálláshelypiacon koncentrálódott.

A mostani BL-döntő előtt is látszik, hogy a szálláshelypiac előre beárazta a kiemelt keresletet.

A döntő éjszakájára több budapesti szállodában a megszokott árak sokszorosát kérték, van olyan példa is, ahol ugyanaz a szoba május 30-ra több mint tizennyolcszor annyiba került, mint a következő napra.

Kilenc nap, 12 milliárd forint szállásdíjbevétel

Míg egy futballdöntő hatása néhány napra, részben akár egyetlen napra koncentrálódhat, az atlétikai vb többnapos eseményként hosszabb időszakban jelent meg a turisztikai adatokban. A 2023. augusztus 19-27. közötti időszakban Budapesten a turisztikai szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele 12 milliárd forint volt. A 2024-es, hasonló időszakban ez 9,19 milliárd forintot tett ki, vagyis a világbajnokság idején a budapesti bevétel mintegy 31 százalékkal volt magasabb.

forrás: NTAK, KSH

A havi szállodai mutatókban is látszott a kiemelt időszak. 2023 augusztusában a budapesti szállodák átlagos szobaára 47,7 ezer forint volt, ami az adott év legmagasabb havi értékének számított a fővárosi szállodáknál. A kapacitáskihasználtság szintén ekkor érte el az éves csúcsot, ebben az időszakban

a budapesti szállodákban 73,4 százalékos kihasználtságot mértek.

A küldőpiacok szerkezete is beszédes volt. 2023 augusztusában több távoli vagy kisebb küldőpiac esetében is kiugró budapesti külföldivendég-éjszaka-adatok jelentek meg, például észak-európai országokból, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Ausztráliából, Afrikából és Közép-Amerikából. Ezeknél a piacoknál a havi kiugró értéket nehéz lenne kizárólag általános turisztikai trendekkel magyarázni.

Nemcsak az eredmény lesz érdekes a döntő után

A BL-döntő turisztikai jelentősége nem ér véget a mérkőzés napján. A stadion megtelik, a szurkolók hazautaznak, de a város adataiban csak ezután áll össze igazán, mit jelentett Budapestnek egy ekkora sportesemény.

A nem menetrend szerinti légi forgalom szintén fontos jelzés lehet. A 2023-as EL-döntő idején a májusi érkezéssel és júniusi távozással Budapestre utazó, Olaszországból és Spanyolországból érkező nem menetrendszerinti járatok utasforgalma 10-11 ezer fő körül alakult. A mostani döntőnél

az Egyesült Királyság és Franciaország nagyobb távolsága miatt a légi közlekedés szerepe még hangsúlyosabb lehet.

Az érdeklődés mindenesetre már jóval a mérkőzés előtt erős volt: a hivatalos UEFA-jegyigénylési időszak március 19-én lezárult, az előfoglalási adatok pedig magas nemzetközi keresletet jeleznek. Ezért a döntő után nemcsak az eredményről lesz érdemes beszélni, hanem arról is, hogyan jelent meg a BL-döntő a főváros vendégforgalmában, szállásdíjaiban, közlekedésében és küldőpiaci adataiban.

A cikk megjelenését a KSH támogatta.

