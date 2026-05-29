Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Szombaton tovább folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében, írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.Szombaton tovább folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében.

Szombaton a benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe.

2026.05.29-én az átlagárak a következők szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 674 Ft/liter
  • Gázolaj: 686 Ft/liter
