Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet

A COVID-19 óta nem volt ilyen

Áprilisban 748 milliárd utaskilométerre (RPK) süllyedt a globális légiutas-forgalom, derül ki az IATA friss riportjából. Ez éves összevetésben 3,4%-os visszaesés, ami azért különösen fontos jelzés, mert az ügynökség szerint

ez az első év/év alapú zsugorodás a covid utáni kilábalási időszakban.

A szezonálisan igazított adatok is gyengülést mutatnak: a forgalom éves alapon 2,7%-kal, márciushoz képest pedig 0,1%-kal csökkent. A kereslet valamivel gyorsabban esett, mint a kapacitás, így az iparági utasterhelési mutató (PLF) 83,1%-ra mérséklődött.

Globális RPK alakulása, milliárd utaskilométer. Forrás: IATA

A visszaesés legszembetűnőbb oka a közel-keleti légitársaságoknál mért 46,6%-os forgalomzuhanás volt.

A riport ezt a térségi konfliktus, a légtérzárak és az operációs fennakadások hatásával magyarázza; bár a márciusi, 59,2%-os mínuszhoz képest javult a kép, a visszaesés még mindig extrém. A kapacitás a Közel-Keleten 37,2%-kal csökkent, vagyis a kínálat nem tudott olyan gyorsan igazodni, mint amennyire a kereslet visszaesett.

Észak-Amerikában szintén mínuszba fordult a forgalom: a teljes RPK 0,3%-kal csökkent, főként a belföldi kereslet 0,6%-os esése miatt. Európában, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában még nőtt a forgalom, de a márciusi tempóhoz képest mindenhol egyértelmű lassulás látszik.

Teljes RPK-alakulás a légitársaságok régiója szerint, éves alapon. Forrás: IATA

A nemzetközi forgalomban a márciusi 0,6%-os visszaesés után áprilisban már 5,3%-os csökkenést mért az IATA.

A közel-keleti nemzetközi RPK 48,1%-kal zuhant, de a többi régióban is visszavett a növekedési lendület.

A belföldi piacok sem adtak támaszt: az összesített domestic RPK gyakorlatilag stagnált, miközben több nagy piac mínuszba fordult, Indiában 2,9%-os, az Egyesült Államokban 0,6%-os, Ausztráliában 0,4%-os visszaesést mértek. Kína még 1,2%-kal nőtt, de ez is látványos lassulás a márciusi 13,7% után. A pozitív kivételek közé tartozott Latin-Amerika és a Karib-térség, ahol 5,0%-kal nőtt a forgalom, illetve Japán belföldi piaca, ahol 3,7%-os bővülés volt. Ezek azonban nem tudták ellensúlyozni a nagyobb piacokon látható lassulást és a közel-keleti sokkot.

Júniusra csúszhat a kapacitás helyreállása

Az IATA szerint a menetrend szerinti globális ülőhely-kapacitás májusban is 1,1%-kal csökkenhet éves alapon. A korábban várt májusi fordulat tehát nem jött el, elsősorban a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó operációs zavarok miatt.

A jelenlegi menetrendek alapján júniusban már 0,2%-os globális kapacitásnövekedés jöhet, de ez nagyon alacsony növekedés. A Közel-Keletre, illetve onnan induló kapacitás júniusban is 16,2%-kal maradhat el az egy évvel korábbitól, vagyis

a helyreállás törékeny és könnyen felülírhatják újabb menetrendi módosítások.

Iparági menetrendi ülőhely-kapacitás, millió ülés. Forrás: IATA

Mi következik ebből?

A riport üzenete nem az, hogy a légiközlekedés visszakerült a covid-válság mélypontjára, hanem az, hogy

a covid utáni, hosszú ideig szinte egyirányú helyreállási trend megszakadt.

A globális piac továbbra is magas kihasználtsággal működik, de az áprilisi adat azt jelzi, hogy a geopolitikai sokkok, az olajárak és a kapacitáskorlátok gyorsan átírhatják a növekedési pályát.

Befektetői és iparági szempontból a következő hónapokban az lesz a kulcskérdés, hogy a közel-keleti kapacitások normalizálódása valóban elég lesz-e a globális forgalom visszapattanásához, vagy a mostani megtorpanás szélesebb keresleti lassulást jelez előre.

