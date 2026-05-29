Megjött az S&P értékelése: megint véleményt mondtak Magyarországról

Változatlanul az eddigi BBB mínusz szinten tartotta Magyarország adósbesorolását péntek este a Standard & Poor’s. A hitelminősítő továbbra is negatív kilátást rendel a besorolás mellé, viszont kiemelte, hogy az áprilisi választások után megalakult új kormány komoly gazdasági reformokat hajthat végre.

Az új jobbközép magyar kormány elszánt, hogy lényeges reformokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaságpolitika és az igazságügy területén, illetve bejelentette, hogy 2030-ig csatlakozna az eurózónához – emeli ki a hitelminősítő. Hozzáteszik, hogy a kormány jelentős előrelépést érhet el az uniós források területén is (ez meg is történt pénteken, de az elemzés készítésekor még nem tudhatták). Mindezen pozitív tényezők ellenére

a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is jelentős, akár a GDP 6,5%-át is meghaladhatja a 2026-os hiány.

A negatív kilátás elsősorban a fiskális politikával kapcsolatos kockázatokat tükrözi a következő két évben. A magas deficit és államadósság, illetve a jelentős kamatkiadások továbbra is csökkentik a magyar kormány mozgásterét, hogy rugalmasan reagáljon a külső vagy belső kihívásokra – emeli ki az S&P.

A jövőben akkor számíthatnánk negatív irányú lépésre, ha a költségvetés helyzete a most vártnál is rosszabb lenne, illetve a kormány nem tudná stabilizálni a következő két évben.

A jelenlegi szintről egyébként egy negatív irányú lépés leminősítést, és egyben a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerülést jelentené.

Ezt indokolhatná egy vártnál erősebb külső nyomás, például elhúzódó energiaár-sokk, ami a magyar folyó fizetési mérleg egyenlegét rontaná.

A negatív kilátás akkor javulhatna, ha a kormány által ígért reformok erősítenék a magyar intézményi hátteret és a költségvetési keretrendszert, amivel gyakorlati lépések történnének az eurózónához való csatlakozás irányába.

Kis, nyitott gazdaságként, melynek kereskedelmi kapcsolatai jelentősen függnek az EU-tól, az erősödő konvergencia és együttműködés jelentős előnyökkel járna Magyarország számára a folyó fizetési mérleg javulásán, a növekedés erősödésén és a költségvetés konszolidációján keresztül – kommentálta a hitelminősítő a kormány euróbevezetési terveit.

A pozitívumok mellett a cég szakemberei szerint a költségvetés helyzete rosszabb a vártnál, a hiány idén elérheti a GDP 6,75%-át a választás előtti költekezés miatt. Ráadásul a nemzetközi környezet megnehezítheti a konszolidációt, főleg akkor, ha a Hormuzi-szoros a következő hónapokban is lezárva marad és tartósan magas energiaárak alakulnak ki. Az év végéig világos tervekre számítanak az új kormánytól, melyekből kiderülhet, mennyire tudják kezelni a helyzetet. Abban bíznak, hogy 2027-ben már látszani fognak a fiskális konszolidáció első jelei, de még jövőre is 5,25%-os GDP-arányos hiányt jósolnak.

Az S&P szakemberei 2026-ban 1,6%-os gazdasági növekedésre számítanak, aminek elsősorban a belső fogyasztás lehet a motorja. A növekedés jövőre 2,4%-ra gyorsulhat, amiben már szerepe lehet a beruházások pozitív fordulatának is.

