Mégsem drágul a taxizás, leszavazták a legnagyobb fővárosi cégek üzleti terveit – nyugodtabb hangulatban, de kevesebb egyetértéssel ült össze a Fővárosi Közgyűlés

A választások utáni átrendeződést követően ült össze a Fővárosi Közgyűlés, ahol ezúttal valóban a budapesti, és nem az országos ügyek játszották a főszerepet. Noha a közgyűlés – politikai performanszok hiányában – nyugodtabb mederben folyt, a legfőbb vitás kérdésekben nem sikerült előrelépni. A testület egyelőre leszavazta a taxis tarifák 27 százalékos emelését célzó, korábban nagy port kavaró javaslatot, és a legnagyobb fővárosi tulajdonú cégek idei üzleti terveit sem fogadták el. Az ülésen emellett beszámolót tartott a budapesti rendőrfőkapitány, amiből kiderült, hogy drasztikusan csökkent egy sor bűncselekmény, például az online bűncselekmények előfordulása, és mélypontra jutott a közúti balesetek száma is. A Pride megszervezése ellen idén nem emelt kifogást a rendőrség.

Kormányváltás után

Eskütételekkel kezdődött a Fővárosi Közgyűlés, miután a választás átrendezte a fővárosi képviselők listáját. Az országos politikába léptek át Vitézy Dávid, Bujdosó Andrea és Szentkirályi Alexandra frakcióvezetők, valamint Radics Béla fideszes és Porcher Áron tiszás képviselők is. Nem meglepő módon az új helyzet értékelésével teltek a napirend előtti felszólalások, ahol lényegében a Tisza partnerséget ígért Budapestnek, a Fidesz konstruktív ellenzékiséget a Fővárosi Közgyűlésben, a többi képviselő pedig a reményeit fejezte ki a főváros és kormány viszonyának javulását illetően. Karácsony Gergely azt is elárulta, hogy meghívót kapott a jövő hétre Lőrincz Viktória településfejlesztési minisztertől egy egyeztetésre, ahová minden önkormányzati szövetség képviselőjét várják.

Baranyi Krisztina emlékeztetett arra, hogy még mielőtt a hosszútávú fejlődési lehetőségekről beszélnénk, valójában először tűzoltásra van szükség: a főváros 60 milliárdos hitelkeretéből már 54-56 milliárd kiürült, üres a számla.

Az, hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, annak köszönhető, hogy a bíróság döntésének helyt adva megkegyelmezett nekünk a kincstár. Nagyon súlyos helyzetben vagyunk

– mondta. A képviselő által emlegetett "kegyelem" a szolidaritási hozzájárulás befizetésére vonatkozik, a haladékok közül azonban egy 37 milliárdos tételre vonatkozó június 17-én lejár. Kérdés, ennek mi lesz a sorsa, hiszen ahogy Baranyi Krisztina felszólalásából is látszik, nincs ennyi pénz a számlán, sőt, a hitelkeretben sincs ekkora mozgástér.

Javuló bűnügyi statisztikák és zavartalan Pride

Az első napirendi pont a Budapesti Rendőrfőkapitányság tavalyi beszámolójának elfogadása volt, Terdik Tamás rendőrfőkapitány személyesen tájékoztatta a képviselőket. Hosszan sorolta, hogy milyen sok téren sikerült javulást elérniük, a garázdaságok, a lopások és gépkocsifeltörések, valamint a lakásbetörések száma is csökkent az elmúlt évben, továbbá több bűnelkövetőt állítottak bíróság elé. A korábbi évek trendjét megtörve csökkent az online elkövetett bűncselekmények száma is.

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány beszámolóját tartja a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. május 29-én.

A rendőrfőkapitány azt is elmondta, hogy mintegy 2500 rendezvényt biztosítottak, és mindössze 10 eseményt tiltottak be. Ekkor a közönség soraiból bekiabáltak, hogy "azért gyanúsított még mindig Karácsony Gergely?!" A főpolgármester azonban közölte, hogy a bíróság felfüggesztette az ellene indított eljárást. Később amikor Barabás Richárd párbeszédes képviselő számon kérte a kapitányon, hogy miért akarta betiltani a tavalyi Pride-ot, és mi a helyzet az ez évivel, akkor Terdik Tamás elmondta, hogy "a Pride bejelentését tudomásul vettük", tehát az idén zavartalanul megvalósulhat. A BRFK vezetője végül kijelentette:

Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják.

Ez ellen a rendőrség szigorúan fellép.

Elnapolják a taxis tarifák emelését

A Fővárosi Közgyűlés a taxis tarifák 27 százalékos emeléséről szóló javaslatot tárgyalt, ennek hátterét Kiss Ambrus főigazgató ismertette. Mint elmondta, 2025 elején elkezdtek a taxis szervezetekkel egyeztetni. Ez alapján az derült ki, hogy a legtöbb érdekképviselet és egy taxiszolgáltató a 27 százalékos emelés mellett állt ki. A másik javaslat egy 15 százalékos emelés volt, ami mellett például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara állt ki, mivel féltek attól, hogy összeomlik a kereslet a nagy drágulás miatt. Megismételte, hogy a hatósági ár eltörlése csak mint egy lehetséges jövőbeli felvetés van jelen, de a javaslat a 27 százalékos emelésről szól.

Az ülésen két taxis érdekképviselet is részt vett, ők nyomatékosan arra kérték a képviselőket, hogy fogadják el a 27 százalékos díjemelési javaslatot, hiszen a legutóbbi, több mint 2 évvel ezelőtti emelés óta 30-40 százalékkal emelkedtek a költségeik.

A Tisza azonban kijelentette, hogy nem tudják támogatni a javaslatot. Erről beszélt Balogh Balázs fővárosi tiszás képviselő, aki szerint nehéz átlátni, hogy a taxisokhoz hogyan jutna el az emelés, nem "lapátolódna-e ki" a nagy taxis flottacégeken keresztül az országból a pénz, miközben a budapestiek terhei emelkednének. A Fidesz és a Podmaniczky Mozgalom eközben a fővárosi frakciókkal való egyeztetés hiányát kifogásolták. Később a fideszes frakcióvezető, Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy ennek orvoslására munkacsoportot kellene felállítani, így akár már júniusban vissza lehetne hozni a közgyűlés elé az ügyet. Karácsony Gergely erre reagálva ingerülten arra utalt, hogy valójában nem a politikai egyeztetések hiányoztak, hanem a politikai bátorság hiányzik, tehát hogy a frakciók nem akarnak megszavazni egy népszerűtlen javaslatot, miközben a taxisoknak is drágul az élet. A díjemelési javaslatot végül leszavazták a képviselők.

Üzleti tervek

A fővárosi tulajdonban lévő cégek üzleti terveiről is tárgyalt a közgyűlés. Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) arról beszélt, hogy a közgyűlés döntött arról, hogy az öt nagy fővárosi cég cégvezetőit lecserélik, ezért akik eddig maradtak a helyeken, "a szemünkben a cégvezetők azok legitimitás nélküli cégvezetők". Azt kérték, hogy cseréljék le Mártha Imrét és a többi vezetőt olyanra, akik bírják a közgyűlés bizalmát.

Molnár Dániel tiszás képviselő elmondta, hogy nem tartják méltányosnak, hogy a beszámolók átolvasására 1 hetük van, hiszen a beszámolók és üzleti tervek összességében több mint tízezer oldalt tesznek ki, és sok milliárdból működő vállalatokról van szó.

Gál József a Podmaniczky Mozgalomtól hosszasan és részletekbe menően ostorozta az üzleti terveket, kiemelve a közműcég, a BKM beszámolóját, ahol már "nagy mártoni" tervezésről beszélt, több olyan sort kiemelve, amelyek nagyon túl- vagy alultervezettek voltak. Emellett kifogásolta, hogy miközben a Budapest Közút is leírta, hogy a fővárosi utak kritikus állapotban vannak, mégis maradt a tartalékukban 304 millió forint. Gál azt kérte, hogy ez kerüljön vissza a Közúthoz, és használják fel az utak felújítására.

Kiss Ambrus főigazgató elmondta, hogy ők az szmsz-nek megfelelően, időben felterjesztették a beszámolókat, sőt, a képviselők kérésére az üzleti terveket 21 nappal korábban közzétették. A Közút tartalékáról elmondta, hogy ugyan ezt visszautalják a cégnek, óvatosan kell azonban ezt elkölteni, mivel kellhet a tartalék arra az esetre, ha például nem haladnának olyan jól az egyeztetések az új kormánnyal, mint eddig gondolták.

Déri Tibor (DK) megkérdezte a főpolgármestert, hogy hogyan látja, nem lenne-e célszerűbb lecserélni a cégvezetőket, megoldaná-e ez a problémát? Karácsony elmondta, hogy ugyan a képviselők már többször eltávolították volna a cégvezetőket, de nincsen közgyűlési többség semmilyen jelölt mellett. Ha ez megváltozik, neki lehet futni újra a kérdésnek.

A Közgyűlés végül több, kisebb önkormányzati cég beszámolóját és üzleti tervét is elfogadta, a BKK, a BKM, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH), valamint Budapest Vásárcsarnokai (BVCS) beszámolóját és üzleti terveit azonban nem, vagy csak részben tudták támogatni.

Optimális esetben már nem is most kellett volna tárgyalni az önkormányzati vállalatok idei üzleti tervéről. Erre azért csak most került sor, mert meg akarták vele várni a választásokat, részben azért is, hogy tisztában legyenek annak eredményével, mivel a választás eredménye az önkormányzat mozgásterére is hatással van. Így eddig a vállalatok a tavalyi terv időarányos része alapján működtek.

Még az ülés előtt Kiss Ambrus főigazgató egy sajtónak tartott háttérbeszélgetésen Radics Béla egy korábbi performanszára utalva elmondta, hogy "az a választói akarat, ami április 12-én kifejeződött, arról is szólt, hogy ne osztogassanak gázórákat a közgyűlésen, mert semmi értelme", továbbá "én több Budapestet és kevesebb országos ügyet várok". Noha ez így is lett, úgy tűnik, ennek ellenére mégsem sikerült előrelépést elérni épp a májusi közgyűlés legfontosabb ügyeiben.

