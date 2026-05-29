Megszólalt Orbán Viktor a felszabadított uniós forrásokról: „Ingyen sajt csak az egérfogóban van”

Orbán Viktor Facebook-oldalán felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a „von der Leyen-Magyar Péter paktum” részleteit.

Péntek délután írta alá Magyar Péter kormányfő a politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével arról, hogy hazánk hozzájuthat a befagyasztott uniós források jelentős részéhez. A Fidesz elnöke azonban az alku részleteire kíváncsi, Orbán Viktor szerint

Ingyen sajt csak az egérfogóban van.

Éppen ezért szerinte fontos lenne megismerni, „mit adott el a miniszterelnök Brüsszelnek”. A megállapodásra a Fidesz közleményben reagált, melyben szintén azt követelték, hogy hozzák nyilvánosságra a „titkos részleteket”. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított – írják.

