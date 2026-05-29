Mehessenek a férfiak is 40 év után nyugdíjba? Ilyen költségekkel járna az intézkedés

Nők40: az idegen test a nyugdíjrendszerben

A Nők40 politikai termék volt, a 2010-es nagy nyugdíjfelfordulás – magánnyugdíjpénztárak erőszakos visszaállamosítása; korhatáremelés; a korhatár előtti, korengedményes, korkedvezményes, szolgálati és rokkantsági nyugdíjak megszüntetése – súlyosan negatív társadalmi hatásait próbálta ezzel enyhíteni az akkori Orbán-kormány.

A nők kedvezményes nyugdíja születésétől fogva idegen test az öregségi nyugdíj folyó finanszírozású rendszerében, hiszen úgy biztosít teljes, levonás nélküli nyugdíjat még aktív korú nőknek, hogy átsorolja őket a potenciális járulékfizetők köréből a biztos járadékosok körébe, vagyis azonnal csökkenti a nyugdíjkassza bevételeit, miközben nagyon hosszú ideig növeli a nyugdíjkiadásokat.

Nem véletlen, hogy a Nők40 messze a legnépszerűbb nyugdíjfajtává vált, emiatt sokkal többe is kerül (idén például 539 milliárd forintba), mint amit az eredeti ad hoc politikai döntés kiagyalói feltételeztek. A 2011. január 1-jétől bevezetett konstrukció töretlenül népszerű a nők körében, az utóbbi években a nyugdíjba vonuló hölgyek fele a Nők40-et veszi igénybe, így a kedvezményes nyugdíjak az összes új nyugdíjmegállapítás közel 30%-át teszik ki minden évben.

Kampányígéret

A Tisza Párt választási kampány során megfogalmazott javaslataiban szerepel az a vállalás, hogy megvizsgálják a Férfi40 bevezetésének lehetőségét a Nők40 tapasztalatai tükrében és a költségvetési lehetőségek függvényében. A Mi Hazánk régi vágya is valóra válna ezzel, mivel ők évek óta szorgalmazzák a Férfi40 bevezetését.

A férfiak kedvezményes nyugdíjazási lehetősége megteremtésével valós társadalmi problémát lehetne enyhíteni, de semmiképpen nem a Nők40 mintájára, sőt, a Férfi40 bevezetése esetén a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit is jelentősen szigorítani kellene.

A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete a korhatár előtti, korengedményes, korkedvezményes és hasonló nyugdíjak 2011. december 31-ével történt megszüntetése és a Nők40 2011. január 1-jei bevezetése óta rendszeresen felbukkan. 2015-ben népszavazást is kívántak kezdeményezni ennek érdekében, és a Kúria úgy döntött, hogy népszavazásra is bocsátható a következő kérdés: „Ön szerint a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munkaviszony után?” A legfelső bírói testület véleménye szerint ugyanis e kérdés elsősorban a nemek egyenjogúságára vonatkozik, nem a költségvetésre, így feltehető a nép számára.

Az Alkotmánybíróság azonban nem engedte népszavazásra bocsátani a kérdést. Szerintük a népszavazás meggátolta volna az alaptörvény érvényesülését. Az alaptörvény szerint ugyanis a nőknek joguk van ahhoz, hogy kedvezményben részesüljenek, a népszavazás pedig ezt a kedvezményt vonta volna el. Emellett tiltott tárgykört, a költségvetést is érintette. Ez a kudarc azonban nem tántorította el a Férfi40 híveit, és az új kormány megalakulásával kormányprogram szintjére is emelkedhet a férfiak kedvezményes nyugdíjának bevezetése.

Demográfia

Jelenleg a kétmillió öregségi nyugdíjas mindössze 38,4%-a férfi. Ennek oka szomorúan egyszerű: a férfiak várható élettartama a 65 éves koruk betöltése után jelentősen, közel négy évvel rövidebb, mint a nőké. A férfiak így joggal vethetik föl, hogy a nyugdíjrendszer fenntartásához összességében magasabb összeggel járulnak hozzá életük során, mint a hölgyek – hosszabb szolgálati idejük van és e hosszabb idő alatt átlagosan 15%-kal magasabb kereset után fizettek nyugdíjjárulékot –, a nyugdíjrendszer áldásait mégis sokkal rövidebb ideig élvezhetik, mint a nők.

A férfiak melletti érvelésből persze rendre kimarad, hogy a gyermeknevelés vagy a felnőtt hozzátartozó gondozása tipikusan a nőket terhelő feladata nem minősül teljes értékű munkának (a munkabérnél jóval kisebb, ráadásul korlátozott időre és szigorú feltételekkel megállapítható gyermeknevelési segélyek, ellátások, ápolási díjak igényelhetők csak), míg a hétköznapi házimunkáért nemhogy munkabér nem jár, de semmilyen segély sem illeti meg az otthon robotoló nőt (persze a férfit sem, de ő csak ideje töredékét tölti ilyen tevékenységekkel).

A férfiak magasabb keresetére ennek következtében a férfiak által fizetett több társadalombiztosítási járulékra és az utánuk fizetett több szociális hozzájárulási adóra való hivatkozás ezért kontraproduktív. A keresetek egyenlőtlensége ugyanis egyenes következménye annak, hogy a nők karrieríve fűrészfogszerűen alakul, miközben a férfiaké egyenletesen ívelhet fölfelé. A nők pályaíve ugyanúgy kezd emelkedni, mint a férfiaké, de a gyermekszülés miatt visszazuhan, majd a gyermek bölcsődébe, óvodába íratása után újraindul, aztán megint visszazuhan, ha megszületik a második gyermek, utána megint nekilendül, de vagy a harmadik gyermek, vagy az idős közeli hozzátartozók kényszerű ápolása miatt megint visszakonyul, és így tovább. Emiatt sokkal kiszolgáltatottabb egy nő a munkahelyén.

Ezt a gondot jelentősen enyhítené, ha a magyar nyugdíjrendszerben is lehetőség lenne a nyugdíjjogosultságok szülők közötti megosztására, amint erre jól működő példákat szolgáltat egyebek között az osztrák, német, svájci vagy svéd nyugdíjrendszer. A modern nyugdíjrendszerek megoldásai mindegyikében kulcsszerepet játszik a házastársak között megosztható nyugdíjjóváírás eszköze, amely a magyar nyugdíjrendszerben egyelőre azért nem másolható, mert nincsenek egyéni nyugdíjszámlák, amelyeken minden érintett nyugdíjjogosultsága egyértelműen és hitelesen nyilvántartható – és így akár egymás között is megosztható – lenne. A jelenleg működő, de érdemi funkciót betölteni nem képes társadalombiztosítási egyéni számlákat érdemes lehet ilyen indokok alapján továbbfejleszteni.

A nemek közötti eltérő élettartamokat élesen megvilágítja, hogy Magyarországon közel ötször annyi özvegy nő él, mint özvegy férfi. Így a férfiak nem csak a saját jogú, hanem a hozzátartozói nyugellátások terén is súlyos hátrányt szenvednek, mivel sokan közülük egyszerűen nem élnek elég hosszú ideig ahhoz, hogy az általuk befizetett járulékokkal – egyéni szinten – egyensúlyba kerülhessen az őket illető nyugdíj mértéke. Ez is részét képezheti a férfiak kedvezményes nyugdíja melletti érvelésnek (persze ez az érv a társadalombiztosítás lényegének félreértésére épül). A magyar férfiak azonban sokkal hosszabb várható élettartammal is rendelkezhetnének.

A születéskor várható átlagos élettartam jelenleg az Európai Unióban 81,5 év (78,9 év a férfiak, 84,1 év a nők esetében), miközben Magyarországon 77 év (73,8 év a férfiak, 80,1 év a nők esetében). A 27 tagállam között Magyarország ezzel csak a 24. helyen áll. A magyar férfiak az uniós átlagnál 5,1 évvel rövidebb, a magyar nőkhöz képest pedig 6,3 évvel rövidebb életre számíthatnak. A fenti elmaradás annak ellenére fennáll, hogy 2000 óta a férfiaknál 6,3 évvel, a nőknél 4,0 évvel emelkedett a születéskor várható élettartam.

A nyugdíjrendszer szempontjából azonban nem a születéskor várható élettartam, hanem a 65 éves korban várható további élettartam a kulcsfontosságú adat. Magyarországon egy férfi 14,7 évet (EU-átlag: 18,4 év), egy nő 18,6 évet (EU-átlag: 21,8 év) él átlagosan a 65 éves kora betöltését követően, így Magyarországon a nők javára idős korban 6,3 évről 3,9 évre csökken az élettartam-előny. A magyarok elmaradása Európában mindkét nem esetében e tekintetben is jelentős (itthon a férfiak 3,7 évvel, a nők 3,2 évvel élnek rövidebb ideig).

Magyarország teljes lakosságának 48%-a férfi, ez az arány csökken a 65 év feletti korcsoportokban 38,4%-ra. Így a nők egész népességre vetített 52%-os többsége a 65 pluszos korosztályokban 61,6%-ra nő.

Ráadásul annak következtében, hogy a magyar nyugdíjkorhatár egységesen 65 évre emelkedett, miközben a nők kedvezményes nyugdíjához változatlanul elegendő a 40 évnyi jogosító idő, de facto kettős nyugdíjkorhatár alakult ki: a férfiaknak minden esetben kivétel nélkül 65 év, a nőknek viszont átlagosan ennél 3 évvel alacsonyabb életkor a Nők40 tömeges igénylési lehetősége miatt. (A 65 éves nyugdíjkorhatár előtt már a főiskolát, egyetemet végzett hölgyek többsége is igényelheti a kedvezményes nyugdíját, ha kívánja.)

Az egységes nyugdíjkorhatár különösen azoknak a férfiaknak okoz súlyos hátrányt, akik egészségre ártalmas munkakörben dolgoztak, s így az átlagos férfi halandósághoz képest is rosszabb életkilátásokkal rendelkeznek. Elsősorban az ő húsukba vágott a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetése és a korkedvezmény-szerzési lehetőség kivezetése 2011-ben, ráadásul súlyos sérelmeket szenvedtek az egészségügyi és a szociális ellátó rendszereket gyökerestől felforgató átalakítások következtében is.

Ennek ellenére az egészségesen várható időszak teljes élethosszon belüli aránya a férfiaknál hosszabb – a férfiak életük 85%-át, míg a nők 81%-át élik le egészségesen. A nők életében az egészségesen, de a betegen eltöltött időszak is hosszabb, mint a férfiak életében. A 65 éves férfiak a még hátralévő élettartamuk 50%-át (7,1 évet), míg a nők 43%-át (7,8 évet) remélhetik egészségben eltölteni.

Az egészségesen várható élettartam magyar értéke az elmúlt években közelített az uniós átlaghoz. Míg 2016-ban a férfiaknál 4,1, a nőknél 4,2 év volt a lemaradásunk, 2022-ben a férfiaknál 1,1 évre csökkent a különbség, a nőknél viszont a hazai érték már 1,1 évvel meghaladta az uniós átlagot az Eurostat adatai szerint. A 65 éves korban egészségesen várható élettartam a férfiak esetében 2,3, a nőknél 1,7 évvel maradt el az EU átlagától, ami a korábbi értékekhez képest szintén javulást jelent (2019-ben a férfiaknál 3,5 év, a nőknél 3,0 év volt a különbség).

A Mi Hazánk érvelése – amellyel e tekintetben a miniszterelnök is egyetért – részben helytelenül megválasztott statisztikai adatokon alapul. Az ellenzéki párt érvelése szerint „várható élettartamban 5 évvel, egészségben várható élettartamban 9 évvel elmaradnak a magyar férfiak az uniós átlagtól. Kifejezetten nyomós érv az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama 61,5 év, holott a nyugdíjkorhatár 65 év, és nincs előrehozott nyugdíjazási lehetőség”.

Mindenekelőtt különbséget kell tenni a születéskor várható élettartam és a 65 éves korban várható további élettartam között. A születéskor várható élettartam tekintetében a magyar férfiak az uniós átlagnál valóban 5,1 évvel rövidebb időre számíthatnak, de a születéskor egészségesen várható férfi élettartam magyar értéke az elmúlt években közelített az uniós átlaghoz, és annál már csak 1,1 évvel rövidebb. A 65 éves korban egészségesen várható élettartam is csak 2,3 évvel marad el az EU átlagától (2019-ben a férfiaknál még 3,5 év volt a különbség).

Persze a férfiak kedvezményes nyugdíja melletti legfőbb érv az, hogy a várható élettartamuk jelentősen rövidebb, mint a nőké. A koncepció radikális hívei egyenesen azt nehezményezik, hogy a férfiak többsége meg sem éli a nyugdíjkorhatárt, így végképp a társadalombiztosítás vesztese.

Ez az érv azonban kétszeresen is hibás: egyrészt a férfiak többsége (74%-a) megéli a nyugdíjkorhatárt (és utána még 14,7 évig él), másrészt a társadalombiztosítás lényege éppen az, hogy az egész országra kiterjedő kockázatközösség jegyében a korábban elhunytak is hozzájárulnak a tovább élők nyugdíjának finanszírozásához. Vigasztalásként hadd jegyezzem meg, hogy 2000-ben még csak 67 év volt a férfiak születéskor várható élettartama, és csak 62%-uk érte el a 65 éves kort.

Természetesen az is igaz, hogy ha a férfiak például 60 éves korukban is elmehetnének nyugdíjba, akkor 84%-uk lehetne nyugdíjas – de a nyugdíjrendszer finanszírozását már rövid távon is megoldhatatlan kihívások elé állíthatná ez a megoldás.

Persze akkor nem, ha a Magyar-kormány közelítené a nyugdíjasokra fordítandó GDP-arányos kiadásokat az EU átlagához – ami háromezer milliárd forintos mozgásteret is adhatna, mert az EU tagállamokban átlagosan a GDP-jük 10,9%-át fordítják a nyugdíjakra a magyar 8,05%-kal szemben. A jelenleg hétezer milliárd forintos nyugdíjkasszát a Tisza-kormány eddig bejelentett intézkedései közel nyolcezer milliárd forintra emelhetik, ami az idén várható 95 747 milliárd forint nominális GDP-nek mindössze a 8,3%-át tenné ki 2026-ban is. Ha csak a korbetöltött öregségi nyugdíjakra és a nők kedvezményes nyugdíjára fordított 12 havi kiadásokat nézzük – idén 5820 milliárd forint –, ez mindössze a GDP 6,1%-a.)

A nyugdíjkiadások növelése azonban csak a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági szempontjainak figyelembe vételével történhet, ami az EU alapvető elvárása is.

Mennyibe kerülne a Férfi40?

A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek (vagyis azok a nők, akik még nem töltötték be a nyugdíjkorhatárukat, de már nyugdíjasok) nyugdíjára a teljes nyugdíjkasszából 2026-ban 539 milliárd forintot kell fordítani, a Nők40-re így a teljes nyugdíjkassza 7,8%-át költik – ez olyan plusz kiadás, amely nem jelenne meg, ha nem lenne nők kedvezményes nyugdíja, vagy jóval kisebb lehetne, ha a nők kedvezményes nyugdíját a modern nyugdíjrendszerekben bevett eljárásoknak megfelelően szabályoznák, vagyis a korhatár elérése előtt igénybe vett nyugdíj összegét levonás terhelné.

A kedvezményes nyugdíjhoz 2010-ben szabták meg a 40 éves jogosító idő követelményét, azóta viszont a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre emelkedett, de ez a 3 éves növekedés nem tükröződik a jogosító idő követelményében.

A férfi kedvezményes nyugdíjat ennek megfelelően a legjobb esetben is 43 évi jogosító időhöz kellene kötni.

Ha a beszámítható szolgálati idők közül ugyanazokat a tartamokat vennénk ki, mint a nők esetében, akkor a legkorábban jellemzően azok a férfiak élhetnének a lehetőséggel, akik a középiskola után rögtön dolgozni kezdtek és a sorkatonai szolgálaton kívül (ennek tartamát egy férfi kedvezményes nyugdíjra jogosító időben nyilván figyelembe kellene venni) nem is szakították meg a munkaviszonyukat. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a 60-64 éves férfiak létszáma 261.487, elsősorban közülük kerülhetnének ki a kedvezményes nyugdíj potenciális jogosultjai. (A 60-64 éves nők létszáma 304.146 fő, ha még nem igényelték a Nők40-et, akkor elsősorban közülük kerülhetnek ki a Nők40 kedvezményezettjei a következő néhány évben.)

A létszámadatok tükrében

a férfiak kedvezményes nyugdíja potenciálisan a Nők40-re fordított nyugdíjkiadás több mint 80%-ába is kerülhetne, vagyis elérhetné a 440 milliárd forintos tételt.

E tekintetben azt se felejtsük el, hogy a férfiak esetében a kedvezményes nyugdíj összegének kiszámításához átlagosan 15%-kal magasabb nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni, ennek következtében a kedvezményes férfinyugdíj átlagos összege jelentősen magasabb lenne, mint a Nők40 átlagos összege.

Megteremthető lenne-e a fedezet erre a lényegében 16. havi nyugdíjjal felérő plusz terhelésre?

A Nők40 és a 13., valamint 14. havi nyugdíj (ha 2029-től teljes összegben jár majd) költségigénye együttesen három havi plusz nyugdíjkiadást generál minden évben – ehhez egy negyedik plusz havi tétel beemelése veszélyezteti az egész rendszer hosszabb távú finanszírozhatóságát.

Megoldás: korhatár előtti nyugdíj lehetősége mindkét nemnek

A megoldás nem a Férfi40 bevezetése, hanem a mindkét nem számára megnyíló rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének megteremtése lehet.

De ennek következménye, hogy a Nők40 feltételeit is módosítani kellene, miközben a kedvezményes nyugdíjakat minden esetben levonás terhelné. (Ennek egy matematikai leírását itt olvashatja.)

Érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy a nők kedvezményes nyugdíja kezdettől fogva idegen test az öregségi nyugdíj folyó finanszírozású rendszerében, hiszen még aktív korú hölgyeket átsorol a járulékfizetők köréből a nyugdíjasok körébe, ezért csökkenti a nyugdíjkassza bevételeit, miközben növeli a kiadásait, mégsem terheli levonással a korhatár betöltése előtt megállapított teljes nyugdíjakat, így sérti a nyugdíjrendszert vezérlő ekvivalencia-elvet.

Ha viszont a korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség nemek szerinti bontását elvetve Magyarország mindkét nem számára nyitva álló korhatár előtti nyugdíjazási lehetőséget vezetne be – például az EU által elvárt nyugdíjreform egyik érdemi lépéseként –, akkor ennek ára az lenne, hogy a mai formájában megszűnne vagy szigorodna a Nők40, és a korhatár betöltése előtt igénybe vett nyugdíj összegét levonás terhelné, amelynek mértéke annyiszor 2-3% (nők esetében), illetve 4-6% (férfiak esetében) lehetne, ahány évvel a korhatára betöltése előtt venné a nyugdíját igénybe.

A nők javára az alaptörvényi szintű pozitív diszkrimináció a nyugdíj összegét csökkentő levonás kisebb mértéke mellett annak révén is biztosítható, hogy a nők esetében korábban (például 60 éves koruktól), a férfiak esetében később (például 62 éves koruktól) nyílhatna meg a kedvezményes nyugdíj lehetősége.

A szakmai szempontból is védhető megoldás a rugalmas nyugdíjazás korszerű, gendersemleges rendszerének bevezetése lehet.

A 65 éves korban várható magyar férfi élettartamnak mind az EU átlagtól, mind a magyar nők élettartamától való elmaradását a nyugdíjrendszerben ideiglenesen akként is lehet kezelni, ha egy évtizedig (2027-2036 között) 64 évre csökkenne a magyar nyugdíjkorhatár, 2037-től pedig automatikusan a 65 éves korban várható további (gendersemleges) élettartam alakulásától függne.

