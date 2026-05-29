Nagyot nőhetnek az eurózóna inflációs várakozásai

Az iráni háború tovább emelheti az euróövezeti fogyasztók középtávú inflációs várakozásait, derül ki az Európai Központi Bank pénteki blogbejegyzéséből, amely mintha a kamatemelés melletti érveket erősítené. A 2022-es árrobbanás és a korábbi geopolitikai feszültségek „kettős sebet" hagytak, így a háztartások immár nagyobb eséllyel számítanak gyorsuló drágulásra. A jegybank várhatóan két hét múlva negyed százalékponttal emel, miközben az euróövezeti infláció már most 3 százalékon áll, és tovább gyorsulhat.

Az EKB döntéshozói éberen figyelik a várakozások alakulását, mert meg akarják előzni, hogy a háború okozta energiaár-emelkedés a béreken és a vállalati árazáson keresztül szélesebb körű inflációba csapjon át. A rövid távú árvárakozások már most jelentősen megugrottak, a közép és hosszú távú elmozdulások viszont egyelőre szerényebbek.

A bejegyzés szerint a fogyasztók hajlamosak a rövid távú várakozásaikat kivetíteni a középtávra, ráadásul a kiskereskedelmi árakba még nem feltétlenül gyűrűzött be teljesen a drágulás. Emiatt valós a veszélye annak, hogy a középtávú inflációs várakozások a jövőben tovább emelkednek.

Mindezt tetézi, hogy a 2022-es árrobbanás emléke és a geopolitikai sokkok elhúzódó hatása erősítheti egymást, írják a szerzők.

Végül a bejegyzés kiemeli, hogy a fogyasztók fokozottan figyelnek a gazdasági hírekre, és az EKB iránti bizalom véd a várakozások elszakadása ellen. A hitelesség megőrzése és a hatékony kommunikáció ezért továbbra is kulcsfontosságú, különösen az ingatag makrogazdasági és geopolitikai környezetben.

