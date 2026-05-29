Potom pénzért sajátítja ki a helyiek földjeit a gödi önkormányzat, hogy aztán továbbadja a Samsungnak – Lakossági fórum lesz

A Telex cikke szerint a gödi önkormányzat a kormányhivatal által megállapított, meglehetősen alacsony termőföldáron sajátítja ki a telkeket az eredeti tulajdonosoktól, majd a területeket összevonják, beruházási célterületté minősítik át, és végül az eredeti ár többszöröséért értékesítik a dél-koreai vállalatnak.
Míg a tulajdonosok négyzetméterenként alig több mint ezer forintot kapnak, a város jelentős haszonnal adja tovább a földeket.
Az önkormányzat és a Samsung közötti előszerződés alapján a mintegy 30 hektáros terület négyzetméterára nagyjából tizennégyezer forint lesz. Ezen a tranzakción a városvezetés a különböző eljárási költségek levonása után is milliárdos nagyságrendű nyereséget realizálhat - áll a cikkben, mely az Átlátszó korábbi értesüléseire is hivatkozik.
Az érintett telektulajdonosok rendkívül igazságtalannak tartják a folyamatot. A kisajátítási árat ugyan egy igazságügyi szakértő állapítja meg a korábbi környékbeli tranzakciók alapján, a helyzet visszás. A Telexnek nyilatkozó tulajdonos szerint "méretükből és elhelyezkedésükből adódóan" a telkek földművelés helyett megfelelőbbek lennének másra, és nyilváníthatták volna őket gazdasági vagy lakóterületté is, ami többszörösére növelte volna az értéküket. Kering olyan verzió is a helyiek körében, miszerint
A földek piaci értéke éppen a gyár közelsége és az ehhez kapcsolódó környezeti aggályok miatt zuhant be az elmúlt években:
Az eljárás ellentmondásosságát növeli, hogy van, aki a most nyomott áron megvásárolt földet a rendszerváltás utáni kárpótlás során kapta meg.
A Telex szerint további feszültséget okoz a transzparencia hiánya.
Bár a Samsung igénye a bővítési területre már majdnem két éve ismert, a mai napig nem mutatták be a terveiket, hiába kellett volna azoknak szerepelnie az előszerződésben.
A vonatkozó kormányrendelet alapján a lakóövezet felé eső területen egy 50 méter széles zajvédő fasort, napelemparkot, parkolókat, valamint kiszolgáló épületeket létesítenének. A beruházást megkönnyítő szabályozás azonban 50 százalékos beépíthetőséget és 25 méteres maximális épületmagasságot is engedélyez, ami egy napelempark vagy egy parkoló esetében indokolatlanul magas. A helyi civilek emiatt attól tartanak, hogy a dél-koreai vállalat az új engedélyek birtokában idővel egy újabb üzemcsarnokot is felhúzhat a területen. Ennek a valószínűségét csökkenti, hogy egy tavaly bemutatott terv alapján a Samsung a gyár túloldalán, az autópálya felől tervez bővítést.
A gyár ügye politikai síkon is egyre nagyobb hullámokat vet. Miskolczi Orsolya, a Tisza Párt újonnan megválasztott helyi képviselője teljes körű tájékoztatást és átláthatóságot követelt Kammerer Zoltán polgármestertől. A városvezető szerint a véderdő és a napelempark megépítése elsősorban a gödiek érdekét szolgálja, a részletes tervek hiányát azzal magyarázta, hogy a Samsung még nem véglegesítette a napelempark telepítési dokumentációját. A polgármester a kisajátításokról szóló egyeztetéseket zárt ülésen vette napirendre, amit úgy indokolt, hogy az önkormányzat és a telektulajdonosok között jogi érdekellentét áll fenn.
Az akkumulátorgyár évek óta tartó, a helyiek szerint jelentős zajterheléssel járó működése, illetve a korábbi erdőirtás miatt a gödi lakosság eléggé bizalmatlan.
Pénteken a helyi civilek szervezésében lakossági fórumot tartanak, amelyen várhatóan a Samsung képviselői is részt vesznek.
Mivel az akkumulátorgyárak körüli környezeti és társadalmi problémák kezelése a hazai politikai közbeszéd fókuszába került, az ügy alakulása a Tisza Párt számára is vízválasztó lehet, hisz kiderülhet, milyen megoldást kínál az új kormány a nemzetgazdasági érdekek és a helyi lakosok között feszülő konfliktusokra - állapítja meg a Telex cikke.
Címlapkép forrása: MTI
Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik
Örményország bemutatta a saját CH-4-eseit.
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Eközben a piac még mindig nyugodt.
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Videón is látható az egyik légvédelmi rendszer telepítése.
Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Google, mesterséges intelligencia és autóipar is hajtja a részvényeket.
Fájdalmas bejelentést tettek a tomboló kánikuláról: brutális ára lesz annak, ha a hőmérő eléri ezt a kritikus szintet
Egész Európa megszenvedheti a meleget.
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást
Változó igényeknek kell megfelelni, ami konstruktív hozzáállást igényel.
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Két sérültje van a NATO-tagállamot ért támadásnak.
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?