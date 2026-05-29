Potom pénzért sajátítja ki a helyiek földjeit a gödi önkormányzat, hogy aztán továbbadja a Samsungnak – Lakossági fórum lesz

A Telex cikke szerint a gödi önkormányzat a kormányhivatal által megállapított, meglehetősen alacsony termőföldáron sajátítja ki a telkeket az eredeti tulajdonosoktól, majd a területeket összevonják, beruházási célterületté minősítik át, és végül az eredeti ár többszöröséért értékesítik a dél-koreai vállalatnak.

Míg a tulajdonosok négyzetméterenként alig több mint ezer forintot kapnak, a város jelentős haszonnal adja tovább a földeket.

Az önkormányzat és a Samsung közötti előszerződés alapján a mintegy 30 hektáros terület négyzetméterára nagyjából tizennégyezer forint lesz. Ezen a tranzakción a városvezetés a különböző eljárási költségek levonása után is milliárdos nagyságrendű nyereséget realizálhat - áll a cikkben, mely az Átlátszó korábbi értesüléseire is hivatkozik.

Az érintett telektulajdonosok rendkívül igazságtalannak tartják a folyamatot. A kisajátítási árat ugyan egy igazságügyi szakértő állapítja meg a korábbi környékbeli tranzakciók alapján, a helyzet visszás. A Telexnek nyilatkozó tulajdonos szerint "méretükből és elhelyezkedésükből adódóan" a telkek földművelés helyett megfelelőbbek lennének másra, és nyilváníthatták volna őket gazdasági vagy lakóterületté is, ami többszörösére növelte volna az értéküket. Kering olyan verzió is a helyiek körében, miszerint

A földek piaci értéke éppen a gyár közelsége és az ehhez kapcsolódó környezeti aggályok miatt zuhant be az elmúlt években:

Az eljárás ellentmondásosságát növeli, hogy van, aki a most nyomott áron megvásárolt földet a rendszerváltás utáni kárpótlás során kapta meg.

A Telex szerint további feszültséget okoz a transzparencia hiánya.

Bár a Samsung igénye a bővítési területre már majdnem két éve ismert, a mai napig nem mutatták be a terveiket, hiába kellett volna azoknak szerepelnie az előszerződésben.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a lakóövezet felé eső területen egy 50 méter széles zajvédő fasort, napelemparkot, parkolókat, valamint kiszolgáló épületeket létesítenének. A beruházást megkönnyítő szabályozás azonban 50 százalékos beépíthetőséget és 25 méteres maximális épületmagasságot is engedélyez, ami egy napelempark vagy egy parkoló esetében indokolatlanul magas. A helyi civilek emiatt attól tartanak, hogy a dél-koreai vállalat az új engedélyek birtokában idővel egy újabb üzemcsarnokot is felhúzhat a területen. Ennek a valószínűségét csökkenti, hogy egy tavaly bemutatott terv alapján a Samsung a gyár túloldalán, az autópálya felől tervez bővítést.

A gyár ügye politikai síkon is egyre nagyobb hullámokat vet. Miskolczi Orsolya, a Tisza Párt újonnan megválasztott helyi képviselője teljes körű tájékoztatást és átláthatóságot követelt Kammerer Zoltán polgármestertől. A városvezető szerint a véderdő és a napelempark megépítése elsősorban a gödiek érdekét szolgálja, a részletes tervek hiányát azzal magyarázta, hogy a Samsung még nem véglegesítette a napelempark telepítési dokumentációját. A polgármester a kisajátításokról szóló egyeztetéseket zárt ülésen vette napirendre, amit úgy indokolt, hogy az önkormányzat és a telektulajdonosok között jogi érdekellentét áll fenn.

Az akkumulátorgyár évek óta tartó, a helyiek szerint jelentős zajterheléssel járó működése, illetve a korábbi erdőirtás miatt a gödi lakosság eléggé bizalmatlan.

Pénteken a helyi civilek szervezésében lakossági fórumot tartanak, amelyen várhatóan a Samsung képviselői is részt vesznek.

Mivel az akkumulátorgyárak körüli környezeti és társadalmi problémák kezelése a hazai politikai közbeszéd fókuszába került, az ügy alakulása a Tisza Párt számára is vízválasztó lehet, hisz kiderülhet, milyen megoldást kínál az új kormány a nemzetgazdasági érdekek és a helyi lakosok között feszülő konfliktusokra - állapítja meg a Telex cikke.

