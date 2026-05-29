Razzia indul a magyar utakon: mutatjuk, mire figyel a rendőrség

Az ellenőrzésnek az is célja, hogy
kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását,
mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak - tartalmazza a közlemény.
Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1. és 7. között "2Wheelers" elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
Felhívták a figyelmet: a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy
- a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 milliméternél.
- Továbbá a rendszámtáblának a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie. Vagyis tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.
A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet
- tették hozzá.
Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
A fizika törvényei nem ismerik a jogi kiskapukat. Akár motorról, akár kerékpárról van szó, két keréken mindig elengedhetetlen a józan gondolkodás
- fogalmazott a rendőrség.
