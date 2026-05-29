Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért, miután az áprilisi országgyűlési választásokat követően politikai viták bontakoztak ki az államfő alkotmányos szerepéről és mozgásteréről. A köztársasági elnök azt kéri az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az Alaptörvény szerinti kontrollfunkció kereteit, valamint a szerepének újragondolását vagy eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket. A Sándor-palota szerint egyes nyilatkozatok az alkotmányos ellenőrzést az uniós forrásokhoz való hozzáférést lassító tényezőként állították be, miközben az államfő álláspontja szerint az alkotmányos garanciák a demokratikus működés alapjai.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, miután a Sándor-palota szerint az áprilisi országgyűlési választások után olyan politikai viták alakultak ki, amelyek az államfő alkotmányos szerepét és mozgásterét érintik. A közlemény szerint a köztársasági elnök azt szeretné tisztázni, hogy az Alaptörvény alapján milyen keretek között gyakorolhatja alkotmányos kontrollfunkcióját, illetve hogyan értelmezhetők azok a politikai felvetések, amelyek az államfő szerepének újragondolását vagy eltávolítását vetik fel.

A Sándor-palota közleménye szerint a vita egyik központi eleme az, hogy a köztársasági elnöknek joga és kötelessége ellenőrizni a törvényhozás alkotmányosságát, ugyanakkor egyes politikai nyilatkozatok ezt a szerepet az uniós forrásokhoz való hozzáférést esetlegesen lassító tényezőként állították be. Az államfő álláspontja szerint az alkotmányos követelmények nem akadályai, hanem garanciái a demokratikus működésnek.

A kialakult helyzet miatt Sulyok Tamás az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének számító Velencei Bizottságtól kért szakmai állásfoglalást és segítséget.

A köztársasági elnök azt várja a testülettől, hogy értékelje a felmerült alkotmányos kérdéseket, és közreműködjön a helyzet rendezésében az európai alkotmányos normák figyelembevételével.

A Velencei Bizottság az Európa Tanács független szakértői testülete, amely alkotmányjogi kérdésekben ad véleményt a tagállamoknak. Feladata, hogy segítsen az alkotmányos intézmények működésével, a hatalmi ágak viszonyával és a jogállamisági elvekkel kapcsolatos viták rendezésében.

Folyamatos konfliktusok

Április közepe óta folyamatos konfliktus alakult ki Magyar Péter és Sulyok Tamás között. Magyar már a választási győzelme után jelezte, hogy nem bízik az államfőben, lemondását várja, és ezt személyesen is közölte vele az áprilisi találkozójukon. Később nyilvánosan is határidőt szabott Sulyok távozására, május 31-et.

A politikai feszültség ellenére az államfő végigvitte az alkotmányos feladatait: májusban kinevezte a Tisza-kormány minisztereit. Magyar Péter ugyanakkor látványosan igyekezett távolságot tartani tőle, és továbbra is fenntartotta, hogy ha Sulyok nem mond le, parlamenti úton is kezdeményezhetik az elmozdítását.

Sulyok Tamás közben többször hangsúlyozta, hogy az esetleges közjogi változtatásoknak a jogállami keretek között kell maradniuk, és nem jelezte távozási szándékát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

