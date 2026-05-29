Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből

Miközben idehaza érkeznek a hírek a minisztériumok háza tájáról, a legfontosabb események Brüsszelben zajlanak. Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyalt és délután 2-kor történelmi bejelentéseket tettek.
Kármán András pénzügyminiszter is megszólalt a megállapodásról

Történelmi áttörést értünk el ma Brüsszelben! Teljesítettük, amit ígértünk: hazahozzuk a hazánknak járó uniós forrásokat!

- jelezte Facebook-bejegyzésében Kármán András, aki köszönetet mondott a saját és bizottsági kollégáknak.

Minden túlzás nélkül éjjel-nappal dolgoztak a tárgyalóasztal mellett: múlt héten Budapesten, ezen a héten pedig Brüsszelben - árulta el. Szintén köszönet illeti Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Magyar Pétert, Magyarország miniszterelnökét, akik a politikai megállapodást végül megkötötték - tette hozzá.

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal

Az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter közösen jelentették be, hogy az EU felszabadítja a befagyasztott uniós forrásokat.

16,4 milliárd euróról állapodtunk meg - jelentette be a magyar miniszterelnök.

Tudósításunk itt követhető:

Magyar Péter posztolt

Magyar Péter: Történelmi megállapodás 6 ezer milliárd uniós forrásról. Élőben Brüsszelből -jelezte Facebook-bejegyzésében 2 órakor a magyar miniszterelnök.

A piacok már reagálnak

A piaci mozgások elkezdték árazni, hogy milyen irányú bejelentés várható Brüsszelből Magyar Péter és Ursula von der Leyen tárgyalásai után.

A forint árfolyama erős szintekre szúrt le. Az OTP-t is elkezdték venni a befektetők.

Kezdődik a tárgylás

Az elmúlt percekben, 13 órakor kezdődött el Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének tárgyalása. A miniszterelnök szerint megkötik a politikai megállapodást a hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról.

Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.

Vádemelés történt a nyírmártonfalvi lombkorona sétány ügyében

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Debreceni Járási Ügyészség, az OLAF ajánlásait is figyelembe véve, vádat emelt egy nyíradonyi erdőtulajdonos, a település későbbi polgármestere és vállalkozó társa ellen, akik 2018-ban több mint 64 millió forint uniós és hazai vidékfejlesztési támogatást próbáltak jogosulatlanul megszerezni egy lombkorona sétányt is magában foglaló erdei kirándulóhelyre.

A pályázat eleve szabálytalan volt, mert a látszólag versengő ajánlattevők mögött ugyanaz a vállalkozó állt, a támogatás elnyerése után pedig a vádlott elhallgatta a valós körülményeket, és kivágatta az érintett erdőrészt, így a projekt alkalmatlanná vált a támogatott közjóléti célra. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadta a kifizetést, így a tervezett vagyoni hátrány nem következett be.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért, miután az áprilisi országgyűlési választásokat követően politikai viták bontakoztak ki az államfő alkotmányos szerepéről és mozgásteréről. A köztársasági elnök azt kéri az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az Alaptörvény szerinti kontrollfunkció kereteit, valamint a szerepének újragondolását vagy eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket. A Sándor-palota szerint egyes nyilatkozatok az alkotmányos ellenőrzést az uniós forrásokhoz való hozzáférést lassító tényezőként állították be, miközben az államfő álláspontja szerint az alkotmányos garanciák a demokratikus működés alapjai.

Nem támogatja a Tisza a 27 százalékos taxidíj-emelést

Erről beszélt Balogh Balázs fővárosi képviselő, aki szerint nehéz átlátni, hogy a taxisokhoz hogyan jutna el az emelés, nem "lapátolódna-e ki" a nagy taxis flottacégeken keresztül az országból a pénz, miközben a budapestiek terhei emelkednének.

Az ülésen két taxis érdekképviselet is részt vett, ők nyomatékosan arra kérték a képviselőket, hogy fogadják el a 27 százalékos díjemelési javaslatot, hiszen a legutóbbi emelés óta nagymértékben emelkedtek a költségeik.

Mivel a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiányolták az egyeztetéseket a frakciókkal, és ezzel lényegében a Podmaniczky Mozgalom is egyetértett, ezért

nem valószínű, hogy átmegy ma a javaslat.

Később a fideszes frakcióvezető már arról beszélt, hogy akár már júniusban vissza lehetne hozni a közgyűlés elé az ügyet, még egyértelműbbé téve, hogy nem fogják támogatni a javaslatot.

Karácsony Gergely ingerülten arra utalt, hogy valójában nem a politikai egyeztetések hiányoztak, hanem a politikai bátorság hiányzik, tehát hogy a frakciók nem akarnak megszavazni egy népszerűtlen javaslatot, miközben a taxisoknak is drágul az élet.

Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról

Május 29-én lemondott a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöki posztjáról Németh Szilárd. A sportvezető távozását azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények miatt már nem tudná a korábbi hatékonysággal képviselni a sportág érdekeit. A szövetséget stabil szakmai és pénzügyi háttérrel adja át. Utódjáról egy később összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd - írta meg a Magyar Birkózók Szövetsége.

91,8 milliárd forintot és több terabájt adatot foglaltak le az MNB-ügyben, egyelőre bizonyítékként

A Magyar Nemzeti Bankkal és alapítványaival kapcsolatban folyó nyomozások során bizonyítékként foglaltak le összesen több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírokat, illetve több tíz terabájt adatot is – mondták el Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai egy budapesti sajtótájékoztatón.

Üdvözölte Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos szavait a Kreml

Dmitrij Peszkov szóvivő a Kreml nevében üdvözölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint Magyarország továbbra sem küld fegyvereket Ukrajnának – írja a TASZSZ.

Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.

Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét

Péntek reggel a rendőrség elfogta a korábban a kegyelmi ügyben felmentett K. Endrét - jelentette be Gál Kristóf, a testület szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Tarr Zoltán: romeltakarítás és országépítés a cél

Tarr Zoltán, kulturális miniszter egy Facebook-bejegyzésben írta, hogy áttekintették át a tárca előtt álló legfontosabb stratégiai kihívásokat. Az elmúlt hetekben napvilágot látott események igazolták, amit a Fidesz-kormányzat örökül hagyott, az a felelőtlenség rendszerszintű megnyilvánulása.

Elsőrendű kötelességnek tekinti, hogy aprólékosan feltérképezzék és a nyilvánosság elé tárják azokat a közérdeket súlyosan sértő visszásságokat, amelyeket a Hankó Balázs által vezetett korábbi minisztérium a falak mögött véghezvitt.

A múlt feltárása – a „romeltakarítás” – azonban egyetlen pillanatra sem vonhatja el a figyelmet az országépítésről. Ezzel párhuzamosan, teljes kapacitással zajlik az új, hatékonyan és felelősen működő minisztériumi struktúra megszilárdítása. Cselekvési tervük véglegesítése folyamatban van, a kormányzati prioritások érvényesítése zavartalanul halad.

Baranyi Krisztina Budapestről: Csak azért nem mentünk csődbe a hónap elején, mert a Kincstár megkegyelmezett nekünk

A főváros 60 milliárdos hitelkeretéből már 54-56 milliárd kiürült, üres a számlánk, és az, hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, annak köszönhető, hogy a bíróság döntésének helyt adva megkegyelmezett nekünk a kincstár. Nagyon súlyos helyzetben vagyunk

– mondta Baranyi Krisztina budapesti képviselő a Fővárosi Közgyűlésben. A képviselő által emlegetett haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére vonatkozik, a haladékok közül azonban egy 37 milliárdos tételre vonatkozó június 17-én lejár. Kérdés, ennek mi lesz a sorsa, hiszen ahogy Baranyi Krisztina felszólalásából is látszik, nincs ennyi pénz a számlán, sőt, a hitelkeretben sincs ekkora mozgástér.

Karácsony Gergely: Jövő héten kezdődik az egyeztetés az önkormányzatok jövőjéről

Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért is felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik a közös munka

– mondta Karácsony Gergely főpolgármester Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterről a Fővárosi Közgyűlés éppen zajló ülésén. A főpolgármester azt is elárulta, hogy:

Szakértői szinten folynak az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, ami nyilván alapja annak, hogy ezt meg is lehessen oldani. [...] Olyan javaslattal is tudunk érkezni, ami nem növeli a költségvetési hiányt.

Utóbbiról azonban nem árult el részleteket, mivel "nem szeretne üzengetni" a nyilvánosságban a kormánnyal való tárgyalásokról.

Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel

Horvátország egyre nagyobb súlyt képvisel az euróövezetben. A régió három legnagyobb gazdasága azonban nem kíván csatlakozni a közös fizetőeszközhöz. Lengyelország, Románia és Csehország más-más okokból ugyan, de egyaránt elzárkózik az euró bevezetésétől, míg Magyarországon az új kormány azonnal bejelentette az euróövezeti csatlakozásról szóló szándékát – írta meg a Bloomberg.

Orosz dróntámadás Magyarország szomszédjában: megszólalt Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, miután orosz dróncsapás ért egy lakóházat a romániai Galacban (Galați).

Elmarasztalta a kamara Hatvanpuszta építészét

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága május 21-i határozatában kimondta, hogy a hatvanpusztai majorságban nem értékőrző felújítás, hanem egy kiemelten védett klasszicista műemlék teljes, szándékos elbontása történt - írta meg a Válasz Online.

A tervező Taraczky Dániel több etikai-fegyelmi vétséget követett el, a jogsértés pedig visszafordíthatatlan: a József nádor által épített egykori majorsági épület jóvátehetetlenül megsemmisült. A bizottság hangsúlyozta, hogy a hatósági engedély megléte sem mentesíti a tervezőt a szakmai-etikai felelősség alól.

A szankció Taraczky tagságának egyéves felfüggesztése, vagyis ennyi ideig nem tervezhet, emellett 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség. Az elsőfokú határozat fellebbezhető. A panaszt benyújtó Hadházy Ákos jelezte, hogy újra feljelentést tesz szándékos műemlékrombolás miatt, ami 2-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, és szerinte az engedélyt kiadó hivatalnok hivatali visszaélést is elkövetett.

Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.

A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat

A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat, jelentette be Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az ügy azért aktuális, mert augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben dől el, kik vezetik ezeket az iskolákat szeptembertől.

A miniszter szerint az igazgató személye alapvetően meghatározza egy iskola hangulatát, közösségét és biztonságát, valamint azt, hogyan érzik magukat benne a diákok, a tanárok és a szülők. Első lépésként a már beérkezett 450 pályázatnál utólag kérte ki a tantestületek véleményét, mivel ez a kevés rendelkezésre álló idő mellett is segítheti a jó döntést. A célja, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelöltek vezetői programját és jövőképét, mert szerinte a közoktatás megújulása a bizalommal kezdődik.

A többség támogatná Sulyok Tamás távozását

A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.

Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.

Ma sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben

A mai nap fontos találkozó várható Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A tárgyalások célja az Uniós pénzek hazahozatala, a tét hatalmas.

A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,

Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.

Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.

Tegnap is gőzerővel haladtak az események a magyar politikában.

    • Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este.
    • Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez.
    • Új pénzügyi beszámolót vár az NMHH-tól Kármán András pénzügyminiszter

Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését

Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt - derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.

