Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek

A csúcstalálkozó hírét Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatóján osztotta meg a magyar miniszterelnök. Kifejtette: örömmel látja vendégül a magyar fővárosban a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt, hogy közösen tartsák meg az újra megerősödő V4-ek találkozóját.

A találkozó megszervezése illeszkedik a kormány azon törekvésébe, hogy javítsa Magyarország viszonyát a régiós partnerekkel. Ennek szellemében Magyar Péter a múlt héten már hivatalos látogatást tett Lengyelországban és Ausztriában is. A sajtótájékoztatón külön kitért arra, hogy az ukrán-magyar kapcsolatokban is eljött az ideje egy új fejezet nyitásának.

Kiemelte, hogy hazánk minden szomszédjával jó viszonyra törekszik. Hozzátette: az esetlegesen fennálló vitás kérdéseket igyekeznek mielőbb békés úton rendezni.