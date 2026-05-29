Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek

Hamarosan V4 találkozó
A csúcstalálkozó hírét Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatóján osztotta meg a magyar miniszterelnök. Kifejtette: örömmel látja vendégül a magyar fővárosban a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt, hogy közösen tartsák meg az újra megerősödő V4-ek találkozóját.
A találkozó megszervezése illeszkedik a kormány azon törekvésébe, hogy javítsa Magyarország viszonyát a régiós partnerekkel. Ennek szellemében Magyar Péter a múlt héten már hivatalos látogatást tett Lengyelországban és Ausztriában is. A sajtótájékoztatón külön kitért arra, hogy az ukrán-magyar kapcsolatokban is eljött az ideje egy új fejezet nyitásának.
Kiemelte, hogy hazánk minden szomszédjával jó viszonyra törekszik. Hozzátette: az esetlegesen fennálló vitás kérdéseket igyekeznek mielőbb békés úton rendezni.
Mi történt Brüsszelben pénteken?
Megjöttek az első információk, mire is költheti el Magyarország a hatalmas uniós pénzt
A Magyar Péter vezette új kormány megállapodást kötött az Európai Bizottsággal, aminek köszönhetően 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás válik elérhetővé Magyarország számára. A beérkező pénzekből egyebek mellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a lakhatási válság enyhítését finanszírozzák - számolt be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid Facebook-oldalán.
Kapitány István: dolgozunk tovább
Kapitány István gazdasági miniszter közölte: az elmúlt hetekben kollégáimmal és az egész csapattal rendkívüli tempóban dolgoztunk azért, hogy megszülethessen az európai uniós források hazahozataláról szóló politikai megállapodás.
Ez közös eredmény, amely mögött rengeteg munka, hosszú nap és komoly felelősség áll - mondta.
De még nem értünk a feladat végére. Most azért dolgozunk tovább, hogy augusztus 31-ig minden szükséges feltételt teljesítsünk,
és a magyar embereknek járó uniós források mielőbb megérkezhessenek Magyarországra - hívta fel a figyelmet a tárcavezető.
Mit mond Orbán Anita?
Ma Brüsszelben történelmet írtunk. Teljesítettük, amit vállaltunk, hazahozzuk a magyar embereknek járó európai uniós forrásokat - közölte röviden Orbán Anita külügyminiszter.
Kármán András pénzügyminiszter is megszólalt a megállapodásról
Történelmi áttörést értünk el ma Brüsszelben! Teljesítettük, amit ígértünk: hazahozzuk a hazánknak járó uniós forrásokat!
- jelezte Facebook-bejegyzésében Kármán András, aki köszönetet mondott a saját és bizottsági kollégáknak.
Minden túlzás nélkül éjjel-nappal dolgoztak a tárgyalóasztal mellett: múlt héten Budapesten, ezen a héten pedig Brüsszelben - árulta el. Szintén köszönet illeti Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Magyar Pétert, Magyarország miniszterelnökét, akik a politikai megállapodást végül megkötötték - tette hozzá.
Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal
Az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter közösen jelentették be, hogy az EU felszabadítja a befagyasztott uniós forrásokat.
16,4 milliárd euróról állapodtunk meg - jelentette be a magyar miniszterelnök.
Magyar Péter posztolt
Magyar Péter: Történelmi megállapodás 6 ezer milliárd uniós forrásról. Élőben Brüsszelből -jelezte Facebook-bejegyzésében 2 órakor a magyar miniszterelnök.
A piacok már reagálnak
A piaci mozgások elkezdték árazni, hogy milyen irányú bejelentés várható Brüsszelből Magyar Péter és Ursula von der Leyen tárgyalásai után.
A forint árfolyama erős szintekre szúrt le. Az OTP-t is elkezdték venni a befektetők.
Kezdődik a tárgylás
Az elmúlt percekben, 13 órakor kezdődött el Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének tárgyalása. A miniszterelnök szerint megkötik a politikai megállapodást a hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról.
Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.
Vádemelés történt a nyírmártonfalvi lombkorona sétány ügyében
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Debreceni Járási Ügyészség, az OLAF ajánlásait is figyelembe véve, vádat emelt egy nyíradonyi erdőtulajdonos, a település későbbi polgármestere és vállalkozó társa ellen, akik 2018-ban több mint 64 millió forint uniós és hazai vidékfejlesztési támogatást próbáltak jogosulatlanul megszerezni egy lombkorona sétányt is magában foglaló erdei kirándulóhelyre.
A pályázat eleve szabálytalan volt, mert a látszólag versengő ajánlattevők mögött ugyanaz a vállalkozó állt, a támogatás elnyerése után pedig a vádlott elhallgatta a valós körülményeket, és kivágatta az érintett erdőrészt, így a projekt alkalmatlanná vált a támogatott közjóléti célra. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadta a kifizetést, így a tervezett vagyoni hátrány nem következett be.
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult
Sulyok Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért, miután az áprilisi országgyűlési választásokat követően politikai viták bontakoztak ki az államfő alkotmányos szerepéről és mozgásteréről. A köztársasági elnök azt kéri az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az Alaptörvény szerinti kontrollfunkció kereteit, valamint a szerepének újragondolását vagy eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket. A Sándor-palota szerint egyes nyilatkozatok az alkotmányos ellenőrzést az uniós forrásokhoz való hozzáférést lassító tényezőként állították be, miközben az államfő álláspontja szerint az alkotmányos garanciák a demokratikus működés alapjai.
Nem támogatja a Tisza a 27 százalékos taxidíj-emelést
Erről beszélt Balogh Balázs fővárosi képviselő, aki szerint nehéz átlátni, hogy a taxisokhoz hogyan jutna el az emelés, nem "lapátolódna-e ki" a nagy taxis flottacégeken keresztül az országból a pénz, miközben a budapestiek terhei emelkednének.
Az ülésen két taxis érdekképviselet is részt vett, ők nyomatékosan arra kérték a képviselőket, hogy fogadják el a 27 százalékos díjemelési javaslatot, hiszen a legutóbbi emelés óta nagymértékben emelkedtek a költségeik.
Mivel a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiányolták az egyeztetéseket a frakciókkal, és ezzel lényegében a Podmaniczky Mozgalom is egyetértett, ezért
nem valószínű, hogy átmegy ma a javaslat.
Később a fideszes frakcióvezető már arról beszélt, hogy akár már júniusban vissza lehetne hozni a közgyűlés elé az ügyet, még egyértelműbbé téve, hogy nem fogják támogatni a javaslatot.
Karácsony Gergely ingerülten arra utalt, hogy valójában nem a politikai egyeztetések hiányoztak, hanem a politikai bátorság hiányzik, tehát hogy a frakciók nem akarnak megszavazni egy népszerűtlen javaslatot, miközben a taxisoknak is drágul az élet.
Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról
Május 29-én lemondott a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöki posztjáról Németh Szilárd. A sportvezető távozását azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények miatt már nem tudná a korábbi hatékonysággal képviselni a sportág érdekeit. A szövetséget stabil szakmai és pénzügyi háttérrel adja át. Utódjáról egy később összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd - írta meg a Magyar Birkózók Szövetsége.
91,8 milliárd forintot és több terabájt adatot foglaltak le az MNB-ügyben, egyelőre bizonyítékként
A Magyar Nemzeti Bankkal és alapítványaival kapcsolatban folyó nyomozások során bizonyítékként foglaltak le összesen több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírokat, illetve több tíz terabájt adatot is – mondták el Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai egy budapesti sajtótájékoztatón.
Üdvözölte Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos szavait a Kreml
Dmitrij Peszkov szóvivő a Kreml nevében üdvözölte, hogy Magyar Péter miniszterelnök ígérete szerint Magyarország továbbra sem küld fegyvereket Ukrajnának – írja a TASZSZ.
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Péntek reggel a rendőrség elfogta a korábban a kegyelmi ügyben felmentett K. Endrét - jelentette be Gál Kristóf, a testület szóvivője egy sajtótájékoztatón.
Tarr Zoltán: romeltakarítás és országépítés a cél
Tarr Zoltán, kulturális miniszter egy Facebook-bejegyzésben írta, hogy áttekintették át a tárca előtt álló legfontosabb stratégiai kihívásokat. Az elmúlt hetekben napvilágot látott események igazolták, amit a Fidesz-kormányzat örökül hagyott, az a felelőtlenség rendszerszintű megnyilvánulása.
Elsőrendű kötelességnek tekinti, hogy aprólékosan feltérképezzék és a nyilvánosság elé tárják azokat a közérdeket súlyosan sértő visszásságokat, amelyeket a Hankó Balázs által vezetett korábbi minisztérium a falak mögött véghezvitt.
A múlt feltárása – a „romeltakarítás” – azonban egyetlen pillanatra sem vonhatja el a figyelmet az országépítésről. Ezzel párhuzamosan, teljes kapacitással zajlik az új, hatékonyan és felelősen működő minisztériumi struktúra megszilárdítása. Cselekvési tervük véglegesítése folyamatban van, a kormányzati prioritások érvényesítése zavartalanul halad.
Baranyi Krisztina Budapestről: Csak azért nem mentünk csődbe a hónap elején, mert a Kincstár megkegyelmezett nekünk
A főváros 60 milliárdos hitelkeretéből már 54-56 milliárd kiürült, üres a számlánk, és az, hogy nem mentünk csődbe a hónap elején, annak köszönhető, hogy a bíróság döntésének helyt adva megkegyelmezett nekünk a kincstár. Nagyon súlyos helyzetben vagyunk
– mondta Baranyi Krisztina budapesti képviselő a Fővárosi Közgyűlésben. A képviselő által emlegetett haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére vonatkozik, a haladékok közül azonban egy 37 milliárdos tételre vonatkozó június 17-én lejár. Kérdés, ennek mi lesz a sorsa, hiszen ahogy Baranyi Krisztina felszólalásából is látszik, nincs ennyi pénz a számlán, sőt, a hitelkeretben sincs ekkora mozgástér.
Karácsony Gergely: Jövő héten kezdődik az egyeztetés az önkormányzatok jövőjéről
Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért is felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik a közös munka
– mondta Karácsony Gergely főpolgármester Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterről a Fővárosi Közgyűlés éppen zajló ülésén. A főpolgármester azt is elárulta, hogy:
Szakértői szinten folynak az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, ami nyilván alapja annak, hogy ezt meg is lehessen oldani. [...] Olyan javaslattal is tudunk érkezni, ami nem növeli a költségvetési hiányt.
Utóbbiról azonban nem árult el részleteket, mivel "nem szeretne üzengetni" a nyilvánosságban a kormánnyal való tárgyalásokról.
Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel
Horvátország egyre nagyobb súlyt képvisel az euróövezetben. A régió három legnagyobb gazdasága azonban nem kíván csatlakozni a közös fizetőeszközhöz. Lengyelország, Románia és Csehország más-más okokból ugyan, de egyaránt elzárkózik az euró bevezetésétől, míg Magyarországon az új kormány azonnal bejelentette az euróövezeti csatlakozásról szóló szándékát – írta meg a Bloomberg.
Orosz dróntámadás Magyarország szomszédjában: megszólalt Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, miután orosz dróncsapás ért egy lakóházat a romániai Galacban (Galați).
Elmarasztalta a kamara Hatvanpuszta építészét
A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága május 21-i határozatában kimondta, hogy a hatvanpusztai majorságban nem értékőrző felújítás, hanem egy kiemelten védett klasszicista műemlék teljes, szándékos elbontása történt - írta meg a Válasz Online.
A tervező Taraczky Dániel több etikai-fegyelmi vétséget követett el, a jogsértés pedig visszafordíthatatlan: a József nádor által épített egykori majorsági épület jóvátehetetlenül megsemmisült. A bizottság hangsúlyozta, hogy a hatósági engedély megléte sem mentesíti a tervezőt a szakmai-etikai felelősség alól.
A szankció Taraczky tagságának egyéves felfüggesztése, vagyis ennyi ideig nem tervezhet, emellett 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség. Az elsőfokú határozat fellebbezhető. A panaszt benyújtó Hadházy Ákos jelezte, hogy újra feljelentést tesz szándékos műemlékrombolás miatt, ami 2-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, és szerinte az engedélyt kiadó hivatalnok hivatali visszaélést is elkövetett.
Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól
Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat
A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat, jelentette be Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az ügy azért aktuális, mert augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben dől el, kik vezetik ezeket az iskolákat szeptembertől.
A miniszter szerint az igazgató személye alapvetően meghatározza egy iskola hangulatát, közösségét és biztonságát, valamint azt, hogyan érzik magukat benne a diákok, a tanárok és a szülők. Első lépésként a már beérkezett 450 pályázatnál utólag kérte ki a tantestületek véleményét, mivel ez a kevés rendelkezésre álló idő mellett is segítheti a jó döntést. A célja, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelöltek vezetői programját és jövőképét, mert szerinte a közoktatás megújulása a bizalommal kezdődik.
A többség támogatná Sulyok Tamás távozását
A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.
Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.
Ma sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben
A mai nap fontos találkozó várható Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A tárgyalások célja az Uniós pénzek hazahozatala, a tét hatalmas.
A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,
Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.
Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.
- Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este.
- Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez.
- Új pénzügyi beszámolót vár az NMHH-tól Kármán András pénzügyminiszter
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt - derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.
Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért
Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) taglétszáma tovább bővült 2026. I. negyedévében.
