Tisza-kormány: órákon belül megszólal Magyar Péter az EU-pénzekről; Hatvanpuszta is célkeresztbe került

Karácsony Gergely: Jövő héten kezdődik az egyeztetés az önkormányzatok jövőjéről
Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért is felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik a közös munka
– mondta Karácsony Gergely főpolgármester Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterről a Fővárosi Közgyűlés éppen zajló ülésén. A főpolgármester azt is elárulta, hogy:
Szakértői szinten folynak az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, ami nyilván alapja annak, hogy ezt meg is lehessen oldani. [...] Olyan javaslattal is tudunk érkezni, ami nem növeli a költségvetési hiányt.
Utóbbiról azonban nem árult el részleteket, mivel "nem szeretne üzengetni" a nyilvánosságban a kormánnyal való tárgyalásokról.
Orosz dróntámadás Magyarország szomszédjában: megszólalt Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, miután orosz dróncsapás ért egy lakóházat a romániai Galacban (Galați).
Elmarasztalta a kamara Hatvanpuszta építészét
A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága május 21-i határozatában kimondta, hogy a hatvanpusztai majorságban nem értékőrző felújítás, hanem egy kiemelten védett klasszicista műemlék teljes, szándékos elbontása történt - írta meg a Válasz Online.
A tervező Taraczky Dániel több etikai-fegyelmi vétséget követett el, a jogsértés pedig visszafordíthatatlan: a József nádor által épített egykori majorsági épület jóvátehetetlenül megsemmisült. A bizottság hangsúlyozta, hogy a hatósági engedély megléte sem mentesíti a tervezőt a szakmai-etikai felelősség alól.
A szankció Taraczky tagságának egyéves felfüggesztése, vagyis ennyi ideig nem tervezhet, emellett 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség. Az elsőfokú határozat fellebbezhető. A panaszt benyújtó Hadházy Ákos jelezte, hogy újra feljelentést tesz szándékos műemlékrombolás miatt, ami 2-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, és szerinte az engedélyt kiadó hivatalnok hivatali visszaélést is elkövetett.
Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól
Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.
A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat
A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat, jelentette be Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az ügy azért aktuális, mert augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben dől el, kik vezetik ezeket az iskolákat szeptembertől.
A miniszter szerint az igazgató személye alapvetően meghatározza egy iskola hangulatát, közösségét és biztonságát, valamint azt, hogyan érzik magukat benne a diákok, a tanárok és a szülők. Első lépésként a már beérkezett 450 pályázatnál utólag kérte ki a tantestületek véleményét, mivel ez a kevés rendelkezésre álló idő mellett is segítheti a jó döntést. A célja, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelöltek vezetői programját és jövőképét, mert szerinte a közoktatás megújulása a bizalommal kezdődik.
A többség támogatná Sulyok Tamás távozását
A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.
Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.
Ma sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben
A mai nap fontos találkozó várható Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A tárgyalások célja az Uniós pénzek hazahozatala, a tét hatalmas.
A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,
Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.
Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.
Tegnap is gőzerővel haladtak az események a magyar politikában.
- Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este.
- Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez.
- Új pénzügyi beszámolót vár az NMHH-tól Kármán András pénzügyminiszter
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt - derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.
Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért
Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.
