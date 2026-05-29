  • Megjelenítés
Tisza-kormány: órákon belül megszólal Magyar Péter az EU-pénzekről; Hatvanpuszta is célkeresztbe került
Gazdaság

Tisza-kormány: órákon belül megszólal Magyar Péter az EU-pénzekről; Hatvanpuszta is célkeresztbe került

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A mai nap kulcsfontosságú tárgyalás várható Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen között. A legfontosabb kérdés természetesen az uniós pénzek sorsa lesz.
Megosztás

Karácsony Gergely: Jövő héten kezdődik az egyeztetés az önkormányzatok jövőjéről

Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért is felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik a közös munka

– mondta Karácsony Gergely főpolgármester Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterről a Fővárosi Közgyűlés éppen zajló ülésén. A főpolgármester azt is elárulta, hogy:

Szakértői szinten folynak az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, ami nyilván alapja annak, hogy ezt meg is lehessen oldani. [...] Olyan javaslattal is tudunk érkezni, ami nem növeli a költségvetési hiányt.

Utóbbiról azonban nem árult el részleteket, mivel "nem szeretne üzengetni" a nyilvánosságban a kormánnyal való tárgyalásokról.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentősen drágulhat júliustól a taxizás Budapesten, egyeztetett a főváros és a kormány a pénzügyekről

Megosztás

Orosz dróntámadás Magyarország szomszédjában: megszólalt Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, miután orosz dróncsapás ért egy lakóházat a romániai Galacban (Galați).

Tovább a cikkhez
Orosz dróntámadás Magyarország szomszédjában: megszólalt Magyar Péter
Megosztás

Elmarasztalta a kamara Hatvanpuszta építészét

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága május 21-i határozatában kimondta, hogy a hatvanpusztai majorságban nem értékőrző felújítás, hanem egy kiemelten védett klasszicista műemlék teljes, szándékos elbontása történt - írta meg a Válasz Online.

A tervező Taraczky Dániel több etikai-fegyelmi vétséget követett el, a jogsértés pedig visszafordíthatatlan: a József nádor által épített egykori majorsági épület jóvátehetetlenül megsemmisült. A bizottság hangsúlyozta, hogy a hatósági engedély megléte sem mentesíti a tervezőt a szakmai-etikai felelősség alól.

A szankció Taraczky tagságának egyéves felfüggesztése, vagyis ennyi ideig nem tervezhet, emellett 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség. Az elsőfokú határozat fellebbezhető. A panaszt benyújtó Hadházy Ákos jelezte, hogy újra feljelentést tesz szándékos műemlékrombolás miatt, ami 2-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, és szerinte az engedélyt kiadó hivatalnok hivatali visszaélést is elkövetett.

Megosztás

Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.

Tovább a cikkhez
Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól
Megosztás

A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat

A tantestületek ismét véleményezhetik az igazgatói pályázatokat, jelentette be Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az ügy azért aktuális, mert augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben dől el, kik vezetik ezeket az iskolákat szeptembertől.

A miniszter szerint az igazgató személye alapvetően meghatározza egy iskola hangulatát, közösségét és biztonságát, valamint azt, hogyan érzik magukat benne a diákok, a tanárok és a szülők. Első lépésként a már beérkezett 450 pályázatnál utólag kérte ki a tantestületek véleményét, mivel ez a kevés rendelkezésre álló idő mellett is segítheti a jó döntést. A célja, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelöltek vezetői programját és jövőképét, mert szerinte a közoktatás megújulása a bizalommal kezdődik.

Megosztás

A többség támogatná Sulyok Tamás távozását

A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.

Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.

Megosztás

Ma sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben

A mai nap fontos találkozó várható Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A tárgyalások célja az Uniós pénzek hazahozatala, a tét hatalmas.

A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,

Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.

Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Tegnap is gőzerővel haladtak az események a magyar politikában.

    • Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este.
    • Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez.
    • Új pénzügyi beszámolót vár az NMHH-tól Kármán András pénzügyminiszter

Címlapkép forrása: EU

Megosztás

Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését

Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt - derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.

Tovább a cikkhez
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Megosztás

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?
Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility