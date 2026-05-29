Tisza kormány: sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben

A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.

Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.

