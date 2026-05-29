Tisza kormány: sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben

A többség támogatná Sulyok Tamás távozását
A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése szerint a társadalom közel kétharmada úgy gondolja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, és a többség a legjobb megoldásnak az önkéntes lemondását tartaná. A válaszadók szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratát kellene követnie, nem pedig kizárólag az Alaptörvényre hivatkoznia, ahogyan azt Sulyok teszi. Külön súlyos kritika, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint az elnök nem tudta betölteni a nemzet egységének megtestesítésére vonatkozó alkotmányos szerepét, amit nemcsak az ellenzéki, hanem kisebb arányban a kormánypárti szavazók is így látnak.
Történelmi összevetésben is rendkívül gyenge a jelenlegi államfő megítélése: a 2010 utáni elnökök közül Áder János számít a legnépszerűbbnek, míg Sulyok Schmitt Pállal holtversenyben a sereghajtó, ötös skálán mindössze 2,44-es átlaggal. Még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin is kedvezőbb képet fest nála a közvéleményben. A kutatók szerint a népszerűtlenség egyik fő oka, hogy Sulyok fontos ügyekben nem szólalt meg eléggé, miközben az is árulkodó, hogy mind a négy, 2010 után megválasztott államfő támogatottsága elmarad a rendszerváltást követő elődeikétől.
Ma sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben
A mai nap fontos találkozó várható Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A tárgyalások célja az Uniós pénzek hazahozatala, a tét hatalmas.
A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,
Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.
Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.
Tegnap is gőzerővel haladtak az események a magyar politikában.
- Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert - jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este.
- Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez.
- Új pénzügyi beszámolót vár az NMHH-tól Kármán András pénzügyminiszter
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt - derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.
Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért
Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.
