Tisza-kormány: több, mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került

Erről beszélt Balogh Balázs fővárosi képviselő, aki szerint nehéz átlátni, hogy a taxisokhoz hogyan jutna el az emelés, nem "lapátolódna-e ki" a nagy taxis flottacégeken keresztül az országból a pénz, miközben a budapestiek terhei emelkednének.

Az ülésen két taxis érdekképviselet is részt vett, ők nyomatékosan arra kérték a képviselőket, hogy fogadják el a 27 százalékos díjemelési javaslatot, hiszen a legutóbbi emelés óta nagymértékben emelkedtek a költségeik.

Mivel a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiányolták az egyeztetéseket a frakciókkal, és ezzel lényegében a Podmaniczky Mozgalom is egyetértett, ezért

nem valószínű, hogy átmegy ma a javaslat.

Később a fideszes frakcióvezető már arról beszélt, hogy akár már júniusban vissza lehetne hozni a közgyűlés elé az ügyet, még egyértelműbbé téve, hogy nem fogják támogatni a javaslatot.

Karácsony Gergely ingerülten arra utalt, hogy valójában nem a politikai egyeztetések hiányoztak, hanem a politikai bátorság hiányzik, tehát hogy a frakciók nem akarnak megszavazni egy népszerűtlen javaslatot, miközben a taxisoknak is drágul az élet.