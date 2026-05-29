Visszatértek az űrhajósok, itt az új kínai rekord

Sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Sencsou-22 űrhajó visszatérő egysége, fedélzetén a Sencsou-21 küldetés három kínai űrhajósával - jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA). Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítottak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén.

A Csang Lu ezredes, valamint Vu Fej és Csang Hung-csang alkotta háromfős legénység az észak-kínai Belső-Mongólia autonóm területen található Tungfeng leszállóhelyen ért földet. A helyszíni orvosi vizsgálatok szerint mindhárom űrhajós jó egészségi állapotban van.

A Sencsou-21 legénysége 2025. november 1-jén érkezett meg a Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomásra.

