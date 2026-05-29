Zuhan az olaj Trump szavai után

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Donald Trump amerikai elnök az imént tette közzé, milyen követelései vannak az iráni háború lezárása kapcsán - a lista egyik legfontosabb eleme, hogy a Hormuzi-szorosnak azonnal meg kell nyílnia, díjfizetés nélkül, a korlátozásmentes hajóforgalom előtt, mindkét irányban.

A hírre reagálva

esésbe kapcsolt az olajár, már 1,7 százalékos a mínusz.

A Hormuzi-szoros azért kulcsfontosságú az olajpiac szempontjából, mert a Perzsa-öböl legnagyobb exportőrei - köztük Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irán - ezen keresztül juttatják ki energiahordozóik jelentős részét a világpiacra. 2024-ben napi átlagban mintegy 20 millió hordó olaj haladt át a szoroson, ami a globális kőolaj- és folyékonyüzemanyag-fogyasztás nagyjából 20 százalékának felelt meg.

