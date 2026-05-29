  • Megjelenítés
Zuhan az olaj Trump szavai után
Gazdaság

Zuhan az olaj Trump szavai után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Donald Trump amerikai elnök az imént tette közzé, milyen követelései vannak az iráni háború lezárása kapcsán - a lista egyik legfontosabb eleme, hogy a Hormuzi-szorosnak azonnal meg kell nyílnia, díjfizetés nélkül, a korlátozásmentes hajóforgalom előtt, mindkét irányban.

A hírre reagálva

esésbe kapcsolt az olajár, már 1,7 százalékos a mínusz.

A Hormuzi-szoros azért kulcsfontosságú az olajpiac szempontjából, mert a Perzsa-öböl legnagyobb exportőrei - köztük Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irán - ezen keresztül juttatják ki energiahordozóik jelentős részét a világpiacra. 2024-ben napi átlagban mintegy 20 millió hordó olaj haladt át a szoroson, ami a globális kőolaj- és folyékonyüzemanyag-fogyasztás nagyjából 20 százalékának felelt meg.

Még több Gazdaság

„Kirúgták” a horvát jegybankelnököt, de vélhetően nem bánja

Mégsem drágul a taxizás, leszavazták a legnagyobb fővárosi cégek üzleti terveit – nyugodtabb hangulatban, de kevesebb egyetértéssel ült össze a Fővárosi Közgyűlés

Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility