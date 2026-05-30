BL-döntő: gyülekezik a tömeg a Puskás Aréna előtt

Másfél órával a Paris Saint-Germain és az Arsenal labdarúgócsapatainak budapesti Bajnokok Ligája-döntője előtt már jelentős számban gyülekeznek a Puskás Aréna közvetlen környezetében a francia és az angol együttes szurkolói.

A 67 ezer néző befogadására alkalmas létesítményben már minden készen áll az európai klubfutball csúcseseményére, amelyen a PSG a címvédésért, az Arsenal pedig a klub történetének első BL-trófeájáért száll harcba.

A Puskás Aréna környékén elhelyezkedő vendéglátóegységekben ugyancsak nagy létszámban hangolnak a drukkerek a mérkőzésre, de sokan vannak azok is, akik már a stadionban, vagy az azt körülölelő sétányon tartózkodnak.

A Puskás Aréna kivetítőin közben a két döntős együttes BL-menetelésének legszebb pillanatait - elsősorban a gólokat - elevenítik fel, egyelőre a párizsi csapat szurkolói vannak többen a lelátókon, a londoniak drukkerei még nem foglalták el ülőhelyeiket.

Közben a két csapat busza - rendőri kísérettel - már elindult a stadion felé és hamarosan megérkezik a találkozó helyszínére.

A BL-döntő 18 órakor kezdődik a német Daniel Siebert sípjelére.

