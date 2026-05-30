Elképesztő jelenetek a magyar utcákon: nagy erőkkel csaptak le a rendőrök a tomboló szurkolókra

A közlemény szerint pénteken 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze; a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.
Pénteken 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözést rendelték el vele szemben, őt kórházba vitték.
Fél órával később a VI. kerületi Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.
Pénteken 23 óra körül a VII. kerületi Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.
Éjfél után pedig a VII. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek.
Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van - tették hozzá, azzal együtt, hogy szombat hajnalban fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt; ismeretlen tettes ellen indult eljárás.
"Az elmúlt bő egy órában hat repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint ezer Arsenal és PSG szurkolóval" - közölte szombaton délelőtt a BRFK a Facebook-oldalán.
A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
