  • Megjelenítés
Elképesztő jelenetek a magyar utcákon: nagy erőkkel csaptak le a rendőrök a tomboló szurkolókra
Gazdaság

Elképesztő jelenetek a magyar utcákon: nagy erőkkel csaptak le a rendőrök a tomboló szurkolókra

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A közlemény szerint pénteken 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze; a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.

Pénteken 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözést rendelték el vele szemben, őt kórházba vitték.

Fél órával később a VI. kerületi Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.

Pénteken 23 óra körül a VII. kerületi Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.

Még több Gazdaság

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Karrieröngyilkosság vagy egy jobb világ kezdete?

Tragikus buszbaleset Pécs határában, a sofőr meghalt, sokan megsérültek

Éjfél után pedig a VII. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek.

Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van - tették hozzá, azzal együtt, hogy szombat hajnalban fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt; ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

"Az elmúlt bő egy órában hat repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint ezer Arsenal és PSG szurkolóval" - közölte szombaton délelőtt a BRFK a Facebook-oldalán.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó

Kész rémálom jön ma Budapesten, ezekről az útvonalakról senki ne is álmodjon!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility