Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség

Garázdaság miatt hallgattak ki egy 25 éves férfit a veszprémi rendőrök egy eset kapcsán, amely Orbán Viktor 2026. márciusi országjárásán történt. A hatóság tovább nyomoz, az ügynek hamarosan újabb érintettjei is lehetnek.

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki azt a fiatalt, aki a rendelkezésre álló adatok szerint március végén egy helyi rendezvényen garázdálkodott - a közzétett videó tanúsága szerint feltehetően Orbán Viktor veszprémi kampányeseményéről van szó.

2026. március 27-én, bő két héttel a választások előtt Orbán Viktor tartott gyűlést Veszprémben, az eseményen ellentüntetők is megjelentek. A Veszprémi vármegyei rendőrség által a Facebookon közölt videórészleten az látható, amint valaki az eseményhez közeli helyszínen az ellentüntetőkkel dulakodik.

A rendőrség még nem zárta le a nyomozást, az eljárás során várhatóan további személyeket is meggyanúsítanak majd a történtekkel összefüggésben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos