Karrieröngyilkosság vagy egy jobb világ kezdete?

Ahogy telik-múlik az idő, általában úgy kerülnek nyugvópontra a viták. Az otthoni, az irodai, illetve a hibrid munkavégzés kérdése azonban nem ilyen. Az idő múlásával egyre élesebb az ellentét a távoli munkavégzést támogató és az azt elutasító cégvezetők között.

Az otthoni munkavégzést élesen bíráló vezetőket a kérdés egyre könnyebben kihozza a sodrukból. Ilyen Emma Grede üzletasszony is, aki ma már a társadalom számos problémáját a Covid utáni új világrend „nyakába varrja”: ezért nem találnak párt maguknak az emberek, ezért nem születnek gyerekek, ezért depressziósak egyre többen, és különben is, az otthoni munka gyakorlatilag „karrieröngyilkosság”.

Sokan azonban az irodán kívüli munkavégzés lehetőségét a munka-magánélet egyensúlyának helyreállásaként értelmezik, miután az elmúlt évtizedekben folyamatosan csorbultak a munkavállalói jogok, szorultak vissza a szakszervezetek, és gyakorlatilag napi rutinná vált, hogy a főnök vacsora közben csörög be, miután valaki egyébként egész nap az irodában ült. Amíg az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy az apák legfeljebb csak hétvégén vettek részt a gyermekek nevelésében, addig a Covid utáni világ megteremtette azt a lehetőséget, hogy lássák felnőni a gyerekeket.

De mégis miben lehet igaza Grede-nek? Mi az, amiben teljes tévúton jár? Miért vannak olyan cégek, ahol szinte zökkenőmentes a home office, és miért látunk egyre több tajtékzó cégvezetőt, mert nem akarnak bejárni az irodába a dolgozók?