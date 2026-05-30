Kész rémálom jön ma Budapesten, ezekről az útvonalakról senki ne is álmodjon!
A szombat esti budapesti futballdöntő miatt jelentős közlekedési változásokra és hatalmas tömegre kell számítani a fővárosban. A repülőtéren a megszokott forgalom dupláját várják. A városban több forgalmas útszakaszt, valamint a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi utat is lezárják az autósok elől - gyűjtötte össze a Telex. A hatóságok azt javasolják, hogy aki teheti, autó helyett válassza a sűrített közösségi közlekedést.

A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal és kétezer gépmozgással számol, ami a normál forgalom kétszerese. A hatalmas terhelés miatt ideiglenesen újranyitják az 1-es terminált. Ide érkezik majd az összes londoni járat. A rengeteg repülőgép parkolását csak az 1-es futópálya lezárásával tudják megoldani. A Wizz Air önmagában 77 extra járatot indít a hétvégén, elsősorban Londonból és Párizsból. A repülőtér üzemeltetője nyomatékosan kéri az utazókat, hogy a gépük indulása előtt legalább két és fél órával érjenek ki a terminálhoz.

A szurkolók számára több zónát is kialakítottak a városban.

A Hősök terén egy központi, a Városligetben az Arsenal, míg az MTK Sportparkban a PSG drukkereinek fenntartott terület várja a rajongókat. A szurkolói vonulások és a hatalmas tömeg miatt a hétvégén jelentős lezárások lépnek életbe a helyszínek környékén. Szakaszosan vagy teljesen lezárják többek között a Hősök terét és a Kós Károly sétányt. Lezárják továbbá az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszát, valamint a Dózsa György út, a Stefánia út, a Thököly út és a Kerepesi út egyes részeit.

A környező utcákban szigorú megállási tilalom lesz érvényben, a szabálytalanul hagyott autókat elszállítják.

Kiemelt változás, hogy szombaton 8 és 17 óra között a repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat lezárják a személyautók elől. Ebben az időszakban ott kizárólag a közösségi közlekedés járművei haladhatnak.

A gördülékenyebb haladás érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a megszokottnál százzal több járművet állít forgalomba a mérkőzés napján. A repülőtéri expresszjáratok (100E, 200E), az 1-es villamos, valamint a metrók sűrítve, 2-3 percenként közlekednek. Emellett külön céljáratok indulnak az 1-es terminálhoz és a szurkolói zónákhoz is.

A meccsre szóló belépőjeggyel a fővárosi közösségi közlekedés ingyenesen használható. A BKK mindenkit arra kér, hogy a rendezvény idején az autózás helyett a közösségi közlekedést, elsősorban a metrót válassza. Az aktuális forgalmi információkért érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.

