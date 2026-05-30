Kész rémálom jön ma Budapesten, ezekről az útvonalakról senki ne is álmodjon!

A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal és kétezer gépmozgással számol, ami a normál forgalom kétszerese. A hatalmas terhelés miatt ideiglenesen újranyitják az 1-es terminált. Ide érkezik majd az összes londoni járat. A rengeteg repülőgép parkolását csak az 1-es futópálya lezárásával tudják megoldani. A Wizz Air önmagában 77 extra járatot indít a hétvégén, elsősorban Londonból és Párizsból. A repülőtér üzemeltetője nyomatékosan kéri az utazókat, hogy a gépük indulása előtt legalább két és fél órával érjenek ki a terminálhoz.
A szurkolók számára több zónát is kialakítottak a városban.
A Hősök terén egy központi, a Városligetben az Arsenal, míg az MTK Sportparkban a PSG drukkereinek fenntartott terület várja a rajongókat. A szurkolói vonulások és a hatalmas tömeg miatt a hétvégén jelentős lezárások lépnek életbe a helyszínek környékén. Szakaszosan vagy teljesen lezárják többek között a Hősök terét és a Kós Károly sétányt. Lezárják továbbá az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszát, valamint a Dózsa György út, a Stefánia út, a Thököly út és a Kerepesi út egyes részeit.
A környező utcákban szigorú megállási tilalom lesz érvényben, a szabálytalanul hagyott autókat elszállítják.
Kiemelt változás, hogy szombaton 8 és 17 óra között a repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat lezárják a személyautók elől. Ebben az időszakban ott kizárólag a közösségi közlekedés járművei haladhatnak.
A gördülékenyebb haladás érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a megszokottnál százzal több járművet állít forgalomba a mérkőzés napján. A repülőtéri expresszjáratok (100E, 200E), az 1-es villamos, valamint a metrók sűrítve, 2-3 percenként közlekednek. Emellett külön céljáratok indulnak az 1-es terminálhoz és a szurkolói zónákhoz is.
A meccsre szóló belépőjeggyel a fővárosi közösségi közlekedés ingyenesen használható. A BKK mindenkit arra kér, hogy a rendezvény idején az autózás helyett a közösségi közlekedést, elsősorban a metrót válassza. Az aktuális forgalmi információkért érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Néhány gondolat a végrehajtási rendszer átalakításáról
A tartósan szünetelő ügyek helyett az öncsőd lehetne a megoldás vendégszerzőnk szerint.
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot
Nem a semmiből jött alkut kötött meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal.
Megjött az S&P értékelése: megint véleményt mondtak Magyarországról
Marad az osztályzat.
Hatalmas iráni kriptovagyonra tette rá a kezét Amerika
Nagyot kaszáltak.
Kiszivárgott a hír: felvásárolhatják a nehéz helyzetbe került légitársaságot
Azonnal kilőttek a részvények.
Óriási üzlet készülődik Kína és Kanada között
Kanada akár meg is duplázhatja az exportot.
Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros
Összehangolt megoldáson dolgoznak.
Kiderült, hogy köthetett ki Romániában az orosz drón
Találatot kaphatott.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?