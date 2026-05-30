Kevin Warsh galamb lesz vagy héja?

Amikor egy közgazdászt megkérdeztek, vajon héja vagy galamb lesz-e Kevin Warsh a Federal Reserve élén, nem a kamatpályáról és nem is a mérlegfőösszegről kezdett beszélni. Egyetlen kérdést tett fel: mikor született az új elnök? A válasz a kutatása szerint többet árul el Warsh ösztöneiről, mint bármelyik nyilvános beszéde. Megmutatjuk, miért, és mit jelent ez a júniusi kamatdöntésre.

Kevin Warsh május közepén tette le az esküt a Federal Reserve élén, méghozzá a modern kor legszorosabb, 54-45 arányú szenátusi megerősítése után. Az időzítés finoman szólva sem ideális. Az Irán elleni amerikai fellépés nyomán az olaj ára hónapok alatt a felével drágult, az infláció pedig újra emelkedik, miközben Trump nyíltan azt várja az új elnöktől, hogy vágjon kamatot. A szakmai elemzés ilyenkor Warsh közgazdasági elveit, korábbi beszédeit, a jegybanki mérleggel kapcsolatos nézeteit boncolgatja. Egy berkeley-i professzor szerint viszont mindez másodlagos.

Ulrike Malmendiert, a viselkedési közgazdaságtan egyik legismertebb kutatóját arról faggatták, héja lesz-e Warsh vagy galamb. A válasza meglepő volt: azt kérdezte vissza, mikor született az új elnök.

Malmendier évek óta gyűjti a bizonyítékot arra, hogy a jegybankárok inflációhoz való viszonyát nem csak a tankönyvek és az adatsorok alakítják, hanem az is, milyen drágulást éltek át fiatal felnőttként.