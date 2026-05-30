Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Az utolsó órákban sikerült kiszabadítani az uniós milliárdokat
Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte: "kőkemény" tárgyalássorozat eredményeként kapta meg Magyarország az uniós pénzeket, még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított pénzösszeg.
Magyar Péter: évekre visszamenőleg is vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség
Magyar Péter és Vitézy Dávid a HVG-nek adott interjúban részletezte az EU-s megállapodás feltételeit. Ezek közé tartozik az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az egyetemi alapítványok átalakítása, valamint a felszabaduló pénzek felhasználásának feszített tempójú terve. A miniszterelnök szerint az Európai Ügyészséghez 2027-től csatlakozhat Magyarország, a szervezet akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról beszéltünk, hogy Magyar Péter teljesítette egyik legfontosabb választási ígéretét, és megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források hazahozataláról. A témát Szabó Dániellel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével jártuk körül, aki ismertette, milyen források érkezhetnek Magyarországra, és ezek milyen területeket érinthetnek.
6000 milliárd forintnyi uniós pénz jöhet Magyarországra
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Nemcsak a helyreállítási alap, de a kohéziós források egy jelentős része is felszabadulhat, ha a szükséges jogalkotási munkát elvégzi a Tisza-kormány.
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot
Nem a semmiből jött alkut kötött meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal.
