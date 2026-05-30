  • Megjelenítés
Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat
Gazdaság

Megtörtént, amire évek óta vártunk: Magyar Péterék kiszabadították a befagyasztott uniós milliárdokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötöttek a befagyasztott magyar uniós források, mintegy 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A megállapodás nemcsak a helyreállítási alapra, hanem a kohéziós források jelentős részére is kiterjed, amennyiben a Tisza-kormány elvégzi a szükséges jogalkotási munkát. A kormányzás szombati eseményeiről cikkünkben percről percre tudósítunk.
Megosztás

Az utolsó órákban sikerült kiszabadítani az uniós milliárdokat

Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte: "kőkemény" tárgyalássorozat eredményeként kapta meg Magyarország az uniós pénzeket, még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított pénzösszeg.

Megosztás

Magyar Péter: évekre visszamenőleg is vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség

Magyar Péter és Vitézy Dávid a HVG-nek adott interjúban részletezte az EU-s megállapodás feltételeit. Ezek közé tartozik az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az egyetemi alapítványok átalakítása, valamint a felszabaduló pénzek felhasználásának feszített tempójú terve. A miniszterelnök szerint az Európai Ügyészséghez 2027-től csatlakozhat Magyarország, a szervezet akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter: évekre visszamenőleg is vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség
Megosztás

Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról beszéltünk, hogy Magyar Péter teljesítette egyik legfontosabb választási ígéretét, és megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós források hazahozataláról. A témát Szabó Dániellel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével jártuk körül, aki ismertette, milyen források érkezhetnek Magyarországra, és ezek milyen területeket érinthetnek.

Tovább a cikkhez
Megosztás

6000 milliárd forintnyi uniós pénz jöhet Magyarországra

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Nemcsak a helyreállítási alap, de a kohéziós források egy jelentős része is felszabadulhat, ha a szükséges jogalkotási munkát elvégzi a Tisza-kormány.

A kormányzás szombati eseményeiről ebben a cikkünkben tudósítunk percről percre.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?
Hatalmasat ralizott a Dell részvénye, kilőttek a tech-papírok – Itt az új csúcs az amerikai tőzsdéken
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility