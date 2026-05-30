Nagy a baj: vonat és teherautó ütközött a Róbert Károly körútnál
Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kisteherautó Budapesten, a Rákosrendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok.

A Vácról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult S71-es vonat (2547) Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kisteherautóval ütközött.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kisteherautóban két ember ült.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez.

A vasúttársaság tájékoztatása alapján késések, kimaradó vonatok még előfordulhatnak, fokozatosan, délelőtt állhat helyre a menetrend az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon.

