Nem az a kérdés, hogy betesz-e a háború a légi közlekedésnek – Hanem hogy mikor és mennyire

Bár ott még egyáltalán nem tartunk, hogy holnap elfogy a kerozin Európában, de az tény, hogy a légiközlekedés egyik legfontosabb költségtényezőjének az ellátása rövid idő alatt és nagyon látványosan sérülékennyé vált. A Hormuzi-szoros körüli válság gyakorlatilag elvágta Európa meghatározó kerozinforrását, miközben a kontinens rengeteg importra szorul, a nyári csúcsszezon pedig csak most pörög fel igazán. A piac egyelőre nem klasszikus fizikai hiánnyal, hanem magasabb árakkal, új beszerzési útvonalakkal, fedezeti játszmákkal és kapacitásdöntésekkel reagál. Bár az ellátás stabilnak tűnik, de ez nem jelenti azt, hogy a magyar utasok ne éreznék meg a sokkot. A kérdés inkább az, hogy a kerozinválság drágább repülőjegyekben, ritkább járatokban vagy tömegesebb járattörlésekben csapódik-e le – és mindez mikor várható.

Nagyon nehéz helyzetbe került a légiközlekedés

A Hormuzi-szoros lezárása az európai kerozinpiac egyik legfontosabb külső ellátási forrását vágta el, ami azért különösen aggasztó, mert Európa eleve jelentős importra szorul: a kontinens napi nagyjából 1,5-1,6 millió hordó kerozint fogyaszt, de csak körülbelül 1,1 millió hordót állít elő. A válság előtt a Közel-Kelet adta az európai kerozinimport egyik meghatározó részét, egyes becslések szerint az import mintegy 60 százalékát, illetve Európa teljes kerozin-igényének nagyjából 15-20 százalékát.

Az IEA adatai szerint az Európába érkező közel-keleti szállítások márciusban még napi 330 ezer hordót tettek ki, áprilisra viszont napi 60 ezer hordóra estek vissza. Ez a márciusi szinthez képest napi 270 ezer hordós kiesés, ami április elejétől május 28-ig nagyságrendileg 15-16 millió hordó, vagyis átszámítva

nagyjából 2 millió tonna repülőgép-üzemanyag nem érkezett meg Európába a szoros lezárása miatt.

A szám egy durva becslés, mert a májusi végleges kereskedelmi adatok még nem teljesek, de jól mutatja, hogy nem marginális piaci zavarról van szó.

A feszültség egyelőre nem fizikai hiányként, hanem magas árakban, drágább tengeri szállításban, alternatív beszerzésekben, kapacitáscsökkentésekben és erősebb készletgazdálkodásban jelenik meg. Az IEA szerint Európának az elvesző közel-keleti volumenek legalább 80-90 százalékát kellene pótolnia ahhoz, hogy a nyári csúcsszezonban elkerülje a hiányt, miközben az áprilisi teljes európai import csak a márciusi szint mintegy 70 százalékát érte el.

A kieső mennyiséget részben az Egyesült Államok, Nigéria és újabban Északkelet-Ázsia felől próbálják pótolni;

az amerikai export rekordra ugrott, de elemzői becslések szerint ez önmagában nem elég az európai készletek apadásának megállítására.

CHART OF THE DAY: US refiners are going gangbusters trying to solve the global jet-fuel shortage (and to cash in record high margins).The chart shows seasonal jet-fuel output from 2000-to-date (2026 is top line in blue). The bottom outliers are 2020 and 2021 during Covid. pic.twitter.com/fllcX6EM5y https://t.co/fllcX6EM5y — Javier Blas (@JavierBlas) May 6, 2026

Már megjöttek az első intézkedések

AZ EU-BAN KÖZEL 70 SZÁZALÉKOT UGROTT A KEROZIN A KONFLIKTUS KEZDETE ÓTA

- igaz, azóta valamelyest mérséklődött a helyzet -, a kerozinár-sokk és a kapcsolódó működési zavarok pedig már kapacitásdöntésekben is megjelennek: májusra világszerte mintegy 13 ezer járatot és közel kétmillió ülőhelyet töröltek a menetrendekből.

A Lufthansa 1,7 milliárd eurós többlet-üzemanyagköltséggel számol és jelentős járattörléseket jelentett be,

a Croatia Airlines 900 járatot töröl,

Németországban pedig a repülőtéri szövetség járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és drágább jegyekre figyelmeztet.

A brit kormány ezzel szemben azt kommunikálja, hogy a brit repülőtereken egyelőre nincs kerozinhiány, a tartalékokat szorosan figyelik, és több vészforgatókönyv is készült.

Magyarországi szempontból a legfontosabb üzenet eddig az, hogy a hazai ellátás a megszólaló szereplők szerint stabil, de a nemzetközi piaci sokktól nem függetleníthető.

Állami, illetve uniós szinten a legfontosabb kérdés talán most az, hogy pontosan mennyi készlet mozgósítható:

az EU a kerozinkészletek kötelező felhalmozását és szükség esetén uniós szintű újraelosztását is fontolóra vette,

miközben az Európai Bizottságot az is korlátozza, hogy a kereskedelmi üzemanyagkészletekről nincs elég pontos képe.

A kerozin árának alakulása az egyes régiókban (dollár/hordó). Forrás: IATA

Mi a helyzet Magyarországon?

A Mol május 25-én azt közölte, hogy finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, és fennakadás nélkül garantálják a szükséges kerozinmennyiséget a repülőterek és partnereik számára.

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József korábban szintén azt mondta, nem számít arra, hogy a társaság kifogyna az üzemanyagból, mert a nyári igények 70 százaléka már fedezve van, ugyanakkor az árak nagyjából megduplázódtak, és a magas árak alternatív szállítmányokat vonzanak Európába. A hazánkban szintén hangsúlyos jelenléttel bíró Ryanair vezetője már európai légitársasági csődök kockázatáról beszélt, bár saját cégét felkészültnek nevezte.

A Wizz Air kitettsége vitatéma: a Morningstar elemzése szerint a társaság a válság egyik sérülékenyebb európai szereplője lehet, miközben a Ryanair és az IAG kedvezőbb fedezeti és pénzügyi pozícióból indul.

Magyar légiforgalmi oldalról Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy

a kerozinválság a következő két-három hónapban juthat el tömeges járattörlésekig,

miközben a közel-keleti légtérzárak már most is érdemben csökkentették a magyar légtér forgalmát.

Mire kell számítani a gyakorlatban?

A kerozin ára tehát már megugrott Európában, egyre több iparági szereplőtől lehet hallani a repjegyek várhatóan drasztikus drágulásáról, szésőséges esetben pedig akár járatritkításokról, járattörlésekről. Felmerül a fontos kérdés: mindez hogyan nézhet majd ki a gyakorlatban, mikor és mit fog mindebből látni a lakosság?

Bukta Gáborral, a Concorde elemzési üzletágvezetőjével beszélgettünk erről a témáról, aki egyben a légiipar szakértője is. A légitársaságok és egyéb szereplők sérülékenységéről, az esetleges kerozinhiány kilátásairól, a repjegyárakban megjelenő drágulás mértékéről és időzítéséről, valamint a várható hosszú távú következményekről is szó esett.

Egyáltalán nem gondolom, hogy kerozinhiány lesz

- jelentette ki határozottan Bukta Gábor. A kezdeti sokk után ugyanis megjelent a "láthatatlan kéz", azaz működésbe lépett a piac önkorrekciós mechanizmusa: a közel-keleti szállítások visszaesése miatt Európában megemelkedtek az árak, ami vonzóbbá tette a kontinensre irányuló exportot más régiók, elsősorban Amerika és Nigéria számára. Ennek hatására több alternatív beszállító is növelni kezdte az Európába küldött mennyiségeket, vagyis a magasabb ár részben maga teremtette meg a hiány pótlásának ösztönzőit. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne feszültség a piacon, de a helyzet egyelőre inkább ár- és logisztikai sokknak tűnik, nem pedig klasszikus, mindenhol egyszerre jelentkező fizikai hiánynak.

Az elemző a Ryanair példáján keresztül szemléltette, hogyan védekeznek a nagy légitársaságok a kerozinárak hirtelen emelkedése ellen. A társaság üzemanyagigényének mintegy 80 százalékát előre lekötötte, vagyis erre a részre nem az aktuális, egekben lévő piaci árat fizeti – a hedge-elésen jelenleg 11-12 százalékot nyer a társaság. A Ryanair esetében a maradék, nem fedezett 20 százalék kerozin ára a szakértő szerint akár 40-50 százalékkal is emelkedhet anélkül, hogy az átlagos üzemanyagköltség drámaian elszállna. A fedezés tehát nem szünteti meg az árkockázatot, de tompítja annak hatását, és időt ad a társaságnak arra, hogy a magasabb költségeket részben jegyárakban, kapacitásdöntésekben vagy más megtakarításokban kezelje.

Egész konkrétan az azonnali (spot) kerozinárak körülbelül 1800 dollár/tonna körül csúcsosodtak ki Európában, de azóta már 1200 dollár alá csökkentek – Bukta szerint a Ryanairnél a kb. 1100 dollár/tonnás spot ár az a pont, ami fölött már rövid távon is fájdalmat okoz a társaságnak, Bukta szerint ez az a küszöb, amely felett a nem fedezett rész már rövid távon is érdemben rontja a Ryanair költségpozícióját.

Ami pedig a repjegyárakat illeti: történelmi tapasztalatok szerint

az olajáremelkedések hatása fél éves késéssel jelentkezik a jegyárakban,

húzza alá Bukta. Ennek oka, hogy amikor a piaci ár hirtelen megugrik, az először csak a légitársaságok fedezetlen kerozinkitettségére hat közvetlenül, a teljes költségszintben pedig fokozatosan jelenik meg, ahogy a korábbi, olcsóbb fedezeti pozíciók kifutnak. Emiatt a jegyárak gyakran csak néhány hónapos, akár fél éves késéssel követik le teljesen az üzemanyagár-emelkedést. Ha egy légitársaság az előző időszakban magasabb tényleges üzemanyagárakkal szembesült, mint amilyen szinten a következő időszakra fedezni tudja magát, akkor ez az eltérés időben eltolva hat a költségeire és az árazási döntéseire.

A szakértő szerint a megnövekedett üzemanyagköltségek elsősorban a charter üzemeltetőket és az utazási irodákat érinthetik hátrányosan.

Simán elképzelhető, hogy olyan helyzet alakul ki, ahol csődbe fognak menni egyes utazási irodák

– fogalmaz. A nagy légitársaságoknál viszont, mint a Ryanair vagy a Wizz Air, nem várható jelentős probléma.

Járatritkításokra elsősorban a kevésbé üzemanyag-hatékony, öreg gépeknél kerülhet sor, míg a fiatal flottával rendelkező társaságok akár új piacokra is betörhetnek.

A közel-keleti helyzet már most is átformálta a piacot - a Qatar Airways által visszavágott kapacitások lehetőséget teremtenek más légitársaságoknak, hogy magasabb jegyárakkal kompenzálják a megnövekedett költségeket, húzza alá a szakértő.

Ami pedig a kerozinárak alakulását illeti: a határidős görbe jelenlegi árazása alapján a piac 2026 végére 1000 dolláros tonnánkénti árat vár, ami aztán fokozatosan csökkenve, 2028 januárjától 800 dolláron stabilizálódhat. Mindez azt jelenti, hogy az iráni helyzet miatt

a fél évvel ezelőtti szinthez képest várhatóan 20-25 százalékkal magasabban fog normalizálódni a kerozin ára.

A nagyobb piacok közül Európában a legdrágább most a kerozin. Forrás: IATA

