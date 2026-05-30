Súlyos ipari veszély fenyegetett Magyarországon: azonnal lépett a kormány, egymilliárd forintot mozgósítottak

A szombat délután megjelent határozat alapján mostantól
kiemelt közérdeknek minősül a dunaújvárosi vasmű területén az iparbiztonsági kockázatok és a környezetkárosodás megelőzése.
Mivel a felszámolás alatt álló gazdasági társaságok ezt a feladatot már nem képesek ellátni, a felelősség az államra hárul. A kormány ennek érdekében felkérte a pénzügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert a helyzet rendezésére.
Az azonnali beavatkozás részeként a pénzügyminiszternek egymilliárd forintot kell elkülönítenie.
Erre az összegre azért van szükség, hogy a gyártelepi infrastruktúra működőképes maradjon. A miniszterelnök emellett arra utasította a két tárcavezetőt, hogy tekintsék át a tavaly október óta beérkezett befektetői ajánlatokat. Feladatuk továbbá, hogy augusztus végéig készítsenek egy részletes jelentést a létesítmény jövőképéről.
A Dunaferr ügyét Magyar Péter kormánya soron kívül tárgyalta. A részletekről a hétfői kormányülést követő Kormányinfón is beszámoltak. A fejleményekkel kapcsolatban Nagy Ervin, Dunaújváros tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán tett bejelentést. Kiemelte, hogy a kormány a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása mellett döntött, így a nehéz helyzetbe került üzem dolgozóinak megélhetése a közeljövőben is biztosított marad.
