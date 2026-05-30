Súlyos ipari veszély fenyegetett Magyarországon: azonnal lépett a kormány, egymilliárd forintot mozgósítottak
Állami beavatkozással és azonnali, egymilliárd forintos pénzügyi forrás biztosításával hárítja el a kormány a Dunai Vasmű területén fenyegető iparbiztonsági és környezeti veszélyeket. A kabinet döntött az egykori acélüzem közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról is. Ez a lépés rövid távon garantálja a dolgozók megélhetését. Mindeközben nyár végéig el kell készülnie egy átfogó jelentésnek, amely felvázolja a gyár jövőjét - közölte a Telex.

A szombat délután megjelent határozat alapján mostantól

kiemelt közérdeknek minősül a dunaújvárosi vasmű területén az iparbiztonsági kockázatok és a környezetkárosodás megelőzése.

Mivel a felszámolás alatt álló gazdasági társaságok ezt a feladatot már nem képesek ellátni, a felelősség az államra hárul. A kormány ennek érdekében felkérte a pénzügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert a helyzet rendezésére.

Az azonnali beavatkozás részeként a pénzügyminiszternek egymilliárd forintot kell elkülönítenie.

Erre az összegre azért van szükség, hogy a gyártelepi infrastruktúra működőképes maradjon. A miniszterelnök emellett arra utasította a két tárcavezetőt, hogy tekintsék át a tavaly október óta beérkezett befektetői ajánlatokat. Feladatuk továbbá, hogy augusztus végéig készítsenek egy részletes jelentést a létesítmény jövőképéről.

A Dunaferr ügyét Magyar Péter kormánya soron kívül tárgyalta. A részletekről a hétfői kormányülést követő Kormányinfón is beszámoltak. A fejleményekkel kapcsolatban Nagy Ervin, Dunaújváros tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán tett bejelentést. Kiemelte, hogy a kormány a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása mellett döntött, így a nehéz helyzetbe került üzem dolgozóinak megélhetése a közeljövőben is biztosított marad.

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

