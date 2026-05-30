Tragikus buszbaleset Pécs határában, a sofőr meghalt, sokan megsérültek
Halálos kimenetelű közlekedési balesetet szenvedett szombat hajnalban Pécs határában az a bérelt autóbusz, amely a PSN Zrt. fiatal aerobikversenyzőit, edzőiket és a kísérő szülőket szállította. A tragédiában a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, húsz utast pedig sérülésekkel kórházba kellett szállítani.

A balesetet követően a sportegyesület visszalépett a versenytől. A buszon utazók közül hárman súlyos, tizenheten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A történtekről Péterffy Attila, Pécs polgármestere a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

A városvezető a hír hallatán azonnal megszakította székesfehérvári útját, és a pécsi sürgősségi osztályra sietett. Érkezéséig Ruzsa Csaba alpolgármestert kérte meg, hogy a klinikán személyesen támogassa a sérült gyermekeket és családjaikat.

A polgármester köszönetet mondott a mentésben és az egészségügyi ellátásban részt vevők munkájáért. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad a bajba jutottaknak. Egyúttal arra kérte a pécsieket, hogy ezekben a nehéz órákban tapintatos nyugalommal és együttérzéssel támogassák az érintett családokat, valamint a gyermekek felépülését.

Későbbi posztjában a polgármester azt írta:

a klinikán meglátogatták a buszbaleset sérültjeit

Ruzsa Diána országgyűlési képviselővel, Ruzsa Csaba alpolgármesterrel és Róth Ernővel, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettesével. Péterffy szerint az orvosok, az ápolók és a mentősök lelkiismeretesen, profin kezelik a helyzetet. Megerősítette: "Amiben tudunk, segíteni fogunk a bajba jutottaknak."

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

