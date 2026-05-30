Tragikus buszbaleset Pécs határában, a sofőr meghalt, sokan megsérültek

A balesetet követően a sportegyesület visszalépett a versenytől. A buszon utazók közül hárman súlyos, tizenheten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A történtekről Péterffy Attila, Pécs polgármestere a közösségi oldalán adott tájékoztatást.
A városvezető a hír hallatán azonnal megszakította székesfehérvári útját, és a pécsi sürgősségi osztályra sietett. Érkezéséig Ruzsa Csaba alpolgármestert kérte meg, hogy a klinikán személyesen támogassa a sérült gyermekeket és családjaikat.
A polgármester köszönetet mondott a mentésben és az egészségügyi ellátásban részt vevők munkájáért. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad a bajba jutottaknak. Egyúttal arra kérte a pécsieket, hogy ezekben a nehéz órákban tapintatos nyugalommal és együttérzéssel támogassák az érintett családokat, valamint a gyermekek felépülését.
Későbbi posztjában a polgármester azt írta:
a klinikán meglátogatták a buszbaleset sérültjeit
Ruzsa Diána országgyűlési képviselővel, Ruzsa Csaba alpolgármesterrel és Róth Ernővel, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettesével. Péterffy szerint az orvosok, az ápolók és a mentősök lelkiismeretesen, profin kezelik a helyzetet. Megerősítette: "Amiben tudunk, segíteni fogunk a bajba jutottaknak."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A szemünk láttára törlik el a világ egyik legősibb keresztény régióját
Hegyi-Karabah régi-új urai szisztematikusan számolják fel az örmény kultúra, keresztény vallás emlékeit.
Ballisztikus rakétával csapott le Irán egy közeli támaszpontra, amerikai katonák is megsérültek
Ebből nem lesz egyhamar béke.
Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó
A nyílt utcán estek egymásnak.
Kész rémálom jön ma Budapesten, ezekről az útvonalakról senki ne is álmodjon!
Megbénulnak az utak.
Magyar Péter: évekre visszamenőleg is vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség
Ennek nem mindenki fog örülni.
Néhány gondolat a végrehajtási rendszer átalakításáról
A tartósan szünetelő ügyek helyett az öncsőd lehetne a megoldás vendégszerzőnk szerint.
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot
Nem a semmiből jött alkut kötött meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?