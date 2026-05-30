Újra fellángolt a taxisvita - Mutatjuk a tényeket a tarifák és az infláció kapcsolatáról

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Budapesten ismét fellángolt a vita a taxitarifák jövőjéről: a BKK szakmai javaslata alapján 2026 júniusától mintegy 27 százalékkal emelkedtek volna a díjak, ám a Fővárosi Közgyűlés végül nem szavazta meg a rendeletmódosítást. A taxisok érdekvédelmi szervezetei a költségnövekedésre hivatkozva sürgették az emelést, míg egy lakossági felmérés szerint az utasok átlagosan csak 7,3 százalékos drágulást tartanának elfogadhatónak. A BKK hosszabb távon a fix hatósági ár helyett egy minimum- és maximumdíjakat meghatározó rugalmasabb modell bevezetését tartaná célszerűnek, amihez kormányzati jogszabálymódosítás lenne szükséges. Európai összehasonlításban Budapest taxitarifái jelenleg nagyjából a régiós és nyugat-európai árszint közelében mozognak.

A taxis tarifák körül az elmúlt napokban ismét élénk vita alakult ki Budapesten, miután felmerült, hogy a főváros esetleg eltörölheti a jelenlegi rögzített hatósági árakat. A helyzetet tisztázta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szakmai anyagában valóban szerepel a fix tarifarendszer jövőbeli átalakításának lehetősége, ám ez egyelőre csak elméleti felvetés, nem pedig a közgyűlés elé kerülő konkrét döntési javaslat.

A fővárosi előterjesztés szerint 2026. június 30-tól jelentősen emelkedtek volna a budapesti taxitarifák. A jelenlegi

1100 forintos alapdíj 1400 forintra,

a kilométerdíj 440 forintról 560 forintra,

a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra emelkedett volna,

ami minden díjelemnél közel 27 százalékos drágulás. Emellett felmerült egy külön repülőtéri alapdíj is: ha az út a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről indul vagy oda érkezik, az alapdíj 2400 forint lett volna.

Mit mondtak a taxisok?

Az előterjesztés szerint a taxis érdekképviseletek és a taxitársaságok többsége a tarifaemelés mellett érvelt, de eltérő mértékben. A BKIK, az OTSZ, a Főtaxi, az Uber, az MB Elit és a független taxisok mérsékeltebb emelést javasoltak: 1200 forintos alapdíjat, 500 forintos kilométerdíjat és 125 forintos percdíjat. Ezzel szemben a TÉSZ, a FŐTE, a City Taxi, a Bolt Taxi, a Taxi 4 és több más szakmai szervezet a végül előterjesztett 1400–560–140 forintos tarifát támogatta. Több szervezet külön, 1000 forintos repülőtéri felár bevezetését is kezdeményezte.

A BKK elemzése szerint a jelenlegi tarifa már nem fedezi megfelelően a szolgáltatók költségeit és az ésszerű nyereséget. A dokumentum ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a 27 százalékos emelés után Budapest részben kilépne a régiós árszintből: egy átlagos, 10 kilométeres taxiút költsége a jelenlegi 15,8 euróról 19,8 euróra nőne.

7,3 százalék lenne elfogadható

A döntés előkészítése során a BKK több mint 7600 taxisnak küldött kérdőívet, amelyre 2393 válasz érkezett. A kitöltők 61 százaléka a 1400 forintos alapdíjat, 560 forintos kilométerdíjat és 140 forintos percdíjat tartalmazó javaslatot támogatta. Ezzel szemben a BKIK 885 fős lakossági kutatása azt mutatta, hogy az utasok átlagosan csak 7,3 százalékos tarifaemelést tartanának elfogadhatónak.

A felmérés szerint egy 30 százalékos drágulás esetén a megkérdezettek 39 százaléka teljesen felhagyna a taxihasználattal.

Az előterjesztés egy másik fontos eleme, hogy a BKK hosszabb távon átalakítaná a tarifarendszert. A jelenlegi rögzített hatósági ár helyett olyan modellt tartana célszerűnek, amely minimum- és maximumdíjakat határozna meg, így a szolgáltatók bizonyos keretek között eltérhetnének az áraktól. A főváros ezért azt is kezdeményezné a kormánynál, hogy módosítsák az ehhez szükséges jogszabályokat.

A vita azért kapott különös figyelmet, mert a taxisok érdekvédelmi szervezete korábban jelezte: amennyiben a főváros a hatósági árak eltörlése mellett döntene, akkor éppen ezen a hétvégén, a Bajnokok Ligája döntője alatt blokád alá vennék Budapestet.

Végül nem szavazták meg

A taxirendelet módosítását nem támogatták a képviselők. A testület ugyanakkor Szepesfalvy Annának, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének módosító javaslatát támogatva felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy

amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyag ára meghaladja a védett ár szintjét, hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újratárgyalása érdekében.

A vitában Horváth Pál, a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének (Fodesz) elnöke emlékeztette a képviselőket arra, a jelenlegi tarifák bevezetésekor az volt az ígéret, hogy azt évente felülvizsgálják, de ez nem történt meg, miközben a taxisok költsége 30-40 százalékkal emelkedett.

Mennyit drágult a taxi Budapesten?

A budapesti egységes hatósági taxitarifát 2013. szeptember 1-jén vezették be. Akkor az alapdíj 450 forint, a kilométerdíj 280 forint, a várakozási vagy lassú haladási díj pedig 70 forint percenként volt.

Az első jelentősebb emelésre 2018-ban került sor, amikor az alapdíj 700 forintra, a kilométerdíj 300 forintra, a percdíj pedig 75 forintra emelkedett.

A következő nagy ugrás 2022-ben jött, amikor az alapdíj már 1000 forint lett, a kilométerdíj 400 forintra, a percdíj pedig 100 forintra nőtt.

A jelenleg is érvényes tarifák 2023. március 6-án léptek életbe. Eszerint az alapdíj 1100 forint, a kilométerdíj 440 forint, a percdíj pedig 110 forint.

A taxis tarifák változása Dátum Alapdíj Kilométerdíj Percdíj 2013. szeptember 1-től 450 280 70 2018. július 1-től 700 300 75 2022. május 9-től 1000 400 100 2023. március 6-tól 1100 440 110 Portfolio-gyűjtés

Egy 10 kilométeres út 10 perc várakozással 2013 őszén 3950 forintba került. Ugyanez az út a jelenlegi tarifákkal már 6600 forintba kerül.

Az inflációt figyelembe véve ugyanakkor a 2013-as 3950 forint ma körülbelül 6915 forintnak felel meg, vagyis a jelenlegi tarifák nagyjából követik az általános árszínvonal emelkedését. Amennyiben a taxisok által támogatott 27 százalékos tarifaemelést jóváhagynák, ugyanennek a fiktív útnak a díja 8382 forintra emelkedne.

Drága a taxi európai összevetésben?

A nemzetközi összehasonlítást jelentősen nehezíti, hogy Európa nagyvárosaiban eltérő szabályozási modellek működnek. Van, ahol maximált tarifa van érvényben, máshol a napszak befolyásolja az árakat, és több helyen az olyan platformszolgáltatók is szabadabban működhetnek, mint az Uber. Magyarországon az Uber is a budapesti hatósági tarifák szerint fuvaroz, a Főtaxival együttműködésben.

A taxitarifákat ugyanakkor nem lehet egyszerűen az adott ország bérszínvonalához hasonlítani, hiszen egyrészt ez egy prémium szolgáltatás, másrészt jelentős célcsoportot jelentenek a turisták, harmadrészt az üzemanyag árában nincsenek többszörös különbségek az egyes országok viszonyában.

Prágában például maximált árakat alkalmaznak, vagyis a hatóság csak a legmagasabb kérhető díjakat határozza meg. Az alapdíj 60 cseh korona, a kilométerdíj 36 korona, a várakozási díj pedig 7 korona percenként. Egy 10 kilométeres út 10 perc várakozással a számítások szerint körülbelül 490 cseh koronába kerül, ami 6 720 forint.

Zágrábban a taxitarifák szolgáltatónként eltérhetnek, de általában 2–5 eurós (710–1775 forintos) alapdíjjal indulnak, a kilométerdíj pedig 1–1,6 euró (355–568 forint) között mozog. A várakozási díj percenként 0,15–0,50 euró (53–178 forint) lehet, így a forgalmi helyzet jelentősen befolyásolhatja a végösszeget. Egy átlagos számítással – 3,50 eurós (1243 forintos) alapdíjjal, 1,30 eurós (462 forintos) kilométerdíjjal és 0,30 eurós (107 forintos) percenkénti várakozási díjjal kalkulálva – egy 10 kilométeres út 10 perc várakozással körülbelül 19,50 euróba (6923 forintba) kerülne.

Bécsben nappal 3,80 euró (1349 forint) az alapdíj. Egy 10 kilométeres út 10 perc várakozással a jelenlegi díjszabás alapján mintegy 20,56 euróba (7299 forint) kerülne. Éjszaka ugyanez az út körülbelül 24,23 euróra (8602 forint) emelkedik.

Párizsban a taxidíjakat törvény szabályozza. Az alapdíj 4 euró (1420 forint), a kilométerdíj pedig nappal 1,21 euró. Egy 10 kilométeres út jellemzően 16–22 euróba, vagyis nagyjából 5680–7810 forintba kerül, a forgalmi helyzettől függően. A repülőtéri utaknál fix díjakat alkalmaznak.

Berlinben nincs külön éjszakai tarifa. A taxik 4,30 eurós (1527 forintos) alapdíjról indulnak, a kilométerdíj pedig a megtett távolságtól függően csökken. Egy 10 kilométeres út 10 perc várakozással a számítások szerint körülbelül 35,90 euróba (12 745 forint) kerül. A német fővárosban ugyanakkor létezik kedvezményes rövid távú tarifa is: legfeljebb két kilométeres utakra 6 eurós (2130 forintos) fix díj kérhető, ha az utas ezt előre jelzi.

Rómában a taxik nappali időszakban (hétköznap 7 és 22 óra között) 3,50 eurós (1243 forintos) alapdíjról indulnak, ugyanakkor a városon belüli utazásoknál minimum 9 eurót (3195 forintot) kell fizetni akkor is, ha a taxióra ennél kevesebbet mutat. A várakozási díj 32 euró (11 360 forint) óránként, amelyet akkor számolnak fel, ha a jármű 20 km/óra alatti sebességgel halad vagy áll. A kilométerdíj több lépcsőben emelkedik: kezdetben alacsonyabb, majd az út hosszával fokozatosan nő. A hivatalos tarifák alapján egy 10 kilométeres, 10 perc várakozást is tartalmazó városi taxiút költsége nagyjából 22–25 euró (7810–8875 forint) körül alakulhat.

Látható, hogy nagyon nagy szórás nincs az egyes fővárosok között, vagyis Budapesten is nagyjából annyiba került egy fuvar, mint a környező országokban vagy tőlünk nyugatra: jelenleg 6600 forint, a tervezett és végül leszavazott emeléssel pedig 8380 forint lett volna. Utóbbival azonban a magyar tarifa kiemelkedett volna még a nyugat-európai mezőnyből is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images