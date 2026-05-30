Vészjelzést adtak ki az orvosok: olyan gyorsan terjed a halálos vírus, amire még sosem volt példa

Az MSF a közleményét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak a buniai látogatása idején adta ki. A szervezet szerint az Ituri tartományban kialakult helyzet "mélyen aggasztó", ráadásul eltér a korábbi járványoktól, mivel

a vészhelyzet kihirdetést követően az esetszám rendkívül gyorsan emelkedett.

Soha korábban nem regisztráltak ennyi ebolás megbetegedést ilyen rövid idővel a járványhelyzet kihirdetése után"

- mondta Alan Gonzalez, az MSF operatív igazgatóhelyettese.

Az MSF közlése szerint több száz gyanús minta vár feldolgozásra. Eközben a határ- és repülőtéri korlátozások lassítják az alapvető orvosi felszerelések, valamint a szakképzett személyzet beérkezését. Gonzalez hangsúlyozta:

jelenleg senki sem ismeri a járvány tényleges kiterjedését és súlyosságát.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a megbetegedéseket az ebolavírus Bundibugyo törzse okozza. Ezen variáns ellen jelenleg nem áll rendelkezésre engedélyezett vakcina, és célzott kezelés sem létezik. Az MSF arra is figyelmeztetett, hogy a túlterhelt intézmények egyre nehezebben tudják fenntartani az alapellátást. Ez a hiányosság az ebolán túlmutató egészségügyi kockázatokat is felvet.

A szervezet a tesztelési kapacitások sürgős bővítését, a humanitárius erőforrások gyorsabb mozgósítását, valamint a nemzetközi segítségnyújtás jobb koordinálását szorgalmazta. Kiemelték, hogy a helyi közösségek bevonása elengedhetetlen a védekezés sikeréhez.

A járványügyi intézkedéssorozat nem lehet eredményes, ha azt a közösségekre kényszerítik, ahelyett, hogy velük együtt építenék fel"

- áll az MSF közleményében.

A WHO legfrissebb adatai szerint a két érintett országban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában összesen legalább 134 megerősített ebolás esetet tartanak nyilván. Ebből kilencet Ugandában regisztráltak. A megerősített esetek közül 18 végződött halállal. A kongói egészségügyi hatóságok szerint a járvány kihirdetése óta az összesített gyanús esetek száma meghaladta az ezret, és folyamatosan újabb betegeket azonosítanak.

