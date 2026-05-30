Veszteséges lett a Kutyapárt, más pártok is felfedték a pénzügyeiket
MTI
Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció (DK), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), a Mi Hazánk Mozgalom, és a Momentum Mozgalom. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, a legkevesebbet az MKKP, ez utóbbi több mint 1,77 millió forint veszteséget könyvelt el a Hivatalos Értesítőben közzétett beszámolók szerint.

Több párt is közzétette tavalyi pénzügyi beszámolóját:

  • a DK 2,7 milliárd forint,
  • a Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint,
  • a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint,
  • a Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint,
  • az MKKP pedig 192,8 millió forint

bevételt tüntetett fel 2025. évi pénzügyi kimutatásában, amely a Hivatalos Értesítő pénteki számában jelent meg.

A tavaly legtöbb költségvetési támogatást kapó DK bevétele 2,72 milliárd forint, kiadása 2,43 milliárd forint volt. A párt 268,6 millió forint központi költségvetési támogatást és 2,254 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjbevételként 26,99 millió, adományként 157,16 millió, egyéb bevételként 17,8 millió forint szerepel a kimutatásában. A párt 1,33 milliárd forintot fordított politikai tevékenységre, 880,719 millió forintot működési kiadásokra, 92,314 millió forintot eszközbeszerzésre.

A KDNP 1,178 milliárd forint bevételt és 554,5 millió forint kiadást mutatott ki. A párt központi költségvetési támogatása 160,5 millió forint, országgyűlési képviselőcsoportjának állami támogatása 950 millió forint volt. Tagdíjból 5,5 millió, adományokból 19,12 millió, egyéb bevételből 43 millió forint folyt be. A kiadások között a legnagyobb tétel a működési kiadás volt 477,9 millió forinttal, politikai tevékenységre 40 millió, eszközbeszerzésre 35,6 millió forintot fordítottak.

A tavaly veszteséges MKKP 192,8 millió forint bevételt és 194,5 millió forint kiadást mutatott ki, vagyis kiadásai mintegy 1,77 millió forinttal haladták meg bevételeit. A párt tagdíjbevételt és frakciótámogatást nem tüntetett fel, központi költségvetési támogatása 54,7 millió forint volt. Adományokból 97,3 millió, egyéb bevételből 40,7 millió forint érkezett. Politikai tevékenységre 94 millió, működésre 28,9 millió, egyéb kiadásokra 69,2 millió forintot számoltak el.

A Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint bevételt és 648,3 millió forint kiadást közölt. A párt központi költségvetési támogatása 183,1 millió forint, frakciótámogatása 475 millió forint volt. Tagdíjból 6,1 millió, adományokból 31,9 millió forint érkezett. A párt 441,289 millió forintot számolt el politikai tevékenység kiadásaként, 99,294 millió forintot támogatásként egyéb szervezeteknek, működésre pedig 71,18 millió forintot költött.

A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint bevételt és 1,1 milliárd forint kiadást közölt. A párt 185,1 millió forint központi költségvetési támogatást és 1,24 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjakból 45,27 millió, adományokból 14,25 millió, egyéb bevételből 27,8 millió forintja származott. A kiadások közül a működési kiadás volt a legnagyobb tétel 736,2 millió forinttal, politikai tevékenységre 328 millió, más szervezetek támogatására 28,7 millió forintot fordítottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

