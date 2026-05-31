Alakul az újabb kereskedelmi háború: Kína kőkeményen megfenyegette Európát

A minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Kína figyelemmel kíséri az Európai Unió Kínával kapcsolatos vitáit. Közleménye szerint Kína és az Európai Unió egyenrangú, kölcsönösen előnyös gazdasági és kereskedelmi partnerek, ezért
Peking azt várja Brüsszeltől, hogy tartsa tiszteletben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait, valamint a szabad kereskedelem és a tisztességes verseny elveit, továbbá határozottan utasítsa el a protekcionizmust és az egyoldalú intézkedéseket.
Az Európai Bizottság 27 tagból álló testülete pénteken tartott úgynevezett iránymutató vitát az EU és Kína kapcsolatáról. A tanácskozáson nem születtek konkrét döntések, de az uniós tájékoztatás szerint az egyeztetés alapul szolgálhat a június közepén esedékes G7-csúcstalálkozó, valamint az Európai Tanács ülésének tárgyalásaihoz. A bizottság a megbeszélést követően közölte: Kína továbbra is fontos partner, ezért az együttműködés és a párbeszéd folytatódik. Ugyanakkor az uniós testület szerint a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok nem fenntarthatóak, és a gazdasági, illetve biztonságpolitikai érdekek egyre szorosabb összefonódása egységesebb és határozottabb uniós fellépést tesz szükségessé.
A kínai kereskedelmi minisztérium ugyanakkor kiemelte, hogy az EU és Kína közötti kommunikációs csatornák továbbra is nyitottak. A felek jelenleg egy kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásáról tárgyalnak, és további egyeztetések várhatók. Peking reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió a párbeszéd és a konzultáció útján kezeli a nézeteltéréseket, és a két fél vezetőinek korábbi megállapodásai alapján előmozdítja a gazdasági kapcsolatok stabil és egészséges fejlődését.
A kínai-uniós viszony az elmúlt időszakban feszültebbé vált, miután az Európai Unió pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre, miközben mindkét fél vizsgálatokat indított egyes termékekkel kapcsolatban, Kína pedig exportkorlátozásokat vezetett be bizonyos stratégiai jelentőségű nyersanyagokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Kapitány István az uniós pénzekről: erre költi Magyarország a feloldott források egy részét
Energetikai beruházásokrat jelentett be a miniszter.
Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban
A házak is beleremegtek a detonációba.
Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal
A közel-keleti konfliktus okozta drágulás miatt.
A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül
Szép csendben egy olyan konfliktus éleződött ki, aminél kezdődhetnek a legkomolyabb korlátozások.
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban
Mozgalmas időjárással érkezik a nyár.
Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára
A cél, hogy beleszólhassanak a jövőjükbe.
Vészesen apadó folyók, hosszabb hőhullámok – Hazánk különösen kitett a felmelegedés hatásainak
Magyarországon 1990 óta évtizedenként több mint fél fok (0,56 °C) a melegedés.
Rejtélyes repülőgép-tesztre készül az Egyesült Államok: először próbálják ki élesben az X-59-est
Egy fontos területen hoz újítást a kísérleti gép.
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?