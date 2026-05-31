Az elmúlt időszak legnagyobb veszteségét hozta össze a Penny

A Penny bevétele 8,4 százalékkal emelkedett tavaly és elérte az 562 milliárd forintot. Ez a növekedés magasabb a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulásnál" is. Ez volumennövekedésre utal a cégnél.
A vállalat azt írja, hogy az árbevétel növekedésében szerepet játszott a vásárlóerő növekedése, sikeres loyalty kampányok, illetve az év közben megnyitott nyolc új üzlet forgalma.
A kiadások között a legnagyobb tétel az eladot áruk beszerzési értéke, amely 9,5 százalékkal 424,1 milliárd forintra emelkedett, miközben a teljes anyagjellegű ráfordítás 483,6 milliárd forint lett (+9,8 százalék).
A személyi jellegű ráfordítások 42,2 milliádra nőttek, ez 10,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A társaság teljes munkaidős foglalkoztatottainak átlagos bére mind a szellemi, mind a fizikai állományban emelkedett 2025-re. A szellemi dolgozók átlagos statisztikai létszáma 1099-ről 1209 főre nőtt, miközben a bérköltség 11,25 milliárd forintról 13,01 milliárd forintra emelkedett, ami alapján az egy főre jutó átlagos havi bér mintegy 853 ezer forintról 897 ezer forintra nőtt.
A fizikai dolgozók létszáma gyakorlatilag változatlan maradt, 3271 főről 3267 főre mérséklődött, ugyanakkor a bérköltség 18,12 milliárd forintról 19,6 milliárd forintra emelkedett, így az átlagos havi bér körülbelül 462 ezer forintról 500 ezer forintra nőtt. Ez a szellemi állomány esetében mintegy 5 százalékos, a fizikai dolgozóknál pedig több mint 8 százalékos béremelkedést jelent.
|A Penny főbb bevételi és kiadási számai (millió forint)
|2024
|2025
|különbség (%)
|Értékesítés nettó árbevétele
|518 627
|561 972
|8,36%
|Eladott áruk beszerzési értéke
|387 175
|424 123
|9,54%
|Anyagjellegű ráfordítások
|440 606
|483 621
|9,76%
|Személyi jellegű ráfordítások
|38 305
|42 207
|10,19%
|Üzemi eredmény
|7 025
|680
|-90,32%
|Adózott eredmény
|4 746
|-966
|-120,35%
|Forrás: e-beszámoló
A Penny a 2024-es 4,7 milliárdos nyereség után tavaly 966 millió forintos veszteséggel zárt, amely az elmúlt évek legmagasabb negatív eredménye.
Csak 2022-ben volt 155 milliós mínuszuk, egyébként pozitív szaldóval zárt a vállalat.
A jelentésükben kiemelik az árrésstopot, mint jelentős tényezőt, de az ágazati különadót is, amely 19,1 milliárd forint volt tavaly, szemben az egy évvel korábbi 19,3 milliárrdal. A csökkenés mögött az áll, hogy a kormány megemelte a kiskereskedelmi adó sávhatárait.
