Az elmúlt időszak legnagyobb veszteségét hozta össze a Penny

A Penny árbevétele 8,4 százalékkal 562 milliárd forintra nőtt tavaly. A növekedés ellenére a diszkontlánc 966 millió forintos veszteséggel zárta az évet, szemben a 2024-es 4,7 milliárdos nyereséggel – ez az elmúlt évek legrosszabb eredménye. A kiadási oldalon az eladott áruk beszerzési értéke 9,5, a személyi jellegű ráfordítások pedig 10,2 százalékkal emelkedtek.

A Penny bevétele 8,4 százalékkal emelkedett tavaly és elérte az 562 milliárd forintot. Ez a növekedés magasabb a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulásnál" is. Ez volumennövekedésre utal a cégnél.

A vállalat azt írja, hogy az árbevétel növekedésében szerepet játszott a vásárlóerő növekedése, sikeres loyalty kampányok, illetve az év közben megnyitott nyolc új üzlet forgalma.

A kiadások között a legnagyobb tétel az eladot áruk beszerzési értéke, amely 9,5 százalékkal 424,1 milliárd forintra emelkedett, miközben a teljes anyagjellegű ráfordítás 483,6 milliárd forint lett (+9,8 százalék).

A személyi jellegű ráfordítások 42,2 milliádra nőttek, ez 10,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A társaság teljes munkaidős foglalkoztatottainak átlagos bére mind a szellemi, mind a fizikai állományban emelkedett 2025-re. A szellemi dolgozók átlagos statisztikai létszáma 1099-ről 1209 főre nőtt, miközben a bérköltség 11,25 milliárd forintról 13,01 milliárd forintra emelkedett, ami alapján az egy főre jutó átlagos havi bér mintegy 853 ezer forintról 897 ezer forintra nőtt.

A fizikai dolgozók létszáma gyakorlatilag változatlan maradt, 3271 főről 3267 főre mérséklődött, ugyanakkor a bérköltség 18,12 milliárd forintról 19,6 milliárd forintra emelkedett, így az átlagos havi bér körülbelül 462 ezer forintról 500 ezer forintra nőtt. Ez a szellemi állomány esetében mintegy 5 százalékos, a fizikai dolgozóknál pedig több mint 8 százalékos béremelkedést jelent.

A Penny főbb bevételi és kiadási számai (millió forint) 2024 2025 különbség (%) Értékesítés nettó árbevétele 518 627 561 972 8,36% Eladott áruk beszerzési értéke 387 175 424 123 9,54% Anyagjellegű ráfordítások 440 606 483 621 9,76% Személyi jellegű ráfordítások 38 305 42 207 10,19% Üzemi eredmény 7 025 680 -90,32% Adózott eredmény 4 746 -966 -120,35% Forrás: e-beszámoló

A Penny a 2024-es 4,7 milliárdos nyereség után tavaly 966 millió forintos veszteséggel zárt, amely az elmúlt évek legmagasabb negatív eredménye.

Csak 2022-ben volt 155 milliós mínuszuk, egyébként pozitív szaldóval zárt a vállalat.

A jelentésükben kiemelik az árrésstopot, mint jelentős tényezőt, de az ágazati különadót is, amely 19,1 milliárd forint volt tavaly, szemben az egy évvel korábbi 19,3 milliárrdal. A csökkenés mögött az áll, hogy a kormány megemelte a kiskereskedelmi adó sávhatárait.

