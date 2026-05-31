Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára

A vasárnap reggeli - Gyermeknapon közzétett - posztjában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról ír, hogy a gyermekek és fiatalok beleszólása nélkül nem lehet döntést hozni az őket érintő oktatásügyi döntésekről.
Azt szeretném, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának.
- írta a miniszter a posztjában. A szakember azt is hozzátette, hogy a diákok nemcsak sajátos nézőponttal, hanem értékes tapasztalatokkal és tudással is rendelkeznek az őket érintő kérdésekben.
Ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatásirányításban. Éppen ezért nem szeretnénk elsietni. A részletek itt különösen fontosak. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik, és valódi súlya van
- írja Lannert.
A tárca diákokkal és szakmai szervezetekkel közösen dolgozza majd ki a csoport pontos működési formáját. Lannert úgy fogalmazott a bejelentésben, hogy
nem szeretnének egy újabb súlytalan, csupán formaságból létező egyeztető fórumot megalkotni, így a tervezést nem sietik el.
A végcél egy olyan hiteles testület felépítése, amely "hitelesen képviseli a gyerekek és fiatalok sokszínűségét", és ahol érdemi lehetősége nyílik a diákoknak megszólalni az őket érintő döntésekkel kapcsolatban.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kongatja a vészharangot az Atomenergia-ügynökség: találat érthette európa legnagyobb atomerőművét
Egyelőre nem világos ki áll a támadás mögött
Mi vár a magyar egészségügyre? - Hozzuk a választ!
És benne a magánpiaci szereplőkre? A 10. Private Health Forumon kiderül.
Olajfinomítóra mért csapást Ukrajna: sűrű füst gomolyog az orosz város felett
Támadási hullámot indítottak.
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben
Financial IT konferenciánk szakmai közönségét kérdeztük.
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Hármas interjú a miniszterelnökkel és kabinetjével, egyenesen a Brüsszelből hazafelé tartó járaton.
Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star
Azt mondják, nem volt más opció.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?