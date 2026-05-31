Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára

A vasárnap reggeli - Gyermeknapon közzétett - posztjában Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról ír, hogy a gyermekek és fiatalok beleszólása nélkül nem lehet döntést hozni az őket érintő oktatásügyi döntésekről.

Azt szeretném, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának.

- írta a miniszter a posztjában. A szakember azt is hozzátette, hogy a diákok nemcsak sajátos nézőponttal, hanem értékes tapasztalatokkal és tudással is rendelkeznek az őket érintő kérdésekben.

Ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatásirányításban. Éppen ezért nem szeretnénk elsietni. A részletek itt különösen fontosak. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik, és valódi súlya van

- írja Lannert.

A tárca diákokkal és szakmai szervezetekkel közösen dolgozza majd ki a csoport pontos működési formáját. Lannert úgy fogalmazott a bejelentésben, hogy

nem szeretnének egy újabb súlytalan, csupán formaságból létező egyeztető fórumot megalkotni, így a tervezést nem sietik el.

A végcél egy olyan hiteles testület felépítése, amely "hitelesen képviseli a gyerekek és fiatalok sokszínűségét", és ahol érdemi lehetősége nyílik a diákoknak megszólalni az őket érintő döntésekkel kapcsolatban.

