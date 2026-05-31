Előre lezsírozott üzletek? Új trend hódít a nemzetközi műtárgypiacon

Gyakorlatilag megduplázta a tavaly májusi eredményeket a három nagy aukciósház a napokban zárult New York-i aukciósorozaton, forintban számolva 760 milliárd került a zárómérlegbe.
- A Sotheby’s összesen 908,6 millió dollárt,
- a Christie’s 1,45 milliárdot,
- míg a Phillips 145,7 millió dollárt számolt össze a rendezvénysorozat végén.
Mindehhez ráadásként még hozzá tett 22 millió dollárt a New York-ban új eladóteret felavató Bonhams is. A tudósítások szerint a világ minden tájáról érkeztek vevők, és amit külön kiemelnek, hogy a hagyományos nagy vásárlók, a gazdag boomerek és a háborút túlélt „csendes generáció” mellett megjelent a Z generáció is, akik az autók és más luxuscikkek mellett egyre több figyelmet szentelnek a műtárgyaknak is.
Ugyanakkor a kétségtelenül biztató eredmények túlzó magasztalásától ezúttal tartózkodtak az elemzők. Tény, néhány kivételtől eltekintve, nem volt tűzijáték, ám ennek hiányát nem szabad gyengeségként értékelni – magyarázták egyetértésben, inkább az árverezők precíz, a piac jelen igényeivel összhangban lévő válogatásának, a becsérték józan meghatározásának jutalmát kell látni ebben. Ennek és a vevők kockázatkerülésének, egyúttal érzékenységének egyensúlyából született meg az „új normalitás”, amely biztató a jövő tekintetében.
