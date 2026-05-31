Harmadik éve veszteséges az Aldi

Az Aldi Magyarország tavaly 533,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 2,9 százalékos növekedést jelent, ám ez az infláció alatti bővülés volumencsökkenésre utal. A diszkontlánc 9,6 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, így három év alatt összesen 46,4 milliárd forintot bukott. Az anyacég 5 milliárd forintos tőkeinjekciót adott a magyar leányvállalatnak, amelynek saját tőkéje így is 15,7 milliárdról 11,1 milliárdra csökkent. A társaság vezetése ugyanakkor nem lát bizonytalanságot a vállalkozás folytatásával kapcsolatban.

Az Aldi Magyarország Bt. tavaly 533,2 milliárd forint bevételt ért el, amely 2,9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 518,4 milliárd forintot. Ez a növekedés elmarad a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az álalunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulástól" is. Ez azt jelenti, hogy volumenben csökkenhetett is a boltlánc forgalma.

A legnagyobb kiadás, az eladott áruk beszerzési értéke mindössze 0,4 százalékkal emelkedett 381,6 milliárd forintra, az összes anyagjellegű ráfordítás pedig 455,5 milliárd forint lett.

A személyi jellegű ráfordítások 0,2 százalékkal 47,8 milliárdra emelkedtek. Jelentős tétel a kiskereskedelmi különadó: az Aldi az éves jelentésében az adófizetési soron 24,6 milliárd forintt tüntetett fel, amelynek jelentős része ez az egy közteher. Az egy évvel korábbihoz képest azonban ez csökkent 2,1 milliárddal, hiszen a kormány a sávok eltolása mellett döntött már a tavalyi adóévre is.

A cég tavaly 9,6 milliárd forint veszteséget realizált a 2024-es 27,4 és a 2023-as 9,5 milliárd forint után.

Ez összesen 46,4 milliárd forint három év alatt.

Nem véletlen, hogy az anyacég 5 milliárd forintos tőkeinjekciót adott az Aldi Magyarországnak. Ez látszik a tavalyi jelentésükből is: a saját tőke úgy csökkent 11,1 milliárd forintra az egy évvel korábbi 15,7 milliárdról, hogy a veszteséget ez az összeg csökkentette.

Az Aldi főbb bevételi és kiadási számai 2024 2025 különbség (%) Értékesítés nettó árbevétele 518 364 533 225 2,87% Eladott áruk beszerzési értéke 380 026 381 632 0,42% Anyagjellegű ráfordítások 453 710 455 489 0,39% Személyi jellegű ráfordítások 47 742 47 847 0,22% Üzemi eredmény -24 689 -9 940 -59,74% Adózott eredmény -27 369 -9 621 -64,85% Forrás: e-beszámoló

A társaság vezetése azonban azt írja, hogy

a rendelkezésre álló információk alapján nem azonosítottak bizonytalanságot a vállalkozás folytatásával kapcsolatban.

Az Aldi jelentős átalakítást hajt végre az üzleteiben, Bernhard Haidert, a cég országos ügyvezető igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy egy új üzletkoncepció mentén zajlanak a változtatások. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része, és a vállalat szerint a bejelentés időzítése nincs összefüggésben a hazai politikai helyzettel. A kínálatban a saját márkás termékek aránya továbbra is mintegy 90 százalék marad, a friss áruk zömét pedig magyar beszállítóktól szerzik be.

Közben az is kiderült, hogy tizenhárom hónapja folyamatosan csökken az Aldi magyarországi alkalmazottainak száma: egy év alatt 1280 fővel lettek kevesebben, februárban már csak 4573-an dolgoztak a cégnél. A cég azt írta lapunknak, hogy az átállás

az áruházakban a korábbinál kevesebb folyamatot és feladatot jelent az értékesítés területén dolgozó kollégák számára, így az utóbbi másfél évben folytatott tesztek alapján kisebb létszámot igényel, hiszen alacsonyabb létszámmal is üzemeltethetők az áruházak.