Harmadik éve veszteséges az Aldi

Az Aldi Magyarország Bt. tavaly 533,2 milliárd forint bevételt ért el, amely 2,9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 518,4 milliárd forintot. Ez a növekedés elmarad a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az álalunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulástól" is. Ez azt jelenti, hogy volumenben csökkenhetett is a boltlánc forgalma.
A legnagyobb kiadás, az eladott áruk beszerzési értéke mindössze 0,4 százalékkal emelkedett 381,6 milliárd forintra, az összes anyagjellegű ráfordítás pedig 455,5 milliárd forint lett.
A személyi jellegű ráfordítások 0,2 százalékkal 47,8 milliárdra emelkedtek. Jelentős tétel a kiskereskedelmi különadó: az Aldi az éves jelentésében az adófizetési soron 24,6 milliárd forintt tüntetett fel, amelynek jelentős része ez az egy közteher. Az egy évvel korábbihoz képest azonban ez csökkent 2,1 milliárddal, hiszen a kormány a sávok eltolása mellett döntött már a tavalyi adóévre is.
A cég tavaly 9,6 milliárd forint veszteséget realizált a 2024-es 27,4 és a 2023-as 9,5 milliárd forint után.
Ez összesen 46,4 milliárd forint három év alatt.
Nem véletlen, hogy az anyacég 5 milliárd forintos tőkeinjekciót adott az Aldi Magyarországnak. Ez látszik a tavalyi jelentésükből is: a saját tőke úgy csökkent 11,1 milliárd forintra az egy évvel korábbi 15,7 milliárdról, hogy a veszteséget ez az összeg csökkentette.
|Az Aldi főbb bevételi és kiadási számai
|2024
|2025
|különbség (%)
|Értékesítés nettó árbevétele
|518 364
|533 225
|2,87%
|Eladott áruk beszerzési értéke
|380 026
|381 632
|0,42%
|Anyagjellegű ráfordítások
|453 710
|455 489
|0,39%
|Személyi jellegű ráfordítások
|47 742
|47 847
|0,22%
|Üzemi eredmény
|-24 689
|-9 940
|-59,74%
|Adózott eredmény
|-27 369
|-9 621
|-64,85%
|Forrás: e-beszámoló
A társaság vezetése azonban azt írja, hogy
a rendelkezésre álló információk alapján nem azonosítottak bizonytalanságot a vállalkozás folytatásával kapcsolatban.
Az Aldi jelentős átalakítást hajt végre az üzleteiben, Bernhard Haidert, a cég országos ügyvezető igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy egy új üzletkoncepció mentén zajlanak a változtatások. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része, és a vállalat szerint a bejelentés időzítése nincs összefüggésben a hazai politikai helyzettel. A kínálatban a saját márkás termékek aránya továbbra is mintegy 90 százalék marad, a friss áruk zömét pedig magyar beszállítóktól szerzik be.
Közben az is kiderült, hogy tizenhárom hónapja folyamatosan csökken az Aldi magyarországi alkalmazottainak száma: egy év alatt 1280 fővel lettek kevesebben, februárban már csak 4573-an dolgoztak a cégnél. A cég azt írta lapunknak, hogy az átállás
az áruházakban a korábbinál kevesebb folyamatot és feladatot jelent az értékesítés területén dolgozó kollégák számára, így az utóbbi másfél évben folytatott tesztek alapján kisebb létszámot igényel, hiszen alacsonyabb létszámmal is üzemeltethetők az áruházak.
