Hatalmas áttörés a rákkutatásban: egy injekció teljesen eltüntette a daganatokat egyes betegeknél

A vizsgálatban alkalmazott készítmény, az amivantamab a betegek több mint harmadánál csökkentette a daganatok méretét,
egyes esetekben pedig teljes tumoreltűnést figyeltek meg. A kutatók szerint a hatás több betegnél már heteken belül látványos volt.
A 11 országra kiterjedő klinikai vizsgálatban 102 fej-nyaki daganatos beteg vett részt. Közülük 43 betegnél a tumorok összezsugorodtak vagy teljesen eltűntek: 28 esetben jelentős daganatcsökkenést, 15 betegnél pedig teljes eltűnést tapasztaltak az orvosok.
Kevin Harrington, a londoni Institute of Cancer Research professzora szerint ezek rendkívül erős válaszok olyan betegeknél, akiknek a betegsége már ellenállóvá vált a kemoterápiával és az immunterápiával szemben. Mint fogalmazott, ebben a betegcsoportban nagyon korlátozottak a kezelési lehetőségek, ezért különösen figyelemre méltó az eredmény.
A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette. Az amivantamabot jelenleg mintegy 60 klinikai vizsgálatban értékelik, elsősorban tüdőrákban, de vizsgálják vastagbél-, agy- és gyomordaganatok esetében is. A kutatók szerint a szer tüdőrákos betegeknél is hasonlóan biztató eredményeket mutatott.
Az amivantamab három irányból támadja a daganatot. Egyrészt blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely szerepet játszik a tumorok növekedésében, másrészt gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a ráksejtek gyakran használnak a kezelésekkel szembeni ellenállás kialakítására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és megtámadja a daganatot.
A kezelés egyik fontos előnye, hogy nem intravénás infúzióként adják be, hanem bőr alá adott injekció formájában. Ez a betegek számára gyorsabb és kényelmesebb kezelést jelenthet, az egészségügyi rendszer számára pedig egyszerűbbé teheti az ellátást, különösen járóbeteg-rendeléseken.
A vizsgálatban a mellékhatások többsége enyhe vagy közepesen súlyos volt, és a betegek kevesebb mint tizedének kellett abbahagynia a kezelést mellékhatások miatt. A terápiát háromhetente alkalmazták.
A kutatók külön kiemelték, hogy a vizsgálatban olyan fej-nyaki daganatos betegek szerepeltek, akiknél a betegség nem HPV-pozitív oropharyngealis laphámrák volt. Ez azért fontos, mert a HPV-hez nem köthető fej-nyaki daganatok általában nehezebben kezelhetők, így ebben a csoportban különösen jelentősnek számítanak a kedvező eredmények.
A kezelés megkezdése után a betegek medián teljes túlélése 12,5 hónap volt, ami a kutatók szerint biztató eredmény egy olyan betegcsoportban, ahol a standard terápiák kudarca után jellemzően rosszak a kilátások.
Kristian Helin, az Institute of Cancer Research vezérigazgatója szerint a vizsgálat azt mutatja, hogy a szigorú tudományos kutatásokon alapuló új kezelések érdemi előrelépést hozhatnak még azoknál a betegeknél is, akiknek már nagyon kevés terápiás lehetőségük maradt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bejelentés: ekkor lehet lezártnak tekinteni az iráni háborút
Két dolognak kell teljesülnie.
Óriási botrány robbant ki a hírhedt titkosszolgálatnál: gyakorlatilag kirámolta a CIA-t egy hétköznapi szélhámos
Érthetetlen, miért nem bukott le korábban.
Azonnali távozásra szólította fel Magyar Péter a közmédia vezérigazgatóit
A kiszivárgott belső emailek után.
Órákon belül változik a közlekedés az egyik legforgalmasabb magyar autópályán
Jön az új forgalmi rend.
Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült
A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon.
Vészkérést küldött Trumpnak Zelenszkij
Kész találkozni Putyinnal is.
Fontos információk láttak napvilágot a Magyarország szomszédjában becsapódó drónról
A román államfő tett bejelentést.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?