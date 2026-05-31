Hatalmas áttörés a rákkutatásban: egy injekció teljesen eltüntette a daganatokat egyes betegeknél
Példátlanul erős eredményekről számoltak be kutatók egy új, háromszoros hatásmechanizmusú rákellenes injekció klinikai vizsgálata után. A nemzetközi kutatásban olyan betegeket kezeltek, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet képzett, és akiknél a korábbi kezelések – köztük a kemoterápia és az immunterápia – nem hoztak megfelelő eredményt - írja a Guardian.

A vizsgálatban alkalmazott készítmény, az amivantamab a betegek több mint harmadánál csökkentette a daganatok méretét,

egyes esetekben pedig teljes tumoreltűnést figyeltek meg. A kutatók szerint a hatás több betegnél már heteken belül látványos volt.

A 11 országra kiterjedő klinikai vizsgálatban 102 fej-nyaki daganatos beteg vett részt. Közülük 43 betegnél a tumorok összezsugorodtak vagy teljesen eltűntek: 28 esetben jelentős daganatcsökkenést, 15 betegnél pedig teljes eltűnést tapasztaltak az orvosok.

Kevin Harrington, a londoni Institute of Cancer Research professzora szerint ezek rendkívül erős válaszok olyan betegeknél, akiknek a betegsége már ellenállóvá vált a kemoterápiával és az immunterápiával szemben. Mint fogalmazott, ebben a betegcsoportban nagyon korlátozottak a kezelési lehetőségek, ezért különösen figyelemre méltó az eredmény.

A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette. Az amivantamabot jelenleg mintegy 60 klinikai vizsgálatban értékelik, elsősorban tüdőrákban, de vizsgálják vastagbél-, agy- és gyomordaganatok esetében is. A kutatók szerint a szer tüdőrákos betegeknél is hasonlóan biztató eredményeket mutatott.

Az amivantamab három irányból támadja a daganatot. Egyrészt blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely szerepet játszik a tumorok növekedésében, másrészt gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a ráksejtek gyakran használnak a kezelésekkel szembeni ellenállás kialakítására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és megtámadja a daganatot.

A kezelés egyik fontos előnye, hogy nem intravénás infúzióként adják be, hanem bőr alá adott injekció formájában. Ez a betegek számára gyorsabb és kényelmesebb kezelést jelenthet, az egészségügyi rendszer számára pedig egyszerűbbé teheti az ellátást, különösen járóbeteg-rendeléseken.

A vizsgálatban a mellékhatások többsége enyhe vagy közepesen súlyos volt, és a betegek kevesebb mint tizedének kellett abbahagynia a kezelést mellékhatások miatt. A terápiát háromhetente alkalmazták.

A kutatók külön kiemelték, hogy a vizsgálatban olyan fej-nyaki daganatos betegek szerepeltek, akiknél a betegség nem HPV-pozitív oropharyngealis laphámrák volt. Ez azért fontos, mert a HPV-hez nem köthető fej-nyaki daganatok általában nehezebben kezelhetők, így ebben a csoportban különösen jelentősnek számítanak a kedvező eredmények.

A kezelés megkezdése után a betegek medián teljes túlélése 12,5 hónap volt, ami a kutatók szerint biztató eredmény egy olyan betegcsoportban, ahol a standard terápiák kudarca után jellemzően rosszak a kilátások.

Kristian Helin, az Institute of Cancer Research vezérigazgatója szerint a vizsgálat azt mutatja, hogy a szigorú tudományos kutatásokon alapuló új kezelések érdemi előrelépést hozhatnak még azoknál a betegeknél is, akiknek már nagyon kevés terápiás lehetőségük maradt.

