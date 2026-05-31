Itt vannak az első eredmények: durva listát tett közzé Kármán András pénzügyminiszter

Kármán András tízpontos listája alapján a kormány eddigi eredményei:
- Május 9-én, egy ország szeme láttára, és rengeteg ember közös Kossuth téri ünnepével megalakult a Tisza-kormány vezette új országgyűlés. Ehhez 141 újonc tiszás országgyűlési képviselő elszántsága és rengeteg felkészülése kellett.
- Ugyanezen a napon jogszabály született arról, hogy létrejön egy új, tiszta profilú Pénzügyminisztérium. Majd bemutatkoztam a régi-új kollégáimnak és megkezdődött a visszaköltözés a csodálatos Alpár Ignác tervezte épületbe.
- Május 12-én meghallgatta és nagy többséggel támogatta a parlamenti Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, így még aznap átvehette a köztársasági elnöktől a megbízólevelét és 15 minisztertársával együtt esküt tettek. Rekord gyorsasággal megalakult a Tisza-kormány, ami másnap hivatalosan is megkezdte a működését.
- Az előző kormány pazarló és átláthatatlan működése miatt a központi költségvetésről szóló törvényben az elfogadottnál lényegesen magasabb az időarányos hiány. Emiatt a kormány határozatban elrendelte a 2026-os központi költségvetés soron kívüli felülvizsgálatát. Illetve a költségvetés védelme, a közpénzek gondos felhasználása érdekében ugyanúgy elrendelte a pénzügyminiszter kötelező ellenjegyzését értékhatár feletti kötelezettségvállalások és beszerzések esetében. Szintén megkezdődött a folyamatban lévő állami gigaberuházások és a minisztériumok korábbi működésének, az államot megkárosító, indokolatlan, illetve indokolatlanul magas összegű szerződések átvilágítása.
- Kormányhatározat született a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályok és a magántőkealapok működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatára és a szükséges jogalkotás előkészítésére, amit a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságának megteremtése indokol.
- Rendkívül fontos munkát végző vizsgálóbizottságok alakultak, többek között a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság és az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság. Több más intézkedésünk is volt a transzparens közpénzfelhasználás és a korábbi felelőtlen gazdálkodás pontos részleteinek a megismerésére. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság például nem fogadta el az NMHH nem kellően részletes és pontos, indokolatlannak tűnő költségelemeket tartalmazó beszámolóját.
- Részt vett az informális Ecofin-ülésen, ahol a hivatalos program mellett fontos szakmai és diplomáciai megbeszéléseket folytatott. Találkozott Kyriakos Pierrakakisszal az Eurogroup elnökével, az osztrák és több Európai néppárti pénzügyminiszter kollégáival és Valdis Dombrovskis uniós biztossal.
- Május 24-én Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért, Kövesdy Attila adópolitikáért felelős, Pettkó-Szandtner Judit közigazgatási és Boda Nikoletta parlamenti államtitkárral teljessé vált a Pénzügyminisztérium államtitkárainak a köre.
- A szociális és családügyi miniszterrel, valamint az oktatási- és gyermekügyi miniszterrel elkezdték kidolgozni a keretét és a feltételeit a már idén augusztusban aktuális, a rászoruló családok gyermekeit érintő iskolakezdési támogatásnak.
- A 16,4 milliárd eurós, nagyságrendileg 6000 milliárd forintos európai uniós forrásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt rengeteg kolléga, szakértő megfeszítetten dolgozott az Európai Bizottság delegációjával Budapesten, ők pedig a kormányzati kollégákkal még a bejelentés előtti órákban is Brüsszelben. Pénteken kora délutánra így megszülethetett az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása.
És a sok munka a következő nap, hét, év és négy év alatt is ugyanúgy folytatódik, mint az első három hétben volt: dolgozunk hatalmas intenzitással, mert ezt vállaltuk, és mert Magyarország és a magyar emberek ezt érdemlik
- zárja posztját a pénzügyminiszter.
