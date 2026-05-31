  • Megjelenítés
Itt vannak az első eredmények: durva listát tett közzé Kármán András pénzügyminiszter
Gazdaság

Itt vannak az első eredmények: durva listát tett közzé Kármán András pénzügyminiszter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt három hét eredményei minden várakozásomat felülmúlták – írta vasárnap Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Szerinte érdemes tíz pontban összefoglalni, hogy mi minden történt a kormány megalakulása és a pénteki uniós megállapodás között.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Kármán András tízpontos listája alapján a kormány eddigi eredményei:

  1. Május 9-én, egy ország szeme láttára, és rengeteg ember közös Kossuth téri ünnepével megalakult a Tisza-kormány vezette új országgyűlés. Ehhez 141 újonc tiszás országgyűlési képviselő elszántsága és rengeteg felkészülése kellett.
  2. Ugyanezen a napon jogszabály született arról, hogy létrejön egy új, tiszta profilú Pénzügyminisztérium. Majd bemutatkoztam a régi-új kollégáimnak és megkezdődött a visszaköltözés a csodálatos Alpár Ignác tervezte épületbe.
  3. Május 12-én meghallgatta és nagy többséggel támogatta a parlamenti Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, így még aznap átvehette a köztársasági elnöktől a megbízólevelét és 15 minisztertársával együtt esküt tettek. Rekord gyorsasággal megalakult a Tisza-kormány, ami másnap hivatalosan is megkezdte a működését.
  4. Az előző kormány pazarló és átláthatatlan működése miatt a központi költségvetésről szóló törvényben az elfogadottnál lényegesen magasabb az időarányos hiány. Emiatt a kormány határozatban elrendelte a 2026-os központi költségvetés soron kívüli felülvizsgálatát. Illetve a költségvetés védelme, a közpénzek gondos felhasználása érdekében ugyanúgy elrendelte a pénzügyminiszter kötelező ellenjegyzését értékhatár feletti kötelezettségvállalások és beszerzések esetében. Szintén megkezdődött a folyamatban lévő állami gigaberuházások és a minisztériumok korábbi működésének, az államot megkárosító, indokolatlan, illetve indokolatlanul magas összegű szerződések átvilágítása.
  5. Kormányhatározat született a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályok és a magántőkealapok működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatára és a szükséges jogalkotás előkészítésére, amit a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságának megteremtése indokol.
  6. Rendkívül fontos munkát végző vizsgálóbizottságok alakultak, többek között a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság és az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság. Több más intézkedésünk is volt a transzparens közpénzfelhasználás és a korábbi felelőtlen gazdálkodás pontos részleteinek a megismerésére. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság például nem fogadta el az NMHH nem kellően részletes és pontos, indokolatlannak tűnő költségelemeket tartalmazó beszámolóját.
  7. Részt vett az informális Ecofin-ülésen, ahol a hivatalos program mellett fontos szakmai és diplomáciai megbeszéléseket folytatott. Találkozott Kyriakos Pierrakakisszal az Eurogroup elnökével, az osztrák és több Európai néppárti pénzügyminiszter kollégáival és Valdis Dombrovskis uniós biztossal.
  8. Május 24-én Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért, Kövesdy Attila adópolitikáért felelős, Pettkó-Szandtner Judit közigazgatási és Boda Nikoletta parlamenti államtitkárral teljessé vált a Pénzügyminisztérium államtitkárainak a köre.
  9. A szociális és családügyi miniszterrel, valamint az oktatási- és gyermekügyi miniszterrel elkezdték kidolgozni a keretét és a feltételeit a már idén augusztusban aktuális, a rászoruló családok gyermekeit érintő iskolakezdési támogatásnak.
  10. A 16,4 milliárd eurós, nagyságrendileg 6000 milliárd forintos európai uniós forrásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt rengeteg kolléga, szakértő megfeszítetten dolgozott az Európai Bizottság delegációjával Budapesten, ők pedig a kormányzati kollégákkal még a bejelentés előtti órákban is Brüsszelben. Pénteken kora délutánra így megszülethetett az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása.

És a sok munka a következő nap, hét, év és négy év alatt is ugyanúgy folytatódik, mint az első három hétben volt: dolgozunk hatalmas intenzitással, mert ezt vállaltuk, és mert Magyarország és a magyar emberek ezt érdemlik

- zárja posztját a pénzügyminiszter.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility