  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Változékony, zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik meg a nyár Magyarországra. Az elkövetkező időszakban szinte minden nap számítani kell záporokra és helyenként viharos szélre. Ezzel párhuzamosan a hőmérséklet a vasárnapi 30 Celsius-fok körüli értékekről a hét közepére némileg mérséklődik - írta a HungaroMet.

Időjárás vasárnap

Vasárnap délelőtt még nagyrészt napos időre van kilátás országszerte, a déli óráktól azonban a

Dunántúl nyugati részén és az északkeleti megyékben már kialakulhatnak záporok, helyenként pedig heves zivatarok is.

A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 Celsius-fok között alakul, bár az északkeleti határvidéken kissé hűvösebb lesz. Estétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan továbbra is eshet. A levegő hajnalra 10 és 19 Celsius-fok közé hűl majd.

időjárás-hungaromet-előrejelzés-vasárnap
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás hétfőn

Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés miatt már csak rövidebb napos időszakokra van kilátás. A nap folyamán egyre többfelé kell csapadékra számítani hazánkban, a kipattanó zivatarok környezetében pedig

Még több Gazdaság

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára

Vészesen apadó folyók, hosszabb hőhullámok – Hazánk különösen kitett a felmelegedés hatásainak

akár viharos északnyugati széllökések is előfordulhatnak.

A nappali maximumok 22 és 29 Celsius-fok között várhatók.

időjárás-hungaromet-előrejelzés-hétfő
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Keddre nyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, amelynek köszönhetően a nyugati tájakon már több napsütésre, és kevesebb esőre kell számítani. Az ország keleti felén ugyanakkor továbbra is a záporos, zivataros idő marad a jellemző. A hőmérséklet délután 21 és 27 Celsius-fok között alakul.

időjárás-hungaromet-előrejelzés-kedd
Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán és csütörtökön

Az előjrelezések szerint szerdán nyugat felől érkezik ismét egy vastagabb felhősáv érkezik majd hazánk fölé, amelynek hatására egyre nagyobb területen várható eső, zápor és zivatar. A szél sokfelé megélénkül, a zivatarokat pedig viharos széllökések is kísérhetik. Csütörtökön már változékonyabb lesz az égkép: a felhős időszakok mellett hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, de elszórt csapadék még ekkor is előfordulhat. A hét közepén a hajnalok 11 és 17 Celsius-fok közötti értékeket hoznak. Napközben többnyire kellemes, 21 és 28 Celsius-fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Kapcsolódó cikkünk

Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék

Időjárás: mindenki megnyugodhat, holnapra kisüt a nap

Rémisztő jóslat érkezett a kutatóktól: pokoli évek várnak a világra, de Magyarország sem lélegezhet fel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility