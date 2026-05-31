Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban

Időjárás vasárnap
Vasárnap délelőtt még nagyrészt napos időre van kilátás országszerte, a déli óráktól azonban a
Dunántúl nyugati részén és az északkeleti megyékben már kialakulhatnak záporok, helyenként pedig heves zivatarok is.
A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 Celsius-fok között alakul, bár az északkeleti határvidéken kissé hűvösebb lesz. Estétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan továbbra is eshet. A levegő hajnalra 10 és 19 Celsius-fok közé hűl majd.
Időjárás hétfőn
Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés miatt már csak rövidebb napos időszakokra van kilátás. A nap folyamán egyre többfelé kell csapadékra számítani hazánkban, a kipattanó zivatarok környezetében pedig
akár viharos északnyugati széllökések is előfordulhatnak.
A nappali maximumok 22 és 29 Celsius-fok között várhatók.
Időjárás kedden
Keddre nyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, amelynek köszönhetően a nyugati tájakon már több napsütésre, és kevesebb esőre kell számítani. Az ország keleti felén ugyanakkor továbbra is a záporos, zivataros idő marad a jellemző. A hőmérséklet délután 21 és 27 Celsius-fok között alakul.
Időjárás szerdán és csütörtökön
Az előjrelezések szerint szerdán nyugat felől érkezik ismét egy vastagabb felhősáv érkezik majd hazánk fölé, amelynek hatására egyre nagyobb területen várható eső, zápor és zivatar. A szél sokfelé megélénkül, a zivatarokat pedig viharos széllökések is kísérhetik. Csütörtökön már változékonyabb lesz az égkép: a felhős időszakok mellett hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, de elszórt csapadék még ekkor is előfordulhat. A hét közepén a hajnalok 11 és 17 Celsius-fok közötti értékeket hoznak. Napközben többnyire kellemes, 21 és 28 Celsius-fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.
