Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal

Az EU tavaly egy dinamikus árképzési mechanizmust vezetett be az orosz kőolaj esetében. Ezen mechanizmus félévente automatikusan határozza meg az orosz kőolajra vonatkozó ársapkát, méghozzá az orosz Ural nyersolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szinten.
A jelenlegi küszöbérték hordónként 44,10 dollár, a következő felülvizsgálat pedig nyáron esedékes. Az iráni háború következtében a júliusi felülvizsgálat során az ársapka várhatóan legalább 65 dollárra emelkedne, amely már meghaladná a G7-országok által korábban közösen meghatározott 60 dolláros szintet.
A Bloomberg értesülései szerint az EU az ársapkát a jelenlegi szinten fagyasztaná be.
További lehetőségként jön szóba
- az automatikus emelés év végéig történő felfüggesztése a rendkívüli közel-keleti helyzetre hivatkozva, valamint
- felmerült az emelés 60 dollárban történő maximálása is, amely a G7-szinthez igazodna.
A tagállamok képviselőit már a múlt héten tájékoztatták ezekről a tervekről.
A szankciós csomag egyéb elemei között szerepel
további bankok, olajkereskedők, finomítók és kriptovaluta-szolgáltatók büntetése.
Ezeket a harmadik országokban működő szereplőket Moszkva a korlátozások megkerülésére használja. Mintegy húsz újabb tartályhajót vennének fel a szankciós listára az orosz árnyékflottából. Emellett a rendszert kiterjesztenék a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajókra is, megakadályozva, hogy Oroszország az LNG-szállításhoz is árnyékflottát építsen ki. A teljes tengeri szolgáltatási tilalmat ugyanakkor több tagállam továbbra is ellenzi, a közel-keleti helyzet volatilitására és a G7 egységes támogatásának hiányára hivatkozva.
A csomag kereskedelmi korlátozásokat is tartalmaz az orosz repülőgépiparra, valamint az ukrán városokat bombázó drónok gyártásához felhasznált kritikus ásványkincsekre, fémekre és ércekre vonatkozóan.
Az EU mintegy két tucat cég esetében tervez exportellenőrzést bevezetni. Ezek között kínai, indiai, török és közép-ázsiai vállalatok is találhatók, amelyek a gyanú szerint továbbra is exportkorlátozás alá eső termékeket szállítanak Oroszországnak.
Az EU emellett vizsgálja, hogyan segítheti az Euroclear elszámolóházat, miután egy moszkvai bírósági ítélet lehetőséget nyitott az orosz jegybank számára a cég eszközeinek lefoglalására. Ez azután történt, hogy az EU jóváhagyta mintegy 210 milliárd euró értékű, befagyasztott orosz jegybanki vagyon befagyasztásának meghosszabbítását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal
A közel-keleti konfliktus okozta drágulás miatt.
A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül
Szép csendben egy olyan konfliktus éleződött ki, aminél kezdődhetnek a legkomolyabb korlátozások.
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban
Mozgalmas időjárással érkezik a nyár.
Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára
A cél, hogy beleszólhassanak a jövőjükbe.
Vészesen apadó folyók, hosszabb hőhullámok – Hazánk különösen kitett a felmelegedés hatásainak
Magyarországon 1990 óta évtizedenként több mint fél fok (0,56 °C) a melegedés.
Rejtélyes repülőgép-tesztre készül az Egyesült Államok: először próbálják ki élesben az X-59-est
Egy fontos területen hoz újítást a kísérleti gép.
Megszólalt a rendőrség a BL-döntő kapcsán: nem történt komolyabb rendbontás a mérkőzéssel összefüggésben
Jól viselkedtek a szurkolók Budapesten.
Új területet hódíthat meg az Nvidia: nagy felfordulást okozhat az AI PC-k piacán
Jelentős változásokat indíthat el.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?