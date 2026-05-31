Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal
Az Európai Unió az orosz kőolajra vonatkozó ársapka ideiglenes befagyasztását fontolgatja, mivel a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt meredeken emelkedtek az olajárak. Ez az intézkedés az unió 21. szankciós csomagjának része lehet, amelyet júniusban kívánnak véglegesíteni - írta meg a Bloomberg.

Az EU tavaly egy dinamikus árképzési mechanizmust vezetett be az orosz kőolaj esetében. Ezen mechanizmus félévente automatikusan határozza meg az orosz kőolajra vonatkozó ársapkát, méghozzá az orosz Ural nyersolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szinten.

A jelenlegi küszöbérték hordónként 44,10 dollár, a következő felülvizsgálat pedig nyáron esedékes. Az iráni háború következtében a júliusi felülvizsgálat során az ársapka várhatóan legalább 65 dollárra emelkedne, amely már meghaladná a G7-országok által korábban közösen meghatározott 60 dolláros szintet.

A Bloomberg értesülései szerint az EU az ársapkát a jelenlegi szinten fagyasztaná be.

További lehetőségként jön szóba

  • az automatikus emelés év végéig történő felfüggesztése a rendkívüli közel-keleti helyzetre hivatkozva, valamint
  • felmerült az emelés 60 dollárban történő maximálása is, amely a G7-szinthez igazodna.

A tagállamok képviselőit már a múlt héten tájékoztatták ezekről a tervekről.

A szankciós csomag egyéb elemei között szerepel

további bankok, olajkereskedők, finomítók és kriptovaluta-szolgáltatók büntetése.

Ezeket a harmadik országokban működő szereplőket Moszkva a korlátozások megkerülésére használja. Mintegy húsz újabb tartályhajót vennének fel a szankciós listára az orosz árnyékflottából. Emellett a rendszert kiterjesztenék a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajókra is, megakadályozva, hogy Oroszország az LNG-szállításhoz is árnyékflottát építsen ki. A teljes tengeri szolgáltatási tilalmat ugyanakkor több tagállam továbbra is ellenzi, a közel-keleti helyzet volatilitására és a G7 egységes támogatásának hiányára hivatkozva.

A csomag kereskedelmi korlátozásokat is tartalmaz az orosz repülőgépiparra, valamint az ukrán városokat bombázó drónok gyártásához felhasznált kritikus ásványkincsekre, fémekre és ércekre vonatkozóan.

Az EU mintegy két tucat cég esetében tervez exportellenőrzést bevezetni. Ezek között kínai, indiai, török és közép-ázsiai vállalatok is találhatók, amelyek a gyanú szerint továbbra is exportkorlátozás alá eső termékeket szállítanak Oroszországnak.

Az EU emellett vizsgálja, hogyan segítheti az Euroclear elszámolóházat, miután egy moszkvai bírósági ítélet lehetőséget nyitott az orosz jegybank számára a cég eszközeinek lefoglalására. Ez azután történt, hogy az EU jóváhagyta mintegy 210 milliárd euró értékű, befagyasztott orosz jegybanki vagyon befagyasztásának meghosszabbítását.

