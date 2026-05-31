Kőkemény ultimátumot küldött Magyar Péter: hétfő reggel meglátogatják Sulyok Tamást

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatom Sulyok Tamás köztársasági elnököt – írta Facebook-oldalán vasárnap Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő rögtön az áprilisi választások estéjén lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamást. Azóta ezt többször megismételte, majd május 31-ig adott időt, hogy az államfő önként távozzon a posztjáról.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Sulyok Tamás nem tervez lemondani, így

hétfő reggel talán több információt kapunk arról, hogyan távolítaná el a kormány a köztársasági elnököt a székéből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images