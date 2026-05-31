  • Megjelenítés
Kőkemény ultimátumot küldött Magyar Péter: hétfő reggel meglátogatják Sulyok Tamást
Gazdaság

Kőkemény ultimátumot küldött Magyar Péter: hétfő reggel meglátogatják Sulyok Tamást

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatom Sulyok Tamás köztársasági elnököt – írta Facebook-oldalán vasárnap Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő rögtön az áprilisi választások estéjén lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamást. Azóta ezt többször megismételte, majd május 31-ig adott időt, hogy az államfő önként távozzon a posztjáról.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Sulyok Tamás nem tervez lemondani, így

hétfő reggel talán több információt kapunk arról, hogyan távolítaná el a kormány a köztársasági elnököt a székéből.

Még több Gazdaság

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Kulcsfontosságú területen lett Magyarország Európa egyik legvonzóbb célpontja

Megszólalt az EKB döntéshozója: jobb előbb lépni, mint későn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility