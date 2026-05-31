Kulcsfontosságú területen lett Magyarország Európa egyik legvonzóbb célpontja

Fókuszban a kolokáció
A kolokációs fejlesztések indokoltságát és népszerűségét az magyarázza, hogy az elérhető szabad hálózati kapacitások végesek számos, jelentős megújuló energia kapacitást kiépítő országban, például Magyarországon is. Ez akadályozza a megújuló kapacitás további bővítését, ami ma már nem csak a kibocsátáscsökkentési, hanem az energiabiztonsági, -függetlenedési, illetve -költségcsökkentési szempontok miatt is fontos célkitűzés.
Például a szél-, a nap- és az akkumulátorok együttes elhelyezése gazdaságilag életképes megoldást kínálhat a hálózati problémákra.
A kolokáció lehetővé teszi a kiosztott hálózati csatlakozási kapacitások jobb kiaknázását, ezáltal jelentősebb infrastrukturális fejlesztések nélkül is növelhető az ország energiatermelő és -tároló teljesítménye, illetve a villamosenergia-rendszer rugalmassága.
Utóbbi törekvés különösen felértékelődött az elmúlt időszakban, elsősorban éppen az időjárásfüggő források széles körű elterjedése által okozott kihívások következtében. Ahogy a megújuló energiaforrások terjedése gyorsul, a hálózati torlódások, korlátozások és az áringadozás az európai energiapiacok meghatározó jellemzőivé válnak.
Az időjárásfüggő erőművek a hagyományos technológiákhoz képest szerényebb rendelkezésre állásukkal csak kisebb részben használják ki a hálózati csatlakozási kapacitást, ami lehetőséget biztosít más termelő technológia vagy energiatároló ugyanazon a csatlakozási ponton történő telepítésére is.
Rajta vagyunk a toplistán
Magyarországon a naperőmű+energiatároló kolokációs beruházások kínálják a legnagyobb lehetőségeket,
a nemzetközi összevetésben is jelentősnek számító naperőmű-kapacitás, valamint az ehhez képest szerényebb akkumulátor-állomány miatt. Az energetikai befektetők érdeklődése a magyar kolokációs lehetőségek iránt már 2025-ben érzékelhetően megugrott, egy új jelentés szerint pedig Magyarország 2026-ban egyenesen az egyik legjövedelmezőbb, legvonzóbb piac lehet Európában.
Az Aurora Energy Research európai kolokációs piacok vonzerejéről szóló jelentése szerint 2026-ban Európában Németország a legjövedelmezőbb régió, a második helyen az Egyesült Királyság és Bulgária osztozik, őket viszont Spanyolország, Magyarország és Franciaország követi a toplistán.
A jelentés 20 európai régió kolokációs befektetői vonzerejét értékelte olyan szempontok mentén, mint például a piac mérete és az elérhető belső megtérülési ráta. A szabad hálózati kapacitáshoz való hozzáférhetőség és a szabályozási környezet értelemszerűen kulcstényezők annak meghatározásában, hogy egy piac vonzó-e, de általánosságban sokat elmond a helyzetről, hogy több mint 1 600 gigawattnyi (GW) megújuló és energiatároló beruházás áll sorban Európában hálózati csatlakozási lehetőségre várva.
Nagy eltérések vannak
A fentiek miatt a kolokáció ma már nem réspiaci megoldás;
az általa kínált lehetőségek kiaknázása egyre fontosabb a projektek gazdaságosságának védelme és a beruházási lendület fenntartása szempontjából.
A jelentés szerint az európai kolokációs projektek többségét, több mint 60%-át a naperőmű+energiatároló technológiapárosítás teszi ki, és ez a szám a következő években tovább is növekedhet.
A szabályozási körülményekben és a hálózati költségekben tapasztalható különbségek miatt ugyanakkor az európai piacok jelentős eltéréseket mutatnak, ami a projektek gazdaságosságát is befolyásolja. Ebből eredően az egyes piacokon a kolokációs beruházásokat hajtó fő tényezők is eltérhetnek; míg egyes piacokon a kereskedői előnyök, másokon a támogatások jelentette stabilitás, máshol pedig a hálózati korlátok leküzdésének és a visszaterhelések mérséklésének szükségessége vezérli elsősorban.
A megújulóenergia-befektetők számára a negatív árak és a termeléscsökkentések komoly aggodalomra adnak okot, mivel érdemben rontják a projektek jövedelemtermelő képességét, azonban a kolokáció - különösen az akkumulátoros energiatároló ilyen módon történő telepítése a befektetés értékének növelésére is alkalmas.
Miután a piac telítődése miatt az energiatároló üzemeltetéséből nyerhető bevételek várhatóan mérséklődnek a következő időszakban, így
a kolokáció az akkumulátoros energiatáróló fejlesztők számára is vonzó és biztonságos befektetést kínálhat.
A folyamattól nem függetlenül a hibrid hosszú távú energiabeszerzési megállapodások (PPA-k) is egyre népszerűbbek Európában, a kolokált és hibrid eszközstruktúrák iránt a vállalati energiafogyasztók és a termelők részéről is erősödő bizalom tapasztalható.
Miért is olyan fontos ez?
A SolarPower Europe jelentése szerint a megújulókon és energiatároláson, illetve a napelem- és energiatároló-telepítések felgyorsításán alapuló villamosenergia-rendszer
2030-ig a felére csökkenthetné Európa elektromos rendszerének üzemeltetési költségeit.
A megújuló alapú villamosenergia-rendszerek ugyanis ma már költséghatékonyabbak, mint az ingadozó árú, zömében kockázatos ellátási útvonalakon importált fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodni - különös tekintettel az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktus energiapiaci hatásaira.
Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy a globális boomot mutató akkumulátoros energiatároló telepítések csak részben oldják meg az időjárásfüggő megújulók termelésingadozásaiból eredő problémákat; a hosszabb nap- és szélenergia-mentes időszakok áthidalására ma még többnyire nem piacérett, hosszú időtartamú energiatárolást lehetővé tevő technológiák (pl zöldhidrogén), illetve új, tiszta zsinóráram-termelő kapacitások (pl nukleáris vagy geotermikus erőművek) telepítésére is szükség lesz.
A címlapkép illusztráció.
