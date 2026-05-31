Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült

A helyszínre három mentőegység és két orvosi kocsi érkezett, a sérültek szállításában pedig betegszállítók is segítettek.

A mentők összesen tizenhárom sérültet láttak el, valamennyien eszméletüknél voltak.

Egy nő súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, egy férfi pedig középsúlyos mellkasi sérülésekkel került kórházba. Mindkettőjüket a české budějovicei kórház traumacentrumába szállították. A többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek, főként horzsolásokat, karcolásokat, illetve felületi fejsérüléseket.

Az iDNES.cz helyszíni beszámolója szerint

a buszon nagyjából harmincan utaztak, közülük kilencen sérültek meg.

A személyautóban négyen ültek, mindannyian megsérültek. Mindkét sofőrnél alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely negatív eredményt hozott.

A könnyebb sérültek közül öt embert a Český Krumlov-i kórházba vittek, további nyolcat pedig a české budějovicei kórház baleseti sebészeti osztályára szállítottak.

A rendőrség közlése szerint az utasok számára pótlóbuszt biztosítottak, a helyszínen pedig már megkezdődött a baleset vizsgálata. Az útzár várhatóan több órán át tart.

Az előzetes vizsgálatok alapján a személyautó vezetője vélhetően nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét. A nedves úttesten megcsúszott, áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött a busszal.

Csehországon vasárnap heves viharok vonultak át, a meteorológusok esőre, jégesőre és akár 90 kilométer/órás széllökésekre is figyelmeztettek. A baleset erős esőzés közben történt a II/143-as úton. Dél-Csehországban a tűzoltóknak délutánig több helyszínen is be kellett avatkozniuk, főként kidőlt fák és letört ágak miatt, de volt, ahol pincékből kellett vizet szivattyúzni.

